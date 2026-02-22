AI ಶೃಂಗಸಭೆಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದ್ದು ಕೊಳಕು ರಾಜಕೀಯ, ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಅವಮಾನ: ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ

ETV Bharat / bharat

ಎಐ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದ್ದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಅವಮಾನ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಟೀಕಿಸಿದರು.

ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ (IANS)
ಮೀರತ್ (ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶ): ವಿಶ್ವವೇ ಬೆರಗಾಗುವಂತೆ ಭಾರತ ಆಯೋಜಿಸಿದ AI ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್​ ಶೃಂಗಸಭೆಗೆ ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ನುಗ್ಗಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ್ದರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ತೀವ್ರ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.

ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಮೀರತ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಂದು ದೇಶದ ಮೊದಲ ನಮೋ ಭಾರತ್ ಆರ್‌ಆರ್‌ಟಿಎಸ್ ಮತ್ತು ಅತಿ ವೇಗದ ಮೆಟ್ರೋಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ ಬಳಿಕ ನಡೆದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, "ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವು ತನ್ನ ಕೊಳಕು ರಾಜಕೀಯ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಜಾಗತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವೇದಿಕೆಯನ್ನಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ನಾಚಿಕೆಗೇಡಿನ ಸಂಗತಿ" ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು.

"ವಿಶ್ವ ನಾಯಕರು, ತಂತ್ರಜ್ಞರು ಭಾವಹಿಸಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ಸದಸ್ಯರು ಮಾಡಿದ ಶರ್ಟ್​ಲೆಸ್​ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯು ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಅವಮಾನ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ತನ್ನ ಕೊಳಕು ರಾಜಕೀಯವನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಮುಂದೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದೆ" ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶದಿಂದ ನುಡಿದರು.

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿರೋಧಿ: "ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ತೆವಳುತ್ತಿದ್ದವು. 2014 ರ ಮೊದಲು ಮೆಟ್ರೋ ವಿಸ್ತರಣೆಯು ಆಮೆಗತಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಕೇವಲ ಐದು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮೆಟ್ರೋ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ 25ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ರೋ ಸೇವೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತವು, ವಿಶ್ವದ ಮೂರನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಮೆಟ್ರೋ ಜಾಲವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

"ಮೀರತ್ ಜೊತೆಗೆ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ರೋ ಯೋಜನೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಕಳೆದ 10-11 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ರೋಗಳು ಡಜನ್‌ಗಟ್ಟಲೆ ನಗರಗಳನ್ನು ತಲುಪಿವೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರವು ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ, ಅತಿ ವೇಗದ ಮತ್ತು ಮಾಲಿನ್ಯ ಮುಕ್ತ ಸಾರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ನಮ್ಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಜನರಿಂದ ಮೆಚ್ಚುಗೆ: ಮೆಟ್ರೋಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ ಬಳಿಕ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಿದ ವೇಳೆ ಶಾಲಾ ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜೊತೆ ನಡೆದ ಸಂವಹನವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ, "ಇಂತಹ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ತಾವು ಊಹಿಸಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳಿದರು. ಜೊತೆಗೆ ಇತರ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಹಿಂದಿನ ಸಾರಿಗೆ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು, ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ರಾತ್ರಿಯಾದರೆ ಭಯದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈಗ ಅದು ಸುಲಭವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು.

"ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಿಸಿದೆ. ಜನರು ಅನುಕೂಲಕರ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ಪ್ರಯಾಣ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಮೋ ಭಾರತ್ ರಾಪಿಡ್ ರೈಲು ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ರೈಲು ನಿರ್ವಾಹಕರು ಮತ್ತು ನಿಲ್ದಾಣ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಮಹಿಳೆಯರು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಮೋದಿ ಹೇಳಿದರು.

