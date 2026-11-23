ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಗುಡ್ ಬೈ, ಅರಿಶಿಣ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ವೆಲ್ ಕಂ - ಇದು ಯುವ ರೈತನ ಯಶಸ್ಸಿನ ಕಥೆ!
Turmeric Cultivation in Haryana: ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದ ಯುವರೈತನೊಬ್ಬ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಗುಡ್ ಬೈ ಹೇಳಿ ಸಾವಯವ ಅರಿಶಿಣ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ.
Published : November 23, 2026 at 3:49 PM IST
ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ (ಹರಿಯಾಣ): ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ 40,000 ಸಂಬಳ ಎಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಯುವಕನೊಬ್ಬ, ಆ ಹುದ್ದೆಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿ ಸಾವಯವ ಅರಿಶಿಣ ಕೃಷಿಯತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಇತರರಿಗೂ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾಮು ಮಜ್ರಾ ಗ್ರಾಮದ ಜಿತೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡ ಯುವಕ. ಕೊರೊನಾ ವೇಳೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಗುಡ್ ಬೈ ಹೇಳಿದ ಜಿತೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್, ಸಾವಯವ ಅರಿಶಿಣ ಕೃಷಿ ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ತಾವು ಕಂಡ ಕನಸಿಗೆ ನೀರೆರೆಯುವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದರು. ಕೇವಲ ಕಾಲು ಎಕರೆ (ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಒಂದು ಭಾಗ) ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ 10,000 ರೂ. ಅಲ್ಪ ಬಂಡವಾಳದೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ ಅರಿಶಿಣ ಕೃಷಿ, ಇಂದು ಏಳು ಎಕರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ಅರಿಶಿನದಿಂದಲೇ ಏಳು ಬಗೆಯ ಮೌಲ್ಯವರ್ಧಿತ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಎಂಟು ದೇಶಗಳಿಗೆ ರಫ್ತು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಸುಮಾರು 15 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಜಿತೇಂದ್ರ ಅವರು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಎಂಬಿಎ ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ದು, 11 ವರ್ಷ ಕೆಲಸದ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹಾಗೂ ಸಾವಯವ ಅರಿಶಿಣ ಕೃಷಿ ಕುರಿತು ಜಿತೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
"2020ರಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್-19ರ ಅನುಭವವು ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಿತು. ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣವು ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದನ್ನು ನಾನು ಗಮನಿಸಿದೆ. ಇದರ ಆಳಕ್ಕೆ ಇಳಿದು ನೋಡಿದಾಗ ಇಡೀ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದೆ ಎಂಬುದು ನನ್ನ ಅರಿವಿಗೆ ಬಂದಿತು. ಆಗ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಲುವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಬಿಸಿ ನೀರು, ಚಹಾ ಮತ್ತು ಹಾಲಿನೊಂದಿಗೆ ಅರಿಶಿಣವನ್ನು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನಾನು ಗಮನಿಸಿದೆ. ಅರಿಶಿಣದಲ್ಲಿ ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಉಪಯುಕ್ತತೆಯು ನನ್ನನ್ನು ಉದ್ಯಮಿಯನ್ನಾಗಿ ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸಿತು. ಅರಿಶಿಣ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಸಂಸ್ಕರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಏಕೆ ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತ ಆಲೋಚನೆ ಬಂದಿತು. ಆ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ನನ್ನನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಯಾಣ ಸುಲಭವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ: ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ ಘಟನೆಯನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡ ಜಿತೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್, "ಉತ್ತಮ ವೇತನ ನೀಡುವ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟ ನಂತರ, ನನ್ನ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರುವುದು ಕಠಿಣದ ಕೆಲಸವಾಗಿತ್ತು. ತನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ನಿರ್ಧಾರ ಎಷ್ಟು ಧೈರ್ಯಶಾಲಿಯೋ, ಅದನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವುದು ಅಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿತ್ತು. ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹40,000 ಸಂಬಳದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬಿಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯ ವ್ಯಾಪಕ ವಿರೋಧ ಮಾಡಿತು. ಎಲ್ಲರೂ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡುವ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ಅವರ ವಿರೋಧದ ಜೊತೆಗೆ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಅರಿಶಿಣ ಕೃಷಿಯತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟೆ. ಮೊದಲ ಎರಡು ವರ್ಷ ಆರ್ಥಿಕ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ವ್ಯಂಗ್ಯದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಚಾತುರ್ಯ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ, ನಾನು ನನ್ನ ಗುರಿಯತ್ತ ಸಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ ಕಚ್ಚಾ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಬದಲು, ಅದನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸಿ ಶುದ್ಧ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ" ಎಂದು ತಮ್ಮ ಉದ್ಯಮ ಆರಂಭಿಕ ದಿನಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಂಡರು.
"ಯಾವುದೇ ಉದ್ಯಮ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಬೇಕೆಂದರೆ ಸರಿಯಾದ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ತುಂಬಾ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಇದನ್ನು ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ಮೊದಲು ಪಂಜಾಬ್ನ ಲುಧಿಯಾನದಲ್ಲಿರುವ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅರಿಶಿಣ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡೆ. ನಂತರ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಹಲವಾರು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕೃಷಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಅರಿಶಿಣ ಸಂಸ್ಕರಣೆ, ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಜಟಿಲತೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡೆ. ಈ ತರಬೇತಿ ಬಳಿಕ 2020ರಲ್ಲಿ, ತಮ್ಮ ಜಮೀನಿನ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಕೇವಲ 2 ಕನಾಲ್(ಕಾಲು ಎಕರೆ) ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಬಂಡವಾಳದೊಂದಿಗೆ ಅರಿಶಿಣ ಬೆಳೆಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಸುಮಾರು ₹7,000 ರಿಂದ ₹8,000ಗೆ 2 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಅರಿಶಿನ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಮೊದಲು 'ಪಿಬಿ-2 ತಳಿಯ ಅರಿಶಿಣವನ್ನು ನೆಟ್ಟೆ" ಎಂದು ಜಿತೇಂದ್ರ ಹೇಳಿದರು.
ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯವರ್ಧಿತ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು: "ನನ್ನ ಈ ಯಶಸ್ಸಿನ ದೊಡ್ಡ ರಹಸ್ಯ ಎಂದರೆ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿ. ನಾವು ಯಾವುದೇ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರ ಅಥವಾ ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದಿಲ್ಲ. 100% ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿಯಾಗಿದೆ. ಬೆಳೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಇಳುವರಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು, ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವೆ. ಅರಿಶಿಣ ಬೆಳೆಗೆ ಹಾಲನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ನಾವೀನ್ಯತೆಯ ಹಿಂದೆ ಸರಳ ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರಣ ಇದೆ. ಹಾಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಮಾನವ ದೇಹಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯೋ, ಅದೇ ರೀತಿ ಅರಿಶಿಣ ಬೆಳೆಗಳ ಪೋಷಣೆ ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಮಿಲ್ಕ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಬೆಳೆ ರೋಗದ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೇ, ಅರಿಶಿಣಧ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಇಳುವರಿಯನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಧಾನವು ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ 60 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ನಿಂದ 150 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ನಷ್ಟು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಇಳುವರಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವೆ" ಎಂದು ಜಿತೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
"ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ತಮ್ಮ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಹೊಸ ಅರಿಶಿಣ ಪ್ರಭೇದಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವೆ. ಇಂದು, ಏಳು ವಿಭಿನ್ನ ಸುಧಾರಿತ ಅರಿಶಿಣ ಪ್ರಭೇದಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಅರಿಶಿಣದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣವೆಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಎಣ್ಣೆ ಅಂಶ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಉತ್ತಮ ಸುವಾಸನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ವಾಣಿಜ್ಯ ಅರಿಶಿಣಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದರೆ ಸಾಕು. ಇದರಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಶುದ್ಧತೆ ಸಿಗುವುದಲ್ಲದೆ, ಹಣದ ಉಳಿತಾಯವೂ ಆಗುತ್ತದೆ. ತಾನು ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆ ಮಾಡಲು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿಯೇ ಒಂದು ಆಧುನಿಕ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿರುವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಾ ಅರಿಶಿಣವನ್ನು ಏಳು ವಿಶಿಷ್ಟ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಾಗಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶುದ್ಧ ಅರಿಶಿಣ ಪುಡಿ, ಅರಿಶಿಣ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ, ಪೌಷ್ಠಿಕಾಂಶಯುಕ್ತ ಅರಿಶಿಣ ಲಡ್ಡು, ಕ್ಯಾಂಡಿ, ವಿಶೇಷ ಪಂಚಮ್ ಹಲ್ದಿ, ಹಾಲಿನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿದ ವಿಶೇಷ ಅರಿಶಿನ (ಗೋಲ್ಡನ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಮಿಕ್ಸ್), ಅರಿಶಿಣ ಬೀಜಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಔಷಧೀಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಅರಿಶಿಣವನ್ನು ಇಂದು ಸಾರಿ ಸವಿದ ಗ್ರಾಹಕರು, ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನೇ ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಲು, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆಗೆ ಪಡೆದು ಒಟ್ಟು 7 ಎಕರೆಗಳಲ್ಲಿ ಅರಿಶಿಣವನ್ನು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವೆ. ನನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅನುಭವವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು, ತಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಭಾರತದ ಹಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಕೆನಡಾ, ಅಮೆರಿಕ, ಸ್ಪೇನ್, ಕುವೈತ್ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ನಂತಹ ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳಿಗೆ ರಫ್ತು ಮಾಡುತ್ತಿರುವೆ" ಎಂದು ಜಿತೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ: ಗ್ರಾಮೀಣ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ತಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಸುಮಾರು 10 ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ಬಹುಪಾಲು ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಹಿಳೆಯರೇ ಆಗಿದ್ದು, ಅರಿಶಿಣ ಸಂಸ್ಕರಣೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ವರೆಗಿನ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಅವರೇ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ.
ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲೇ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದರಿಂದ, ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಅಲೆಯುವ ಶ್ರಮ ತಪ್ಪಿದೆ. ಈ ಸಣ್ಣ ಉದ್ಯಮವು ಈಗ ಸುಮಾರು 10 ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಜೀವನೋಪಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ರೇಖಾ ಮತ್ತು ಮಂಜು ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ಮಹಿಳೆಯರು ಖುಷಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
"ಭಾರತೀಯ ಯುವಜನರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭೆ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಕೊರತೆಯಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಯುವಕರು ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ, ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ತಮ್ಮದೇ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಹಾಗೂ ಕೃಷಿ ಆಧಾರಿತ ಉದ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡರೆ, ಅವರು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವವರಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಆದಾಯ ಗಳಿಸಬಹುದು. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪದ್ಧತಿಗಳಿಂದ ಹೊರಬರಬೇಕು. ಹೊಸತನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ನಿಮ್ಮದಾಗುತ್ತದೆ" ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಜಿತೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್
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