ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಸಂಬಳದ ಗಗನಸಖಿ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಸನ್ಯಾಸಿಯಾಗಿ ಶಿವನ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಟರ್ಕಿಶ್ ಯುವತಿ
ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಸಂಬಳದ ಗಗನಸಖಿ ಹುದ್ದೆ ತೊರೆದು ಸನ್ಯಾಸಿಯಾಗಿರುವ ಟರ್ಕಿಶ್ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬರು ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ನ ಜುನಾಗಢದಲ್ಲಿ ಶಿವನ ತಪಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿರುವುದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು.
Published : February 13, 2026 at 2:51 PM IST
ಜುನಾಗಢ(ಗುಜರಾತ್): ಪ್ರತೀ ವರ್ಷ ಗುಜರಾತ್ನ ಜುನಾಗಢದ ಭಾವನಾಥದ ತಪ್ಪಲಿನಲ್ಲಿ ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿ ಜಾತ್ರೆ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಗುಜರಾತ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಅನೇಕ ಸಾಧು, ಸಂತರು ಜಾತ್ರೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ನಡುವೆ ಟರ್ಕಿಶ್ ಏರ್ಲೈನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಗಗನಸಖಿಯಾಗಿದ್ದ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬರು ಸನ್ಯಾಸಿಯಾಗಿ ಬದಲಾಗಿ, ತಪಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿರುವುದು ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು.
ಭಾವನಾಥದಲ್ಲಿ ಈ ಟರ್ಕಿಶ್ ಯುವತಿ ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಶಿವರಾತ್ರಿ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಭಾವನಾಥಕ್ಕೆ ಬಂದವರು ಇವರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿ 'ಸಾಧು ಮಾರ್ಗರೇಟ್ ಪುರಿ'ಯಾಗಿ ಬದಲಾದ ಯುವತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದರು.
ಟರ್ಕಿ ಏರ್ಲೈನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಇವರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ವೇಳೆ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ಬಾರಿ ಪ್ರವಾಸಿಯಾಗಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರಂತೆ. ಹೀಗೆ ಬಂದವರು ಇಲ್ಲಿನ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಅದರ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಜ್ಞಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೆ ಈ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಹಳ ಆಳವಾಗಿ ಕಲಿತು, ಕೊನೆಯ ಬಾರಿ ಪ್ರವಾಸಿಯಾಗಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, ಶಂಭು ಪಂಚ ದಸ್ನಮ್ ಅಖಾಡದಲ್ಲಿ ಇಹಲೋಕದ ಸುಖ-ಭೋಗಗಳನ್ನು ತೊರೆದು ಸನ್ಯಾಸಿಯಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ಜುನಾಗಢಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವ ಇವರು, ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗಿರ್ನಾರ್ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರಕೃತಿಯೊಂದಿಗಿನ ಅನುಭವ ಆತ್ಮವನ್ನು ಶಿವನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಪಂಚ್ ದರ್ಶನಂ ಅಖಾಡದ ಸಾಧ್ವಿ ಮಾರ್ಗರೇಟ್ ಪುರಿ, ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಅದರ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ವಿವರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಬಲ್ಲರು. 2025ರ ಮಹಾ ಕುಂಭಮೇಳದಲ್ಲೂ ಇವರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಎಲ್ಲಾ ಲೌಕಿಕ ಆಸೆಗಳು, ಅಧಿಕಾರ, ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಮೋಹವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಆವಾಹನಾ ರಂಗದ ಸಾಧ್ವಿಯಾಗಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಗಿರ್ನಾರ್ ಮತ್ತು ಮಹಾದೇವ್ನಲ್ಲಿನ ತಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾ, ಪ್ರಕೃತಿಯ ಅದ್ಭುತ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಅನುಭವವನ್ನು ಪದಗಳಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.
ನಾನು ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಟರ್ಕಿಶ್. ಆದರೆ, ಭಾರತ ನನ್ನ ಹೃದಯದ ದೇಶ: ಮಾರ್ಗರೆಟ್ ಪುರಿ ಹುಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಟರ್ಕಿಶ್. ಆದರೆ ಅವರು ಭಾರತವನ್ನು ತಮ್ಮ ಹೃದಯದ ದೇಶ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. 15 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಗಗನಸಖಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಟರ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿತುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆಗೆ, ಯೋಗ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಅಂಶವೆಂದು ತಿಳಿದು, ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಜೀವಿಗೆ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶಕ್ತಿ ನೀಡುವ ದೇವರ ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಇದೇ ವೇಳೆ, ಪಂಚ ದಶನಾಮ ಆವಾಹನೆ ಅಖಾಡದಲ್ಲಿ ತನಗೆ ಸನ್ಯಾಸಿಯಾಗಿ ಸ್ಥಾನ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಜಾತ್ರೆಗೆ ದಿನಗಣನೆ: ಕಾವೇರಿ ನದಿ ದಾಟಿ ಬರುತ್ತಿರುವ ಭಕ್ತಸಾಗರ