ಗಮನ ಸೆಳೆದ ವಿಚಿತ್ರ ಆಕಾರ, ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ಸಿಹಿಗೆಣಸು: ಸಾವಯವ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಗೆಣಸು ಬೆಳೆದ ತುಲ್ಜಮ್ಮ
ಗ್ರಾಮೀಣ ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಆಸಕ್ತಿಯ ಬಗೆಗಿನ ಚರ್ಚೆಗೆ ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಿಹಿ ಗೆಣಸು ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದೆ.
Published : May 23, 2026 at 12:23 PM IST
ಸಂಗರೆಡ್ಡಿ: ರೈತರೊಬ್ಬರು ಬೆಳೆದ ಸಿಹಿಗೆಣಸು ತನ್ನ ದೈವಿಕ ಆಕಾರದಿಂದ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ‘ಪ್ರಜಾ ಪಲಾನ–ಪ್ರಗತಿ ಪ್ರಾಣಲಿಕಾ’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭಾಗವಾಗಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಕಂಡಿ ಬಳಿ ನಡೆದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಆಸಾಮಾನ್ಯ ತಿರುಚಿದ ಆಕಾರ ಹಾಗೂ ದೇವರ ಮೂರ್ತಿಯಂತಹ ಆಕಾರ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಬಂದ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ಝರಾಸಂಗಮ್ ಮಂಡಲದ ಬಿಡಕನ್ನೆ ಗ್ರಾಮದ ರೈತ ತುಲ್ಜಮ್ಮ ಅವರು ಈ ಅಪರೂಪದ ಸಿಹಿಗೆಣಸನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅರ್ಧ ಎಕರೆ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟ ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಬೆಳೆದ ಸಿಹಿ ಗೆಣಸು ಈ ವಿಗ್ರಹದಂತಹ ವಸ್ತು ಎಂದು ತಿಳಿದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದ ವೀಕ್ಷಕರೆಲ್ಲರು ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾಗಿದ್ದರು.
ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಿದ ಗೆಡ್ಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಅಸಾಧಾರಣ ಎರಡೂವರೆ ಕೆಜಿಗಳಷ್ಟು ತೂಕವಿತ್ತು, ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಾತ್ರದ ಸಿಹಿ ಗೆಣಸಿಗಿಂತ ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚು. ತುಲ್ಜಮ್ಮ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ಗೆಣಸುಗಳು 100 ರಿಂದ 250 ಗ್ರಾಂ ತೂಕವಿರುತ್ತದೆ. ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳ ಬಳಕೆಯಿಲ್ಲದೇ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿ ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಅಸಾಧಾರಣ ಗಾತ್ರದ, ಆಕಾರದ ಗೆಣಸು ಬೆಳೆದಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು.
ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಬದಲು, ಮಣ್ಣನ್ನು ಉತ್ಕೃಷ್ಟಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಬೆಳೆ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ತುಲ್ಜಮ್ಮ ಅವರು ಬಯೋಚಾರ್ ಮತ್ತು ಸಾವಯವ ಜಾನುವಾರು ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮಣ್ಣಿನ ಫಲವತ್ತತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ಬೆಳೆ ಕೂಡ ಅಧಿಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತುಲ್ಜಮ್ಮ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ರೈತರು ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಉತ್ಸಾಹಿಗಳು ಅವರ ಕೃಷಿ ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಜೊತೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸಿಹಿ ಗೆಣಸನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬ ನೋಡಿ, ಆಶ್ಚರ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಪ್ರದರ್ಶನವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿತ್ತು ಈ ಗೆಣಸು. ಅಲ್ಲದೇ ಅವರ ಸಾವಯವ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿಗಳ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಹಲವರು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿ ವಿಧಾನಗಳು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ, ಪೌಷ್ಟಿಕ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ತಜ್ಞರು ಗಮನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಗ್ರಾಮೀಣ ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಆಸಕ್ತಿಯ ಬಗೆಗಿನ ಚರ್ಚೆಗೆ ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಿಹಿ ಗೆಣಸು ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಅನೇಕ ರೈತರು ತಮ್ಮ ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಸಾವಯವ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ಕುತೂಹಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಹೇಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ ಎಂಬುದರ ಜೊತೆಗೆ ಮಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಪರಿಸರವನ್ನು ಭವಿಷ್ಯದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಹೇಗೆ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ತುಲ್ಜಮ್ಮ ಅವರ ಯಶೋಗಾಥೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ.
