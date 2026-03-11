ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಚಿನ್ನ - ಬೆಳ್ಳಿಯ ಶ್ರೀವಾರಿ ಡಾಲರ್ಗಳನ್ನ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಟಿಟಿಡಿ ಸಿದ್ದತೆ: ಏನಿದು ಹೊಸ ಯೋಜನೆ?
ಪವಿತ್ರ ಟೋಕನ್ಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕೈಗೆಟುಕುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಟಿಟಿಡಿ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಚಿನ್ನದ ಲೇಪಿತ ಬೆಳ್ಳಿಯ ರೂಪಾಂತರದ ಡಾಲರ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಯೋಜಿಸಿದೆ.
Published : March 11, 2026 at 4:10 PM IST
ತಿರುಮಲ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ: ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಭಕ್ತರನ್ನು ತಲುಪುವ ಮತ್ತು ಮಂಡಳಿಯ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ, ತಿರುಮಲ ತಿರುಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಂಡಳಿ - ಟಿಟಿಡಿ, ಪವಿತ್ರ ಶ್ರೀವಾರಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಡಾಲರ್ಗಳನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ತಿರುಮಲದ ಕೌಂಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಈ ಭಕ್ತಿಯ ಪೆಂಡೆಂಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ನಾಣ್ಯಗಳು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಆನ್ಲೈನ್ ವೇದಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿವೆ.
ದೇವಾಲಯದ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಲು ರಚಿಸಲಾದ ಹಣಕಾಸು ಸಮಿತಿ ಈ ಚಿನ್ನ - ಬೆಳ್ಳಿಯ ಡಾಲರ್ ಗಳ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದೆ. ಶ್ರೀವಾರಿ ಡಾಲರ್ಗಳ ಮಾರಾಟವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಸಮಿತಿ ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ತಿರುಪತಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ ಭಕ್ತರು ಹೆಚ್ಚು ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಆಶೀರ್ವಾದದ ಪವಿತ್ರ ಸಂಕೇತಗಳಾಗಿ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಇಷ್ಟ ಪಡುತ್ತಾರೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಕ್ತರು ಈ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಡಾಲರ್ಗಳನ್ನು ತಿರುಮಲದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿದ ಕೌಂಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಖರೀದಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಈ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಭಕ್ತರು ಅವುಗಳನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲು ಮಂಡಳಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಒಮ್ಮೆ ಖರೀದಿಸಿದ ನಂತರ, ಡಾಲರ್ಗಳು ಮನೆಗೆ ತಲುಪುವವರೆಗೂ ಭದ್ರತೆ ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ರವಾನೆ ಮಾಡುವ ಸಾರಿಗೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಾರಿಗೆ ವಿಮೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಂಚೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕವೂ ಈ ಡಾಲರ್ ಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸಲು ಸೂಕ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲು ಮಂಡಳಿ ಮುಂದಾಗಿದೆ.
ಭಕ್ತರಿಗೆ ಪವಿತ್ರ ವಸ್ತುಗಳು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ತಲುಪುವಂತೆ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ರವಾನೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೇವಾಲಯದ ಆಡಳಿತವು ಡಾಲರ್ಗಳ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ನೋಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವುಗಳ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಭಕ್ತಿ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಸಹ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಚಿನ್ನ ದುಬಾರಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರ ಲೇಪಿತ ಬೆಳ್ಳಿ ಡಾಲರ್ ಪರಿಚಯಿಸುವ ಯೋಚನೆ: ಚಿನ್ನ ಲೇಪಿತ ಬೆಳ್ಳಿ ಡಾಲರ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವುದು ಮಂಡಳಿಯ ಪರಿಗಣೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಟಿಟಿಡಿಯ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಏರುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಶುದ್ಧ ಚಿನ್ನದ ಡಾಲರ್ಗಳು ಅನೇಕ ಭಕ್ತರಿಗೆ ದುಬಾರಿಯಾಗಿವೆ. ಪವಿತ್ರ ಟೋಕನ್ಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕೈಗೆಟುಕುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಟಿಟಿಡಿ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಚಿನ್ನದ ಲೇಪಿತ ಬೆಳ್ಳಿಯ ರೂಪಾಂತರಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಯೋಜಿಸಿದೆ.
ಈ ಆಯ್ಕೆಯು ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಕ್ತರು ಹೆಚ್ಚಿದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರ ಡಾಲರ್ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿಶ್ವಾಸವಾಗಿದೆ.
ಟಿಟಿಡಿ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ ಔಪಚಾರಿಕ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರೆತ ನಂತರ, ಶ್ರೀವಾರಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಡಾಲರ್ಗಳ ಆನ್ಲೈನ್ ಮಾರಾಟವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ತಿರುಮಲಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಆದರೆ, ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪವಿತ್ರ ಟೋಕನ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬಯಸುವ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಈ ಉಪಕ್ರಮವು ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಕ್ರಮವು ಭಕ್ತರ ಅನುಕೂಲತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದಲ್ಲದೇ ಟಿಟಿಡಿಯ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೇಶದ ಎಲ್ಲಿಂದಲಾದರೂ ತಿರುಮಲ ದೇವಸ್ಥಾನದೊಂದಿಗೆ ಭಕ್ತರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ದೇವಾಲಯದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇವುಗಳನ್ನು ಓದಿ:
ತ್ಯಾಜ್ಯ ಕೊಳೆಯಲು ಸಹಾಯಕವಾಗುವ ಅಣಬೆ ಪ್ರಭೇದ ಕಂಡು ಹಿಡಿದ ಸಂಶೋಧಕರು: ಏನಿದು ಡಿಕಾಂಪೋಸ್ಟ್, ಇವುಗಳಿಂದ ದೇಹಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಲಾಭ?
ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಇಂದು ಪ್ರಧಾನಿ; ಮೋದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ ದೂರವಿರಲು ಕೇರಳ ಸಿಎಂ, ಸಚಿವರ ನಿರ್ಧಾರ