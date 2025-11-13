ಭಕ್ತರಿಗಾಗಿ ಟಿಟಿಡಿ AI ಚಾಟ್ಬಾಟ್: ಶ್ರೀವಾರಿಯ ದರ್ಶನ, ವಸತಿ, ಇತರ ಮಾಹಿತಿ 13 ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ
ವೆಂಕಟೇಶ್ವರನ ಭಕ್ತರಿಗಾಗಿ ತಿರುಮಲ ತಿರುಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಂಡಳಿಯು AI ಚಾಟ್ಬಾಟ್ ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಿದೆ. ಇದು 13 ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲಿದೆ.
Published : November 13, 2025 at 1:36 PM IST
ತಿರುಮಲ (ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ): ತಿರುಮಲ ತಿರುಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಂಡಳಿ (ಟಿಟಿಡಿ)ಯು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ಆಧಾರಿತ ಚಾಟ್ಬಾಟ್ ಪರಿಚಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲು ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುತ್ತಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಬಹುಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಒದಗಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ.
ಈಗಾಗಲೇ, ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಕೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ, ಜನಸಂದಣಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಯಾತ್ರಿ ಸೇವೆಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಗಾಗಿ ಟಿಟಿಡಿಯ ವೈಕುಂಠಂ ಕ್ಯೂ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಕಮಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗವಾಗಿ, ಟಿಟಿಡಿ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳ ಮಂಡಳಿಯು ಈಗ AI-ಚಾಲಿತ ಚಾಟ್ಬಾಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ.
ಸುಧಾರಿತ ಚಾಟ್ಬಾಟ್ ಸೌಲಭ್ಯದ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರಮುಖ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿತ್ತು. ಅಮೆಜಾನ್ ವೆಬ್ ಸೇವೆಗಳು (AWS), ಗೂಗಲ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದವು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ, ಅಮೆಜಾನ್ ವೆಬ್ ಸೇವೆಯು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ₹50 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದು, ಟೆಂಡರ್ಗೆ ಟಿಟಿಡಿ ಅನುಮೋದನೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.
ಭಕ್ತರಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯ: ಈ ಚಾಟ್ಬಾಟ್ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಆರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, ಶ್ರೀವಾರಿಯ ದರ್ಶನ, ವಸತಿ, ಸೇವೆಗಳು, ದೇಣಿಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳ ಕುರಿತು ನೈಜ-ಸಮಯದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಒದಗಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭಕ್ತರು ಚಾಟ್ಬಾಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಬಹುದು ಮತ್ತು ದೂರುಗಳನ್ನು ಸಹ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
ತಿರುಮಲದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುಲಲಿತಗೊಳಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಚಾಟ್ಬಾಟ್ 13 ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಿದೆ. ವಿವಿಧ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಯಾತ್ರಿಕರು ತಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಸರಳ, ಸುಲಭದ ಸಂವಹನಕ್ಕಾಗಿ, ಇದು speech to text ಹಾಗೂ text to speechಗೆ ಪರಿವರ್ತಿತವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ.
ಟಿಟಿಡಿ ಉಪ ಐಟಿ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ನಾಯ್ಡು ಅವರು ಹೇಳುವಂತೆ, ''ಎಐ ಚಾಟ್ಬಾಟ್ಗಾಗಿ ಟಾಟಾ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ ಸರ್ವೀಸಸ್ (ಟಿಸಿಎಸ್) ನಿಂದ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಟಿಟಿಡಿಯ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುಗಮಗೊಳಿಸಲಿದೆ. ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ತಿರುಮಲಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುಧಾರಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
