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ಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದ ಟಿಟಿಡಿ; ತಿರುಮಲ ದೇಣಿಗೆ ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ

ಟಿಟಿಡಿ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುವ ದಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾದ ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

Changes to Facilities for TTD Donors, Gold Kavachams (Armour) for the Presiding Deity at Ontimitta Temple, Karnataka CM's Comments Stemmed from Lack of Awareness Regarding Daily Harathis: Board Chairman B.R. Naidu
ಟಿಟಿಡಿ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 15, 2026 at 3:27 PM IST

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ತಿರುಮಲ (ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ): ತಿರುಮಲದ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ದೇಗುಲದ ನಿತ್ಯ ಆರತಿಯ (ದೈನಂದಿನ ದೀಪಾರಾಧನೆ ಸೇವೆ) ಕುರಿತು ಕರ್ನಾಟಕದ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಟಿಟಿಡಿ ಸೂಕ್ತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಟಿಟಿಡಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿಆರ್​ ನಾಯ್ಡು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಟಿಟಿಡಿ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುವ ದಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾದ ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೇಗುಲದಲ್ಲಿ ದಾನಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದು, ಸಾಮಾನ್ಯ ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಗಳ ಅಗತ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹೊಸ ಸವಲತ್ತುಗಳ ನೀತಿಯನ್ನು ಟಿಟಿಡಿ ರೂಪಿಸಿದೆ ಎಂದರು.

ದೇಣಿಗೆ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿನ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಮತ್ತು ಏಕೀಕೃತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದಾಗಿ ಈ ಬದಲಾವಣೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳು ಮಂಗಳವಾರ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಿಂದಲೇ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿವೆ. ಈ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಿರುವ ಹಾಲಿ ದಾನಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸವಲತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮಂಗಳವಾರ ಇಲ್ಲಿನ ಅನ್ನಮಯ್ಯ ಭವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಟಿಟಿಡಿ ಮಂಡಳಿಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಭೆಯ ನಂತರ, ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಬಿ.ಆರ್. ನಾಯ್ಡು, ಎಂ. ರವಿಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ವೆಂಕಯ್ಯ ಚೌದರಿ ಅವರ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ಟಿಟಿಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ 1.90 ಲಕ್ಷ ದಾನಿಗಳಿದ್ದು, ಅವರ ಪೈಕಿ 1.50 ಲಕ್ಷ ಮಂದಿ ತಲಾ 1 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಹಾಗೂ 22,000 ಮಂದಿ ತಲಾ 10 ಲಕ್ಷ ರೂ. ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ 10 ಲಕ್ಷ ರೂ. ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಿದವರ ಸಂಖ್ಯೆ 19,000 ರಿಂದ 22,000ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ದೇಗುಲಕ್ಕೆ ದಾನಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದು, ಸಾಮಾನ್ಯ ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಗಳ ಅಗತ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಬೇಕಿದೆ. ಇವೆರಡನ್ನೂ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡೇ ಹೊಸ ಸವಲತ್ತುಗಳ ನೀತಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಟಿಟಿಡಿ ಕೈಗೊಂಡ ನಿರ್ಧಾರಗಳು:

  • ಒಂಟಿಮಿಟ್ಟಾದ ಶ್ರೀ ಸೀತಾ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸಮೇತ ಕೋದಂಡರಾಮ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯದ ಮೂಲವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಕವಚಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಟಿಟಿಡಿಯಿಂದ 1,000 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಮೀಸಲಿಡುವುದು.
  • ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಗಳ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ 17.84 ಕೋಟಿ ರೂ. ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ 100 ಕೊಠಡಿಗಳ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಗೃಹವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಟೆಂಡರ್​ ಅನುಮೋದನೆ.
  • ಈಶಾನ್ಯ ದೇವಾಲಯದ ಬೀದಿ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಮತ್ತು ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಗಳ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು 6,103 ಚದರ್​ ಅಡಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಲುವಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕೆ 2.11 ಕೋಟಿ ರೂ. ಪಾವತಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ.
  • ಟಿಟಿಡಿ ಚತುರ್ವೇದಗಳ ನಿರಂತರ ಪಠಣವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದು.
  • ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ದೈನಂದಿನ ಪಠಣವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲು ನಿತ್ಯ ಪಾರಾಯಣ ಯೋಜನೆಯಡಿ 791 ವೇದ ವಿದ್ವಾಂಸರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ನಿರ್ಧಾರ.

ಟಿಟಿಡಿ ದೇಣಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಗ:

ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ದೇಣಿಗೆ ನೀಡುವ ದಾನಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಟಿಟಿಡಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ವಿವಿಧ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುವ ವಿಶೇಷ ಸವಲತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಟಿಟಿಡಿ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ದಾನಿಗಳು ಕನಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾವತಿ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿ, ಇನ್ಮುಂದೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಸೇವೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಈ ಸೇವೆಗಳು ದೇಣಿಗೆ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿವೆ. ಈ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಅದನ್ನು ಟಿಟಿಡಿ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಿದೆ. ದಾನಿಗಳು ತಮ್ಮ ದರ್ಶನ ಅಥವಾ ಸೇವಾ ಕೋಟಾಗಳಿಗೆ ದಾನಿ ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮೂಲಕ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು.

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಹೊಸ ನೀತಿಯು ದೇಣಿಗೆ ಮೊತ್ತದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಾನಿಗಳನ್ನು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಗಗಳಾಗಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅಥವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ಗಳು ನೀಡುವ ದೇಣಿಗೆಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನೀಡುವ ದೇಣಿಗೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬೆಳಗಿನ ದರ್ಶನ, ಸುಪ್ರಭಾತ, ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವಂ ಸೇವೆಗಳು, ವಸತಿ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಉಡುಗೊರೆಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ವರ್ಗ-1: ಪ್ರತಿ ಸೇವೆಗೆ ಐವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ

ವೈಯಕ್ತಿಕ:

1 ರಿಂದ 5 ಲಕ್ಷ ರೂ. ದಾನ ನೀಡುವವರಿಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ದರ್ಶನ

2 ಲಕ್ಷ ರೂ. ದಾನಿಗಳಿಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ಸುಪಥಂ ಪ್ರವೇಶ

3 ಲಕ್ಷ ರೂ. ದಾನಿಗಳಿಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸುಪಥಂ ಪ್ರವೇಶ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ದರ್ಶನ

4 ಲಕ್ಷ ರೂ. ದಾನಿಗಳಿಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎರಡು ಸುಪಥಂ ಪ್ರವೇಶ

5 ಲಕ್ಷ ರೂ. ದಾನಿಗಳಿಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮೂರು ಸುಪಥಂ ಪ್ರವೇಶ

ಸಂಸ್ಥೆಗಳು/ಟ್ರಸ್ಟ್‌ಗಳಿಗೆ ದಾನ

1 ಲಕ್ಷ ರೂ. ದಾನಿಗಳಿಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ದರ್ಶನ

2 ಲಕ್ಷ ರೂ. ದಾನಿಗಳಿಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸುಪಥಂ ಪ್ರವೇಶ

3 ಲಕ್ಷ ರೂ. ದಾನಿಗಳಿಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎರಡು ಸುಪಥಂ ಪ್ರವೇಶ

4–5 ಲಕ್ಷ ರೂ. ದಾನಿಗಳಿಗೆ ಎರಡು ಸುಪಥಂ ಪ್ರವೇಶ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ವಿಶೇಷ ದರ್ಶನ

ವಸತಿ: ದೇಣಿಗೆಯ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ, ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಿನದಿಂದ ಮೂರು ದಿನಗಳವರೆಗೆ 100 ರೂ. ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಠಡಿ ಹಂಚಿಕೆ

ಉಡುಗೊರೆಗಳು: ವರ್ಷಕ್ಕೆ 5 ರಿಂದ 10 ಸಣ್ಣ ಲಡ್ಡುಗಳು, ರೇಷ್ಮೆ ಶಾಲು ಮತ್ತು ರವಿಕೆ ಕಣ

ವರ್ಗ 2: 10 ರಿಂದ 25 ಲಕ್ಷ ರೂ. ದಾನಿಗಳಿಗೆ

ವೈಯಕ್ತಿಕ

10 ಲಕ್ಷ ದಿಂದ 15 ಲಕ್ಷ ರೂ. ದಾನ ನೀಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ ದರ್ಶನ

20 ಲಕ್ಷ ದಿಂದ 25 ಲಕ್ಷ ರೂ. ದಾನಿಗಳಿಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬ್ರೇಕ್ ದರ್ಶನ

ದೇಣಿಗೆಯ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ, ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಥವಾ ಮೂರು ಬಾರಿ ಸುಪಥಂ ಪ್ರವೇಶ

ಸಂಸ್ಥೆಗಳು/ಟ್ರಸ್ಟ್‌ಗಳಿಗೆ ನೀಡುವ ದಾನಿಗಳಿಗೆ

10 ಲಕ್ಷ ರೂ. ದಾನಿಗಳಿಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ ದರ್ಶನ

15 ಲಕ್ಷ ರೂ. ದಾನಿಗಳಿಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ ದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಒಂದು ಸುಪಥಂ ಪ್ರವೇಶ

20 ಲಕ್ಷ ರೂ. ದಾನಿಗಳಿಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬ್ರೇಕ್ ದರ್ಶನ, ಒಂದು ಸುಪಥಂ ಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತು ಒಂದು ವಿಶೇಷ ದರ್ಶನ ಪ್ರವೇಶ

25 ಲಕ್ಷ ರೂ. ದಾನಿಗಳಿಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮೂರು ಬ್ರೇಕ್ ದರ್ಶನ, ಎರಡು ಸುಪಥಂ ಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತು ಒಂದು ವಿಶೇಷ ದರ್ಶನ ಪ್ರವೇಶ

ವಸತಿ: ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ದಿನಗಳು ದಿನಕ್ಕೆ 1,000–2,000ರೂ. ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಠಡಿ ಹಂಚಿಕೆ.

ಉಡುಗೊರೆಗಳು: ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ 15 ಸಣ್ಣ ಲಡ್ಡುಗಳು, ರೇಷ್ಮೆ ಶಾಲು ಮತ್ತು ರವಿಕೆ ಕಣ.

ವರ್ಗ 3: 50 ರಿಂದ 75 ಲಕ್ಷ ರೂ. ದಾನ

ವೈಯಕ್ತಿಕ

50 ಲಕ್ಷ ರೂ. ದಾನ ನೀಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಮೇಲೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮೂರು ಬಾರಿ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಬ್ರೇಕ್ ದರ್ಶನ, ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಸುಪಥಂ ಪ್ರವೇಶ, ಜೀವಮಾನದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಬಾರಿ ಸುಪ್ರಭಾತ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಎರಡು ಬಾರಿ (ತಲಾ ಇಬ್ಬರಂತೆ ನಾಲ್ಕು ಜನರಿಗೆ) 'ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ' ಸೇವೆಯ ಸೌಲಭ್ಯ.

75 ಲಕ್ಷಗಳ ದಾನಿಗಳಿಗೆ: ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮೂರು ಬಾರಿ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಬ್ರೇಕ್ ದರ್ಶನ, ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಸುಪಥಂ ಪ್ರವೇಶ, ವರ್ಷಕ್ಕೆ 12 ಬಾರಿ ಸುಪ್ರಭಾತ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಸೇವೆಯ ಸೌಲಭ್ಯ.

ಸಂಸ್ಥೆಗಳು/ಟ್ರಸ್ಟ್‌ಗಳಿಗೆ:

50 ಲಕ್ಷಗಳ ದೇಣಿಗೆಯ ದಾನಿಗಳಿಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಬ್ರೇಕ್ ದರ್ಶನ, ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಸುಪಥಂ ಪ್ರವೇಶ, ಒಂದು ಸುಪ್ರಭಾತ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಒಮ್ಮೆ ಎರಡು ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಸೇವೆಗಳ (ತಲಾ ಇಬ್ಬರಂತೆ ನಾಲ್ಕು ಜನರಿಗೆ) ಸೌಲಭ್ಯ.

75 ಲಕ್ಷ ರೂ. ದೇಣಿಗೆಯ ದಾನಿಗಳಿಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಬ್ರೇಕ್ ದರ್ಶನ, ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಸುಪಥಂ ಪ್ರವೇಶ, ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಸುಪ್ರಭಾತ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಒಮ್ಮೆ ಎರಡು ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಸೇವೆ (ತಲಾ ಇಬ್ಬರಂತೆ ನಾಲ್ಕು ಜನರಿಗೆ) ಸೌಲಭ್ಯ.

ವಸತಿ: ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮೂರು ದಿನಗಳು ದಿನಕ್ಕೆ 2,500 ರೂ. ಕೊಠಡಿ ಹಂಚಿಕೆ.

ಉಡುಗೊರೆಗಳು: ವರ್ಷಕ್ಕೆ 15–20 ಸಣ್ಣ ಲಡ್ಡುಗಳು, 5–7 ದೊಡ್ಡ ಲಡ್ಡುಗಳು ಮತ್ತು ರೇಷ್ಮೆ ವಸ್ತ್ರಗಳು. ಜೀವಮಾನದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ 2 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಮತ್ತು 10 ಗ್ರಾಂ ಬೆಳ್ಳಿಯ ನಾಣ್ಯದ ಉಡುಗೊರೆ.

ವರ್ಗ 4: 1–1.5 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ದೇಣಿಗೆ

ವೈಯಕ್ತಿಕ

1 ಕೋಟಿ ರೂ. ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಿದವರಿಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮೂರು ಬಾರಿ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಬ್ರೇಕ್ ದರ್ಶನ, ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಸುಪಥಂ ಪ್ರವೇಶ, ಜೀವಮಾನದಲ್ಲಿ 20 ಬಾರಿ ಸುಪ್ರಭಾತ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಒಮ್ಮೆ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಸೇವೆಯ (ಆರು ಜನರಿಗೆ, ಜೋಡಿಗಳಾಗಿ) ಸೌಲಭ್ಯ.

1.5 ಕೋಟಿ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಿದವರಿಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಬ್ರೇಕ್ ದರ್ಶನ, ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಸುಪಥಂ ಪ್ರವೇಶ, ಜೀವಮಾನದಲ್ಲಿ 40 ಬಾರಿ ಸುಪ್ರಭಾತ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಒಮ್ಮೆ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಸೇವೆ (ಹತ್ತು ಜನರಿಗೆ, ಜೋಡಿಗಳಾಗಿ) ಸೌಲಭ್ಯ

ಸಂಸ್ಥೆಗಳು/ಟ್ರಸ್ಟ್‌ಗಳಿಗೆ

1 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ದಾನ ನೀಡಿದಲ್ಲಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮೂರು ಬಾರಿ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಬ್ರೇಕ್ ದರ್ಶನ, ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಸುಪಥಂ ಪ್ರವೇಶ, ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಸುಪ್ರಭಾತ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಒಮ್ಮೆ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಸೇವೆ ಸೌಲಭ್ಯ.

2 ಕೋಟಿ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಿದವರಿಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಐದು ಬಾರಿ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಬ್ರೇಕ್ ದರ್ಶನ, ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಸುಪಥಂ ಪ್ರವೇಶ, ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಸುಪ್ರಭಾತ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಒಮ್ಮೆ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಸೇವೆ ಸೌಲಭ್ಯ.

ವಸತಿ: 3–4 ದಿನಗಳು ದಿನಕ್ಕೆ 3,000 ರೂ. ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಠಡಿ ಹಂಚಿಕೆ.

ಉಡುಗೊರೆ: ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ 20–30 ಸಣ್ಣ ಲಡ್ಡುಗಳು, 10–20 ದೊಡ್ಡ ಲಡ್ಡುಗಳು ಮತ್ತು ರೇಷ್ಮೆ ವಸ್ತ್ರಗಳು. 2 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಮತ್ತು 10 ಗ್ರಾಂ ಬೆಳ್ಳಿಯ ನಾಣ್ಯ ಸೇರಿವೆ. ಈ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ 20 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ 15 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ.

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TTD DONORS DARSHAN
CHANGES TO FACILITIES FOR TTD
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