ಬಾಲಾಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಾಣ್ಯಗಳ ಬದಲು ದೇಣಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಪಡೆಯಲು ಟಿಟಿಡಿ ಯೋಜನೆ
ಟಿಟಿಡಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಂಡಳಿಯು ಬಾಲಾಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಾಣ್ಯಗಳ ಬದಲಿಗೆ ದೇಣಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಪಡೆಯಲು ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸುತ್ತಿದೆ.
Published : February 27, 2026 at 3:16 PM IST
ತಿರುಮಲ(ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ): ತಿರುಮಲ ತಿರುಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಂ (ಟಿಟಿಡಿ) ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಂಡಳಿಯು ಭಕ್ತರ ಅನುಕೂಲವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹಲವಾರು ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಟಿಟಿಡಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಆರ್.ನಾಯ್ಡು ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನಮಯ್ಯ ಭವನದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಮಹತ್ವದ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಂಡಳಿಯ ಸಭೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಿ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.
ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಅನೇಕ ಭಕ್ತರು ಶ್ರೀವಾರಿ ಹುಂಡಿಗೆ ನಾಣ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಹಣವನ್ನು ಜಮಾ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ನಾಣ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಹಣವನ್ನು ಸಾಗಿಸುವ ಅನಾನುಕೂಲತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು, ಟಿಟಿಡಿ ಭೌತಿಕ ನಗದು ಬದಲಿಗೆ ದೇಣಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಈ ಉಪಕ್ರಮದ ಭಾಗವಾಗಿ ತಿರುಪತಿ ಮತ್ತು ತಿರುಮಲದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಟಿಟಿಡಿ ದೇಣಿಗೆ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಬಹುದು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಭಕ್ತರು ಫೋನ್ಪೇ, ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೇಟಿಎಂ ಮತ್ತು ನೆಫ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಡಿಜಿಟಲ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯಾಗಿ, ಅವರು ಅಧಿಕೃತ ದೇಣಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಹುಂಡಿಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಕ್ರಮವು ದೇಣಿಗೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಗಮ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮಾತೃಶ್ರೀ ತರಿಗೊಂಡ ವೆಂಗಮಾಂಬ ಅನ್ನಪ್ರಸಾದ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭಕ್ತರು ಅನ್ನಪ್ರಸಾದ ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ದಾನಿಗಳು ಇಡೀ ದಿನಕ್ಕೆ ಅನ್ನಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಪ್ರಾಯೋಜಿಸಲು 44 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಉಪಾಹಾರಕ್ಕೆ 10 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟಕ್ಕೆ 17 ಲಕ್ಷ ರೂ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿಯ ಊಟಕ್ಕೆ 17 ಲಕ್ಷ ರೂ. ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಆದಾಗ್ಯೂ ಟಿಟಿಡಿ ಈಗ ಸಣ್ಣ ದೇಣಿಗೆಗಳನ್ನು ಅನುಮತಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಹತ್ತು ಅಥವಾ ನೂರು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಆಹಾರ ನೀಡುವಷ್ಟು ದೇಣಿಗೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಸ್ವೀಕರಿಸಬಹುದು. ದಾನಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅನ್ನಪ್ರಸಾದವನ್ನೂ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಂಡಳಿಯು ಈ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುವ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಪರಿಸರಸ್ನೇಹಿ ಕ್ರಮಗಳು: ಮತ್ತೊಂದು ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಟಿಟಿಡಿ ಲಡ್ಡು ಕೌಂಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರ್ಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಸೆಣಬಿನ ಚೀಲಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಉಪಕ್ರಮವು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸೆಣಬಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ರೈತರು ಮತ್ತು ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳಿಗೆ ಜೀವನೋಪಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಬದಲಾವಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ, ಟಿಟಿಡಿ ಯಾತ್ರಾ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಗ್ರ, ಪಾರದರ್ಶಕ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಕ್ತರು ಶ್ರೀವಾರಿಯ ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತು ದತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ.
