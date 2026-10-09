ತಿರುಮಲ ಭಕ್ತರಿಗಾಗಿ ಟಿಟಿಡಿಯಿಂದ ಹೊಸ 'ಗರುಡ' ಆ್ಯಪ್: ಇದರಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ?
ಈ ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ಭಕ್ತರು ದರ್ಶನದ ಸರತಿ ಸಾಲುಗಳು ಮತ್ತು ಲಡ್ಡು ಕೌಂಟರ್ಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ವಿವಿಧ ಸೇವೆಗಳ ಕುರಿತಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ಆ್ಯಪ್ ಶನಿವಾರದಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.
Published : October 9, 2026 at 9:03 AM IST
ತಿರುಪತಿ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ: ತಿರುಮಲದಲ್ಲಿರುವ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಯ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯಲು ಬರುವ ಭಕ್ತರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ತಿರುಮಲ ತಿರುಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಂ (TTD) ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವೊಂದನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಪವಿತ್ರ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಯಿಲ್ಲದ ಅನುಭವವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಟಿಟಿಡಿ ಎಲ್ಲ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಭಕ್ತರ ಬೆರಳ ತುದಿಗೆ ತರುತ್ತಿದೆ.
ಇದಕ್ಕಾಗಿ 'ಗರುಡ' (Garuda) ಎಂಬ ಹೊಸ ಮೊಬೈಲ್ ಆ್ಯಪ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ಭಕ್ತರು ದರ್ಶನದ ಸರತಿ ಸಾಲುಗಳು ಮತ್ತು ಲಡ್ಡು ಕೌಂಟರ್ಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ವಿವಿಧ ಸೇವೆಗಳ ಕುರಿತಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ಆ್ಯಪ್ ಶನಿವಾರದಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.
ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯಲು ನಿತ್ಯ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರು ತಿರುಮಲಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಗಳ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ದರ್ಶನದ ಸರತಿ ಸಾಲುಗಳು, ಕಲ್ಯಾಣ ಕಟ್ಟಾ ( ಕೇಶ ಮುಂಡನ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ), ವಸತಿ ಸೌಕರ್ಯ, ಹಾಗೂ ಉಚಿತ ಬಸ್ ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬ ಚಿಂತಿತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು, ಟಿಟಿಡಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಆಧಾರಿತ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿದೆ. ಭಕ್ತರು ಇತರರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತರಾಗದೇ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಈ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಆ್ಯಪ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಮತ್ತು ಐಒಎಸ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. 'ಗರುಡ' ಆ್ಯಪ್ ಶನಿವಾರದಿಂದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.
ಎಲ್ಲ ಸೇವೆಗಳ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಆ್ಯಪ್: ಈ ಆ್ಯಪ್ ತಿರುಮಲದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲ ಸೇವೆಗಳ ಕುರಿತಾದ ಸಮಗ್ರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ದರ್ಶನದ ಸರತಿ ಸಾಲುಗಳು, ಲಡ್ಡು ಮತ್ತು ಜಲ ಪ್ರಸಾದಂ ಕೌಂಟರ್ಗಳು, ಆಹಾರ ಮಳಿಗೆಗಳು, ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳು, ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಗಳು, ಉಚಿತ ಬಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳು, ಕಲ್ಯಾಣ ಕಟ್ಟಾ ಮತ್ತು ಲಗೇಜ್/ಮೊಬೈಲ್ ಠೇವಣಿ ಕೌಂಟರ್ಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಹೋಗಲು ಈ ಆ್ಯಪ್ ದಾರಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಭಕ್ತರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಹೋಗಬೇಕಾದ ಸ್ಥಳದ ಹೆಸರನ್ನು ನಮೂದಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ voice command ಬಳಸುವ ಮೂಲಕ, ದೂರ ಮತ್ತು ದಿಕ್ಕುಗಳಂತಹ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ಭಕ್ತರು ತಿರುಮಲ ದೇವಾಲಯದ ಕುರಿತಾದ ಸಮಗ್ರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೆಲವೇ ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ತಿರುಮಲದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರ ದಟ್ಟಣೆ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದರಿಂದ, ತಾವು ವಾಹನವನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗಬಹುದು. ಅಥವಾ ಇತರ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವಾಗ ಸ್ನೇಹಿತರು ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬದವರನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬಿಡಬೇಕಾದ ಸಂದರ್ಭ ಬರಬಹುದು. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿರುವ 'ಮಾರ್ಕ್ ಮೈ ಸ್ಪಾಟ್' ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಅತ್ಯಂತ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಸ್ಥಳವನ್ನು ಉಳಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಒಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಬಹುದು.
ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಸರಾಗವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಸಿಗ್ನಲ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಥವಾ ಭಕ್ತರ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸಂಪರ್ಕದ ಕೊರತೆಯಿದ್ದರೂ ಸಹ ನಿರಂತರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಟಿಟಿಡಿ ಈ ಆಫ್ಲೈನ್ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ. ತಿರುಮಲಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅವರ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟದ ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಳದ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಗ್ರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. 'ಗೋವಿಂದ' ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ AI-ಚಾಲಿತ ಧ್ವನಿ ಸಹಾಯಕವನ್ನು 24/7 ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
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