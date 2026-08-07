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ಇನ್ಮುಂದೆ ತಿರುಪತಿಯಲ್ಲಿ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಕಾಯಬೇಕಿಲ್ಲ: ಮಿಂಚಿನ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಸಿಗಲಿದೆ ಅನ್ನಪ್ರಸಾದ: TTDಯಿಂದ 'ಮೂವಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್' ಪ್ರಯೋಗ!

ಭಕ್ತರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಟಿಟಿಡಿಯಿಂದ ಈ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

TTD ANNA PRASADAM DISTRIBUTION TIRUMALA ANNA PRASADAM ತಿರುಪತಿ ಅನ್ನಪ್ರಸಾದ ಮೂವಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್
TTDಯಿಂದ ಭಕ್ತರಿಗಾಗಿ 'ಮೂವಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್'. (Eenadu)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 7, 2026 at 1:43 PM IST

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ತಿರುಮಲ(ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ): ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಅನಾನುಕೂಲತೆ ಇಲ್ಲದೇ ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ತಿರುಮಲ ತಿರುಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು (ಟಿಟಿಡಿ) ಸರತಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ 'ಮೂವಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್' ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿವೆ.

ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯಾತ್ರಿಕರ ದಟ್ಟಣೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿಸಲು ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅಡುಗೆ ಇಲಾಖೆಗಳ ಸಮನ್ವಯದೊಂದಿಗೆ ಟಿಟಿಡಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ವೆಂಕಯ್ಯ ಚೌಧರಿ ಈ ಉಪಕ್ರಮವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದರು.

₹ 10 ಲಕ್ಷ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಈ ಮೂವಿಂಗ್​​ ಟೇಬಲ್​​ ಸುಮಾರು ಏಳು ಮೀಟರ್​ ಉದ್ದವಿದ್ದು ಕನ್ವೇಯರ್​ ಬೆಲ್ಟ್‌ನಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಲಾದ ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದದ ತಟ್ಟೆಗಳು ಹಳಿಗಳ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತವೆ, ಭಕ್ತರು ಸರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲದೇ ಮುಂದುವರಿಯುವಾಗ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ತಟ್ಟೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.

ಭಕ್ತರು ತಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಶ್ರೀವಾರಿ ಸೇವಾ ಸ್ವಯಂಸೇವಕರು ತಕ್ಷಣ ಖಾಲಿ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ತಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಇಡುತ್ತಾರೆ, ವಿತರಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಪ್ರಸಾದದ ನಿರಂತರ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಮೊದಲು, ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ತಿರುಮಲದ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆಯ ಬಳಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಯಿತು. ಅಲ್ಲಿ ಪೈಲಟ್ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಇದರ ಯಶಸ್ಸಿನ ನಂತರ, ವೈಕುಂಠಂ ಕ್ಯೂ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ 1 ಮತ್ತು 2, ನಾರಾಯಣಗಿರಿ ಶೆಡ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ಕ್ಯೂ ಲೈನ್ ಮಾರ್ಗಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 10 ಮೂವಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್‌ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ಉಪಕ್ರಮವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.

ಟಿಟಿಡಿ ಪ್ರತಿ ಮೂವಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್‌ನ ಉದ್ದವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಏಳು ಮೀಟರ್‌ಗಳಿಂದ 12–15 ಮೀಟರ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ, ಇದು ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಭಕ್ತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸುಗಮವಾಗಿ ವಿತರಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಟಿಟಿಡಿ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ; ಮೂರು ದಶಕದ ಹಳೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ

ಶ್ರೀವಾರಿ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪಾರದರ್ಶಕ ಮತ್ತು ದೃಢವಾಗಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ, ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕೈಪಿಡಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು 'ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ' (ICAI) ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ತಿರುಮಲ ತಿರುಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ (TTD) ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಆಧುನೀಕರಿಸಲು ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಟಿಟಿಡಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಆರ್ಥಿಕ ವಹಿವಾಟುಗಳ ಸ್ವರೂಪ ಹಾಗೂ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಲು, ಐಸಿಎಐ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಟಿಟಿಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಸುತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಿವೆ.

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TTD ANNA PRASADAM DISTRIBUTION
TIRUMALA ANNA PRASADAM
ತಿರುಪತಿ ಅನ್ನಪ್ರಸಾದ
ಮೂವಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್
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