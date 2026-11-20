3,100 ಕೋಟಿ ತಲುಪಿದ ಟಿಟಿಡಿ ಅನ್ನಪ್ರಸಾದಂ ಟ್ರಸ್ಟ್ ದೇಣಿಗೆ: ತನ್ನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 65 ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲೂ ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದ ವಿತರಣೆಗೆ ಯೋಜನೆ!
ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಟಿಟಿಡಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಎಲ್ಲ 65 ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಟಿಟಿಡಿ ಮುಂದಾಗಿದೆ.
Published : November 20, 2026 at 12:29 PM IST
ತಿರುಮಲ (ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ): ತಿರುಮಲಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುವ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅನ್ನದಾಸೋಹ ನೀಗಿಸುತ್ತಿರುವ ಎಸ್ವಿ ಅನ್ನಪ್ರಸಾದಂ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗೆ ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿರುವ ದೇಣಿಗೆ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 1,100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಟಿಟಿಡಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಇಒ ವೆಂಕಯ್ಯ ಚೌದರಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ದೇಣಿಗೆಯು ತಿರುಮಲ ತಿರುಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಂಗೆ ಲಭಿಸಿದ ಒಟ್ಟು ದೇಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಶೇಕಡಾ 53 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಎಂದು ಅವರು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಪ್ರಸ್ತುತ ನಿಧಿ ಸುಮಾರು 3,100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ.
ತಿರುಮಲಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುವ ಜನರಿಗೆ ಅನ್ನದಾನ ಮಾಡಲು 1985ರಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ 2,000 ಜನರಿಗೆ ಆಹಾರ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಅನ್ನದಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದಂತೆ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ತಿರುಮಲದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 3 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅನ್ನದಾನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಪ್ರತಿದಿನ 4.6 ಲಕ್ಷ ಭಕ್ತರಿಗೆ ತಲುಪುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಟಿಟಿಡಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಎಲ್ಲ 65 ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲೂ ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದೇ ವೇಳೆ, ತಿರುಮಲದ ಮಾತೃಶ್ರೀ ತಾರಿಗೊಂಡ ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದ ಸಂಕೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಆಯುಧ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಟಿಟಿಡಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ (EO) ಎಂ. ರವಿಚಂದ್ರ, ಮುಖ್ಯ ಜಾಗೃತ ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಮುರಳಿ ಕೃಷ್ಣ, ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದ ವಿಭಾಗದ ಉಪ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ರಾಜೇಂದ್ರ, ಶ್ರೀವಾರಿ ದೇವಾಲಯದ ಉಪ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಭಾಸ್ಕರ್, ಅಡುಗೆ ವಿಭಾಗದ ವಿಶೇಷ ಅಧಿಕಾರಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
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