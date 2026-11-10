ನ.16ರಂದು ತಿರುಮಲದಲ್ಲಿ ಪುಷ್ಪಯಾಗಂ: ಟಿಟಿಡಿ 2027ರ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ - ಡೈರಿಗಳು ಸಿದ್ಧ: ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ
ಈ ತಿಂಗಳ 16ರಂದು ತಿರುಮಲದ ಶ್ರೀವಾರಿ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾಗಿ 'ಪುಷ್ಪಯಾಗಂ' (ಹೂವುಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುವ ಆಚರಣೆ) ನಡೆಯಲಿದೆ.
Published : November 10, 2026 at 4:31 PM IST
ತಿರುಪತಿ, ಅಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ: ಟಿಟಿಡಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ 2027ರ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಡೈರಿಗಳನ್ನು ಭಕ್ತರು ಸುಲಭವಾಗಿ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ಮಾಡಲು ಟಿಟಿಡಿ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು https://ttdevasthanams.ap.gov.in/home/dashboard ಮತ್ತು https://tirupatibalaji.ap.gov.in/#/userLogin ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಬುಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಡೈರಿಗಳು ತಿರುಪತಿ, ತಿರುಮಲ ಮತ್ತು ತಿರುಚಾನೂರಿನಲ್ಲಿರುವ 12 ಟಿಟಿಡಿ ಪ್ರಕಾಶನ ಮಾರಾಟ ಕೌಂಟರ್ಗಳಲ್ಲೂ ಲಭ್ಯವಿವೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಹೈದರಾಬಾದ್ನ (ಜುಬಿಲಿ ಹಿಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಹಿಮಾಯತ್ನಗರ) ಟಿಟಿಡಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೆಯೇ ವಿಜಯವಾಡ, ಚೆನ್ನೈ, ವೆಲ್ಲೂರು, ಬೆಂಗಳೂರು, ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿಯೂ ಇವುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
16ರಂದು ತಿರುಮಲದಲ್ಲಿ ಪುಷ್ಪಯಾಗಂ: ಈ ತಿಂಗಳ 16ರಂದು ತಿರುಮಲದ ಶ್ರೀವಾರಿ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾಗಿ 'ಪುಷ್ಪಯಾಗಂ' (ಹೂವುಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುವ ಆಚರಣೆ) ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ 'ಅಂಕುರಾರ್ಪಣಂ' (ಆರಂಭಿಕ ಆಚರಣೆ) 15ರ ಸಂಜೆ 6:00ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ 9:00 ಗಂಟೆಯ ನಡುವೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, 16ರಂದು ನಿಗದಿಯಾಗಿದ್ದ 'ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವಂ', 'ಉಂಜಲ್ ಸೇವೆ' ಮತ್ತು 'ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವಂ' ಅರ್ಜಿತ ಸೇವೆಗಳನ್ನು (ಪಾವತಿ ಮಾಡಿ ಪಡೆಯುವ ಸೇವೆಗಳು) ತಿರುಮಲ ತಿರುಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಂ (ಟಿಟಿಡಿ) ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದೆ.