ತೆಲಂಗಾಣದ ಯುವಕ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಸಾವು: ವಾರದ ಹಿಂದೆಯಷ್ಟೇ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆದಿದ್ದವ ಇನ್ನಿಲ್ಲ
Nalgonda Youth Died In USA: ತೆಲಂಗಾಣದ ಯುವಕನೊಬ್ಬ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಮೃತ ಯುವಕ ವಾರದ ಹಿಂದೆಯಷ್ಟೇ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ.
Published : November 21, 2026 at 7:20 PM IST
ನಲ್ಗೊಂಡ (ತೆಲಂಗಾಣ): ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯುವಕನೊಬ್ಬ ಅಮೆರಿಕದ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಭೀಕರ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮೃತನನ್ನು ಮುನುಗೋಡುವಿನ ಎರ್ರಾಮಲ್ಲ ಪ್ರಸಾದ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಕನ್ಯಾ ದಂಪತಿಯ ಪುತ್ರ ಸಾಯಿ ತೇಜ (25) ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೃತ ಯುವಕ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಉದ್ಯೋಗ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ರಸ್ತೆಗೆ ಅಡ್ಡಬಂದ ಜಿಂಕೆಯೊಂದನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವಾಗ ಸಂಭವಿಸಿದ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಘಟನೆಯ ವಿವರ: ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ ಸಾಯಿ ತೇಜ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರು ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಜಿಂಕೆಯೊಂದು ರಸ್ತೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಆ ಜಿಂಕೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಲು ತೇಜ ಏಕಾಏಕಿ ಕಾರಿನ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿದ್ದು, ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನಿಂದ ವೇಗವಾಗಿ ಬಂದ ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ವ್ಯಾನ್ (cargo van) ತೇಜ ಅವರ ಕಾರಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮತ್ತೆ ಎರಡು ವಾಹನಗಳು ವ್ಯಾನ್ಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿವೆ. ಈ ಭೀಕರ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ತೇಜ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಕಾರಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು, ಅವರನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರ ಸ್ಥಿತಿ ಚಿಂತಾಜನಕವಾಗಿರುವುದಾಗಿ ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಇತರೆ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿದ್ದ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಗಾಯಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಘಟನೆಯನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಉನ್ನತ ವ್ಯಾಸಂಗಕ್ಕಾಗಿ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದ ತೇಜ, ಕೇವಲ ಒಂದು ವಾರದ ಹಿಂದಷ್ಟೇ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಈ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿದು ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿಕರಲ್ಲಿ ಖುಷಿ ಮೂಡಿತ್ತು. ಮಗನ ಭವಿಷ್ಯದ ಕುರಿತು ಸುಂದರ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಪೋಷಕರು, ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಆಧಾರಸ್ತಂಭವಾಗಲಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹಲವು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಮಗನ ಈ ಅಕಾಲಿಕ ಸಾವಿನಿಂದ ಪೋಷಕರು ತೀವ್ರ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಗನ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾಗಲೇ, ಈ ಸುದ್ದಿಯಿಂದ ತೀವ್ರ ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಂಬಂಧಿಕರು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ತೇಜ ಅವರ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರವು ಸೋಮವಾರದ ವೇಳೆಗೆ ನಲ್ಗೊಂಡಕ್ಕೆ ತಲುಪುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಎಂದು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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