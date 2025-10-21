ETV Bharat / bharat

ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಭಾರತ ತೈಲ ಖರೀದಿ ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ರಂಪ್​ ಹೇಳಿಕೆ: ಕೇಂದ್ರದ ವಿರುದ್ಧ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ಟೀಕಾ ಪ್ರಹಾರ

ಆಪರೇಷನ್​ ಸಿಂಧೂರ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾದಿಂದ ತೈಲ ಖರೀದಿಯನ್ನು ಭಾರತ ನಿಲ್ಲಿಸಲಿದೆ ಎಂಬ ಟ್ರಂಪ್​ ಹೇಳಿಕೆ ಕುರಿತು ಮೋದಿ ಮೌನ ತಾಳಿದ್ದು, ಮೌನಿ ಬಾಬಾ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕುಟುಕಿತ್ತು.

trump-brushed-aside-meas-attempts-at-denial-cong-after-us-prez-repeats-russian-oil-import-claims
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ನಾಯಕ ಜೈ ರಾಮ್​ ರಮೇಶ್​ (IANS)
author img

By PTI

Published : October 21, 2025 at 12:30 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ನವದೆಹಲಿ: ರಷ್ಯಾದಿಂದ ತೈಲ ಖರೀದಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾರತ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್​ ಟ್ರಂಪ್​ ಕಳೆದ ಐದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬಾರಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರೂ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯ ಮಾತ್ರ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಅಲ್ಲಗಳೆಯದೆ ಯಾವುದೇ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡದೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ಟೀಕಿಸಿದೆ.

ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಭಾರತ ತೈಲ ಖರೀದಿ ಮುಂದುವರಿಸಿದರೆ ಭಾರೀ ಸುಂಕ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದಾಗ ಮಾಸ್ಕೋದಿಂದ ತೈಲ ಖರೀದಿಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್​ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರು.

ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಕೇಂದ್ರದ ವಿರುದ್ಧ ಟೀಕಿಸಿರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ನಾಯಕ ಜೈರಾಮ್​ ರಮೇಶ್​, ಭಾರತ ರಷ್ಯಾದಿಂದ ತೈಲ ಖರೀದಿ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಡೊನಾಲ್ಡ್​​ ಟ್ರಂಪ್​ ಕಳೆದ ಐದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬಾರಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಾರದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬುಡಾಪೆಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪುಟಿನ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ಅವರು ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಈ ರೀತಿ ಪದೆ ಪದೇ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತ ಮೋದಿ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ಭಾರತ ತೈಲ ಆಮದು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್​ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಮಾತುಕತೆಗಳ ಕುರಿತು ವಿದೇಶಾಂಗ ಇಲಾಖೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ? ಈ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ತಳ್ಳಿ ಹಾಕುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನೂ ನಡೆಸಿಲ್ಲ ಎಂದರು.

ಶನಿವಾರ ಕೂಡ ಪ್ರಧಾನಿ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​, ಮೋದಿ ಅವರು ಆಪರೇಷನ್​ ಸಿಂಧೂರ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾದಿಂದ ತೈಲ ಖರೀದಿ ಭಾರತ ತಗ್ಗಿಸಲಿದೆ ಎಂಬ ಟ್ರಂಪ್​ ಹೇಳಿಕೆ ಕುರಿತು ಮೌನ ತಾಳಿದ್ದು, ಮೌನಿ ಬಾಬಾ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕುಟುಕಿತ್ತು.

ಕಳೆದ ಗುರುವಾರ ಭಾರತವು ರಷ್ಯಾದ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಖರೀದಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದಾಗಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ ಕೆಲವೇ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಇಲಾಖೆ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಭಾರತ ತನ್ನ ಇಂಧನ ಮೂಲವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇಂಧನದ ಅಸ್ಥಿರ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಗ್ರಾಹಕರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡುವುದು ನಮ್ಮ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಆಮದು ನೀತಿಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಈ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿತವಾಗಿವೆ ಎಂದು ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿತ್ತು.

ರಷ್ಯಾದಿಂದ ತೈಲ ಖರೀದಿಸಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಬೇಡ ಎಂಬ ಕುರಿತು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಮತ್ತು ಘೋಷಿಸಲು ಅವರು ಅಮೆರಿಕ ನಾಯಕರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೋದಿಗೆ ಟ್ರಂಪ್​ ಕಂಡರೆ ಭಯ ಎಂದು ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ಟೀಕಿಸಿತ್ತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಅಮೆರಿಕ ಸಹಕಾರ ಬಯಸಿದೆ; ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ: ಟ್ರಂಪ್​ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ವಿದೇಶಾಂಗ ಇಲಾಖೆ ಉತ್ತರ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಗೆ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್​ ಭಯ: ರಾಹುಲ್​ ಗಾಂಧಿ

TAGGED:

RUSSIAN OIL IMPORT CLAIMS
CONG SLAMS MEA
CONG SLAMS MODI GOVT
TRUMP CLAIMS ON RUSSIA OIL
CONG SLAMS MEA

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ವಿಶೇಷ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯಲು ಜ್ಯೋತಿಷಿ ತಿಳಿಸಿರುವ ಸಲಹೆಗಳಿವು!

ದೀಪಾವಳಿ ಪಟಾಕಿ ಅವಘಡ: 24/7 ತುರ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಸಜ್ಜು; ಇಲ್ಲಿದೆ ತುರ್ತು ಸಹಾಯವಾಣಿ

ದೀಪದ ಕೆಳಗೆ ಕತ್ತಲು: ಮಣ್ಣಿನ ಹಣತೆ ತಯಾರಿಸುವ ಕುಂಬಾರರ ಬದುಕು ಅತಂತ್ರ

ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಶಾಕ್​! ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಸೀರಿಸ್​ ಬಿಡುಗಡೆ ವಿಳಂಬವೇ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.