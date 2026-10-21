ಜಂತರ್ ಮಂತರ್, ಕನ್ನಾಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಅಕ್ರಮ ಪ್ರವೇಶ: ಸಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡರ ವಿರುದ್ಧದ ಕೇಸ್ ಕ್ರೈಂ ಬ್ರಾಂಚ್ಗೆ ವರ್ಗ
ಜಂತರ್ ಮಂತರ್, ಕನ್ನಾಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಸಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡರ ವಿರುದ್ಧದ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಕ್ರೈಂ ಬ್ರಾಂಚ್ಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
Published : October 21, 2026 at 6:15 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ (CJP) ಮುಖಂಡರಾದ ಸೌರವ್ ದಾಸ್ ಮತ್ತು ಅಶುತೋಷ್ ರಂಕಾ ವಿರುದ್ಧ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಪ್ರಕರಣವೊಂದನ್ನು ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಅಪರಾಧ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ (ಕ್ರೈಂ ಬ್ರಾಂಚ್) ವರ್ಗಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಂಗಳವಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 13 ರಂದು ಇಬ್ಬರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದವು. ಒಂದು ಕೇಸ್ ಕನ್ನಾಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಾಗಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ನಿಷೇಧಿತ ಜಂತರ್ ಮಂತರ್ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಅತಿಕ್ರಮಣ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಾಗಿದೆ.
ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರ ಪ್ರಕಾರ, ರಂಕಾ, ದಾಸ್ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಸಿಜೆಪಿ ಸದಸ್ಯರು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 13 ರಂದು ಜಂತರ್ ಮಂತರ್ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಜಂತರ್ ಮಂತರ್ ಅನ್ನು ಅದಾಗಲೇ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಸ್ಥಳದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಪೊಲೀಸರು ಅವರನ್ನು ಆ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಗುಂಪು ನಿರ್ಬಂಧಿತ ವಲಯವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ, ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಘಟನೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 14 ಜನರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
ತಿಹಾರ್ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಸಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡರು: ಬಂಧನದಲ್ಲಿದ್ದ ಸಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡರನ್ನು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ 5 ದಿನಗಳ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ನಂತರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 19 ರಂದು, ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅವರ ಕಸ್ಟಡಿಯನ್ನು ಎರಡು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದರು. ಈ ಅವಧಿ ಬುಧವಾರ (ಅಕ್ಟೋಬರ್ 21) ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಹಾರ್ ಜೈಲಿನ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಇಬ್ಬರು ಸಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡರು ತಮ್ಮ ಬಂಧನ ಮತ್ತು ನಂತರದ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ದೆಹಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಜಾಮೀನಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದರೂ ತಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಕಸ್ಟಡಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರವು ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಹಕ್ಕನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ದಾಸ್ ಮತ್ತು ರಂಕಾ ಅವರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸಬಾರದು ಎಂದು ವಾದಿಸಿ, ಪಕ್ಷವು ತುರ್ತು ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಕೋರಿದೆ ಎಂದು ಸಿಜೆಪಿ ಕಾನೂನು ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ರತ್ನ ಸಿಂಗ್ ಹೇಳಿದರು.
"ನಾವು ದೆಹಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇವೆ. ತುರ್ತು ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಕೋರಿದ್ದೇವೆ. ಸೌರವ್ ಮತ್ತು ಅಶುತೋಷ್ ಕಂಬಿಗಳ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷವೂ ಕಳೆಯಬಾರದು. ರಾಜಕೀಯ ಆಟಗಳಿಂದಾಗಿ ಅವರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸಬಾರದು" ಎಂದು ಸಿಂಗ್ ಮಂಗಳವಾರ ಎಕ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಪ್ಪಿದ ದೆಹಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್: ತಮ್ಮ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ದಾಸ್ ಮತ್ತು ರಂಕಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ತುರ್ತಾಗಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲು ದೆಹಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಬುಧವಾರ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 17 ರಂದು ಶಾಂತಿ ಕಾಪಾಡುವಂತೆ ದಾಸ್ ಮತ್ತು ರಂಕಾ ಅವರಿಗೆ ಬಾಂಡ್ ಬರೆದುಕೊಡುವಂತೆ ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 17 ರಂದು ನೀಡಿದ ನೋಟಿಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘದ (AISA) ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ನೇಹಾ ಬೋರಾ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅರ್ಜಿಯನ್ನೂ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯಂ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದ ಪೀಠವು ಇದೇ ವೇಳೆ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ.
ಸಿಜೆಪಿಯ 'ಲೆಹ್ರಾ ದೋ ತಿರಂಗಾ' ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 16 ರಂದು ನೇಹಾ ಬೋರಾರನ್ನು ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 17 ರಂದು ಅವರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.
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