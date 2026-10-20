'ಕೆಡಕಿನ ವಿರುದ್ಧ ಒಳಿತಿನ ಗೆಲುವು': ವಿಜಯದಶಮಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರಿದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ, ಪ್ರಧಾನಿ
ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು, ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ವಿಜಯದಶಮಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 20, 2026 at 12:56 PM IST|
Updated : October 20, 2026 at 1:14 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ವಿಜಯದಶಮಿಯ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಮಂಗಳವಾರ ದೇಶದ ಜನತೆಗೆ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.
ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಇಂದು ವಿಜಯದಶಮಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಸಡಗರ, ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಿಂದೂ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ನ ಅಶ್ವಯುಜ ಮಾಸದ ಹತ್ತನೇ ದಿನದಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುವ ಈ ಹಬ್ಬವು ನವರಾತ್ರಿ ಮತ್ತು ದುರ್ಗಾಪೂಜೆಯ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮುಂಬರುವ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಮುನ್ನುಡಿ ಬರೆಯುತ್ತದೆ.
On the auspicious occasion of Vijayadashami, I extend my heartfelt greetings to all Indians living in the country and abroad. https://t.co/9hBzqbkxnm— President of India (@rashtrapatibhvn) October 20, 2026
ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಶುಭಾಶಯ: ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಅವರು ತಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. "ವಿಜಯದಶಮಿಯ ಈ ಪವಿತ್ರ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ದೇಶ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ, ಹಬ್ಬದ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿ, "ಇದು ರಾವಣನ ಮೇಲೆ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ರಾಮನ ವಿಜಯವನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ. ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ರಾಮನನ್ನು ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ನೈತಿಕ ನಡವಳಿಕೆಯ ಮೂರ್ತರೂಪ ಎಂದು ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹಬ್ಬವು ಅಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಅನ್ಯಾಯದ ಮೇಲೆ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯದ ವಿಜಯವನ್ನು ಸಾರುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯು ನೈತಿಕತೆ ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯದ ಆದರ್ಶಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೂರಿದೆ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು, "ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ಉದಾತ್ತ ಆದರ್ಶಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯಲು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡ ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ವಿಕಸಿತ ಭಾರತದ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಲು ನಾವು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡೋಣ. ಈ ಪವಿತ್ರ ದಿನದಂದು, ಎಲ್ಲಾ ನಾಗರಿಕರ ಸುಖ, ಶಾಂತಿ, ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
आप सभी को विजयादशमी की अनंत शुभकामनाएं। उल्लास और विश्वास का यह विजय पर्व हर किसी के संकल्प को नई शक्ति प्रदान करे। सभी का जीवन सुख-सौभाग्य और सफलता से समृद्ध हो, यही कामना है।— Narendra Modi (@narendramodi) October 20, 2026
ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಶುಭಹಾರೈಕೆ: ಇನ್ನು, ವಿಜಯದಶಮಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಕೂಡ ಜನರಿಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಈ ಹಬ್ಬವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವನವನ್ನು ಸಂತೋಷ, ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸಿನಿಂದ ಸಮೃದ್ಧಗೊಳಿಸಲಿ" ಎಂದು ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.
"ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಿಜಯದಶಮಿಯ ಹಬ್ಬದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ತುಂಬಿರುವ ಈ ವಿಜಯದ ಹಬ್ಬವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಲಿ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವನವೂ ಸಂತೋಷ, ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸಿನಿಂದ ಮಿನುಗಲಿ ಎಂಬುದೇ ನನ್ನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಹಾರೈಕೆ" ಎಂದು ಮೋದಿ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಯ ನಾಶಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ 'ರಾವಣ ದಹನ': ಲಂಕಾಧಿಪತಿ ರಾವಣನ ಮೇಲೆ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀರಾಮನು ಸಾಧಿಸಿದ ವಿಜಯವನ್ನು ನೆನಪಿಸುವ ಈ ಹಬ್ಬವು ಕೆಡಕಿನ ಮೇಲೆ ಒಳಿತಿನ ವಿಜಯದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ.
ಈ ಹಬ್ಬದ ಅತ್ಯಂತ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಯೆಂದರೆ ರಾವಣ ದಹನ. ರಾವಣ, ಆತನ ಸಹೋದರ ಕುಂಭಕರ್ಣ ಮತ್ತು ಮಗ ಮೇಘನಾದನ ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಕೃತಿಗಳನ್ನು ಪಟಾಕಿಗಳಿಂದ ತುಂಬಿ ಸಂಜೆ ವೇಳೆ ದಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಆಚರಣೆಯು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿನ ದುಷ್ಟತನ, ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆ ಮತ್ತು ನೈತಿಕ ಪತನದ ವಿನಾಶವನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.
ರಾಮಲೀಲಾ ಸಂಪ್ರದಾಯವು ಪ್ರಬಲವಾಗಿರುವ ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ರಾವಣ ದಹನ ಆಚರಣೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿ ದೆಹಲಿಯ ಕೆಂಪುಕೋಟೆಯ ಮೈದಾನ ಮತ್ತು ರಾಮಲೀಲಾ ಮೈದಾನಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ರಾವಣ ದಹನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಆಯೋಜನೆಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದು ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ.
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