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ತ್ರಿಪುರ ಡಿಜಿಪಿ ಅನುರಾಗ್ ಧನಕರ್ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ: ಸೂಕ್ತ ತನಿಖೆಗೆ ಕರೆ ನೀಡಿದ ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶ ಸಚಿವರು

ತ್ರಿಪುರ ಡಿಜಿಪಿ ಅನುರಾಗ್ ಧನಕರ್ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಗೌರವಗಳೊಂದಿಗೆ ನಡೆಯಿತು. ಅವರ ಹಠಾತ್ ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಗ್ರ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಬೇಕು ಎಂದು ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶದ ಸಚಿವರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Tripura DGP Anurag Dhankhar Laid To Rest; Uttar Pradesh Minister Calls For Probe Into Death
ತ್ರಿಪುರ ಡಿಜಿಪಿ ಅನುರಾಗ್ ಧನಕರ್ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ: ಸೂಕ್ತ ತನಿಖೆಗೆ ಕರೆ ನೀಡಿದ ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶ ಸಚಿವರು (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 22, 2026 at 4:11 PM IST

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ಬಾಗ್ಪತ್, ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶ: ಸೋಮವಾರ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದ ತ್ರಿಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕ (ಡಿಜಿಪಿ) ಅನುರಾಗ್ ಧನಕರ್ ಅವರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಬುಧವಾರ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಬಾಗ್ಪತ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬರೌತ್‌ನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಸರ್ಕಾರಿ ಗೌರವಗಳೊಂದಿಗೆ ನೆರವೇರಿತು. ಧನಕರ್​ ಕುಟುಂಬದ ಜೊತೆಗೆ, ಹಲವಾರು ಗಣ್ಯರು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.

ಅನುರಾಗ್ ಅವರ ಪಾರ್ಥೀವ ಶರೀರವನ್ನು ಮಂಗಳವಾರ ಮನೆಗೆ ತರಲಾಯಿತು. ಬುಧವಾರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನೆರವೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಸಚಿವ ಅಸಿಮ್ ಅರುಣ್, ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಡಾ. ಸತ್ಯಪಾಲ್ ಸಿಂಗ್, ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಕೆ.ಪಿ. ಮಲಿಕ್ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಶಾಸಕರು ಧನಕರ್ ಅವರ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಡಿಜಿಪಿಗೆ ಅಂತಿಮ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.

ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಚಿವ ಅರುಣ್, ಧಂಖರ್ ಅವರ ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಗ್ರ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ಧನಕರ್ ನನ್ನ ಬ್ಯಾಚ್‌ಮೇಟ್ ಆಗಿದ್ದರು. ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲದೇ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಅವರು ಬಲಿಷ್ಠ, ದೃಢನಿಶ್ಚಯ ಮತ್ತು ಯೋಧನಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರು ಎಂದು ಸಚಿವರು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು.

1984ರ ಗಲಭೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶದ ನಂತರ ಸಮಿತಿ ರಚನೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಧನಕರ್ ಇದರ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಸಿಬಿಐನಲ್ಲಿ ಅವರ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿ ಮುಗಿದ ನಂತರವೂ, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಪ್ರಕರಣದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಅವರನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿತ್ತು ಎಂದು ಸಚಿವ ಅರುಣ್ ಹೇಳಿದರು.

ತ್ರಿಪುರದಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಪಿಯಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡಿದ್ದ ಬಿಹಾರಪುರ ಮೂಲದ ಧನಕರ್​, ಅಗರ್ತಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು. ಈ ಸುದ್ದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಪಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಘಾತದ ಅಲೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿತ್ತು. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ತೀವ್ರ ಶೋಕದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಧಂಖರ್​ ಮೇ 2025 ರಲ್ಲಿ ತ್ರಿಪುರಾದ ಪೊಲೀಸ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.

ಘಟನೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ತ್ರಿಪುರಾದ ಪೊಲೀಸ್ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕ(ಡಿಜಿಪಿ) ಅನುರಾಗ್ ಧನಕರ್ ಅವರು ಸೋಮವಾರ ಇಲ್ಲಿನ ಪೊಲೀಸ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಶವವಾಗಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಪ್ರಜ್ಞಾಹೀನರಾಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಅವರನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಗೋವಿಂದ್ ವಲ್ಲಭ್ ಪಂತ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಧನಕರ್​ ಅವರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆತರುವ ಮೊದಲೇ ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿದ್ದಾಗಿ ವೈದ್ಯರು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದರು.

ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಔಷಧ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಡಾ.ಪ್ರದೀಪ್ ಭೌಮಿಕ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಪೊಲೀಸ್ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆ ತರಲಾಯಿತು. ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ಅವರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವ ಮೊದಲೇ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದರು. "ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ನಂತರ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣ ತಿಳಿಯಲಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.

ಧನಕರ್​ ಅವರು 1994ರ ಬ್ಯಾಚ್‌ನ ಐಪಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ಮಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಜಿಪಿಯ ಸಾವಿನ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿದ ತಕ್ಷಣ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಾಣಿಕ್​ ಸಾಹ, ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜೆ ಕೆ ಸಿನ್ಹಾ, ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕಿರಣ್ ಗಿಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು.

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ANURAG THAKUR
TRIPURA DGP
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DHANKHAR LAID TO REST

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