ತ್ರಿಪುರಾ ಸಿಎಂ ಮಾಣಿಕ್ ಸಹಾ ಭದ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ವೈಫಲ್ಯ; ನಕಲಿ ಐಪಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಬಂಧನ
Published : November 3, 2025 at 12:15 PM IST
ಲಕ್ನೋ (ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ): ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಮಹಾ ನಿರ್ದೇಶಕ ಹಾಗೂ ಐಆರ್ಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ತ್ರಿಪುರಾ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಾ. ಮಾಣಿಕ್ ಸಹಾ ಅವರ ಭದ್ರತೆ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿರುವ ಆತಂಕಕಾರಿ ಘಟನೆ ಲಕ್ನೋದಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಹಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಆ ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಂಭಾಷಣೆ ನಡೆಸುವ ವೇಳೆ ಆತನ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನ ಮೂಡಿದಾಗ ಈ ವಿಚಾರ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ತಕ್ಷಣ ಭದ್ರತಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದು, ಆತನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಂಧಿತನನ್ನು ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ ಕೋಚಿಂಗ್ ಕೇಂದ್ರ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ದೆಹಲಿ ನಿವಾಸಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಮೋಹನ್ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಾ. ಮಾಣಿಕ್ ಸಹಾ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆಂದು ಲಕ್ನೋಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ವೇಳೆ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಸಿಎಂ ವಿಭೂತಿಖಂಡದ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ತಂಗಿದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಲಕ್ನೋ ಪೊಲೀಸ್ ಪಡೆ, ಎಲ್ಐಯು (ಸ್ಥಳೀಯ ಗುಪ್ತಚರ ಘಟಕ) ಮತ್ತು ತ್ರಿಪುರಾ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಬಿಗಿ ಕಣ್ಗಾವಲು ಭೇದಿಸಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸಿಎಂ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ.
ಎಡಿಜಿಯಂತೆ ವೇಷ ಧರಿಸಿ ನಟಿಸುತ್ತಾ ಬಂದ ಆತ ತಾನು ಎಡಿಜಿಪಿ ಎಂದು ಪರಿಚಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಇದನ್ನು ತಿಳಿದು ಅಲ್ಲಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಆತ ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆ ಇಲ್ಲದೇ ಸಿಎಂ ಕೋಣೆಯನ್ನು ಸರಾಗವಾಗಿ ನುಗ್ಗಿದ್ದಾನೆ.
ಸಿಎಂ ಕೋಣೆ ತಲುಪಿದ ಆತ ಸಹಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ಈ ವೇಳೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗೆ ಅನುಮಾನ ಬಂದಾಗ ರಹಸ್ಯ ಬಯಲಾಗಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ತಡಮಾಡದೆ ಸಿಎಂ ತಮ್ಮ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಕರೆದು ತನಿಖೆಗೆ ಆದೇಶಿಸಿದರು. ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಡಿಜಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇಲಾಖೆಯ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯೂ ಅಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ನಕಲಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಎಂಬುದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ಈ ವೇಳೆ ಆತನ ನಿಜವಾದ ಗುರುತು ಬಹಿರಂಗವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರ ಭದ್ರತಾ ತಂಡ ತಕ್ಷಣ ಆತನನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದೆ. ಈ ಘಟನೆ ಸಂಬಂಧ ವಿಭೂತಿಖಂಡ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಮೋಹನ್ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ನಕಲಿ ಅಧಿಕಾರಿ: ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಮೋಹನ್ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಆತ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದಿದ್ದರೂ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಲಿಲ್ಲ. ಹೋಟೆಲ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ತನ್ನನ್ನು ಐಆರ್ಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಎಂದು ಪರಿಚಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಎಂಬುದು ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ವಿಭೂತಿಖಂಡ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಅಮರ್ ಸಿಂಗ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
