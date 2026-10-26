ಕಾರ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಎರಡು ಕುಟುಂಬಗಳ ನಡುವೆ ವಾಗ್ವಾದ: ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿ ಮೂವರ ಹತ್ಯೆ
ಕಾರ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಎರಡು ಕುಟುಂಬಗಳ ನಡುವೆ ವಾಗ್ವಾದ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು, ಈ ವೇಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿ ಮೂವರನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 26, 2026 at 3:18 PM IST
ಲಕ್ನೋ (ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ): ಕಾರ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಎರಡು ಕುಟುಂಬಗಳ ನಡುವೆ ಜಗಳ ನಡೆದಿದ್ದು, ವಾಗ್ವಾದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಮೂವರ ಮೇಲೆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಮೃತಪಟ್ಟರೆ, ಓರ್ವ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದಿದ್ದಾನೆ. ಲಕ್ನೋದ ಸಾದತ್ಗಂಜ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನೌಬಸ್ತಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಶಿವ ತಿವಾರಿ, ಅವರ ಸಹೋದರ ಶಂಭು (ಶಿವೇಂದ್ರ) ತಿವಾರಿ ಮತ್ತು ಶಿವನ ಮಗ ಸುಯಾಶ್ ತಿವಾರಿ ಮೃತರು.
ಕಾರು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಉಂಟಾದ ಸಣ್ಣ ಜಗಳ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿಯ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ್ದು, ಈ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತಿಗೆ ಮಾತು ಬೆಳೆದು ಆರೋಪಿ ರಿಷಬ್ ಶುಕ್ಲಾ ಎಂಬುವರು ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಇಬ್ಬರು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಮೃತಪಟ್ಟರೆ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಓರ್ವ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿದು ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
#WATCH | Lucknow, Uttar Pradesh: A dispute over car parking in Lucknow’s Naubasta area, under Saadatganj police station limits, escalated into firing, leaving three people injured. All the injured have been taken to the hospital. Police teams reached the spot, and DCP (West) also arrived at the scene: Lucknow Police— ANI (@ANI) October 26, 2026
ಆರೋಪಿ ಬಂಧನ: ಜೆಸಿಪಿ ಕ್ರೈಮ್ ಬಬ್ಲು ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಡಿಸಿಪಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಜಿತೇಂದ್ರ ಶ್ರೀವಾಸ್ತವ್ ಅವರು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಕ್ಷಿಪ್ರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದಲ್ಲದೇ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪೊಲೀಸರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಲಕ್ನೋ ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿಯು ನೌಕಾಪಡೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಆತನ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಘಟನೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಶವನ್ನು ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ತನಿಖೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. - ಜಿತೇಂದ್ರ ಶ್ರೀವಾಸ್ತವ್, ಪಶ್ಚಿಮ ಡಿಸಿಪಿ
ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದವರು ಯಾರು: ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ರಿಷಭ್ ಶುಕ್ಲಾ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ನೇವಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಮೃತ ಶಿವ ತಿವಾರಿ, ಈ ಹಿಂದೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ನ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹ-ಪ್ರಭಾರಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೇ ವಿದ್ಯುತ್ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಿವೃತ್ತರಾಗಿದ್ದರು. ಶಿವೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಶಿವ ತಿವಾರಿ ಮಗ ಸುಯಾಶ್ ತಿವಾರಿ ಅಂಗಡಿಯೊಂದನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು.
"ಕಾರ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರಾದ ರಿಷಭ್ ಶುಕ್ಲಾ ಮತ್ತು ಶಿವ ತಿವಾರಿ ಕುಟುಂಬದ ನಡುವೆ ಘರ್ಷಣೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ವಾಹನ ನಿಲುಗಡೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಉಂಟಾದ ಘರ್ಷಣೆ ವೇಳೆ, ರಿಷಬ್ ಶುಕ್ಲಾ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗುಂಡೇಟಿನಿಂದ ಮೂವರು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಪಿ ರಿಷಭ್ನನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಲು ಬಳಸಿದ ಆಯುಧವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ರಿಷಭ್ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ನೇವಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆತನ ಬಳಿ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಸಹ ಇತ್ತು ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಕಲೆ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿಯಿಂದ ಇಬ್ಬರು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಮೃತಪಟ್ಟರೆ, ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಡಿಸಿಪಿ (ಪಶ್ಚಿಮ) ಜಿತೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಶ್ರೀವಾಸ್ತವ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣ: ಸಾದತ್ಗಂಜ್ನ ನೌಬಸ್ತಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ, ವೇದಿಕೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ವಾಹನ ನಿಲುಗಡೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈ ಎರಡು ಕುಟುಂಬಗಳ ನಡುವೆ ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಜಗಳವಿತ್ತು. ವೇದಿಕೆ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕುರಿತು ಶಿವ ತಿವಾರಿ ನೆರೆಹೊರೆಯವರಾದ ರಿಷಬ್ ಶುಕ್ಲಾ ಅವರ ನಡುವೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಸಂಘರ್ಷ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಜಗಳ ವಿಕೋಪಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದು, ಆರೋಪಿ ಮನೆಯಿಂದ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ತಂದು ಮನಬಂದಂತೆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಘಟನೆ ಕಾಲ್ತುಳಿತಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಗುಂಡೇಟಿನಿಂದ ಗಾಯಗೊಂಡ ಶಿವ ತಿವಾರಿ, ಅವರ ಸಹೋದರ ಶಂಭು ತಿವಾರಿ ಮತ್ತು ಶಿವನ ಮಗ ಸುಯಾಶ್ ತಿವಾರಿ ರಕ್ತದ ಮಡುವಿನಲ್ಲಿ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದರು. ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯರು ಗಾಯಾಳುಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸಾಗಿಸಿದರಾದರೂ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ ಮೂವರು ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವುದಾಗಿ ವೈದ್ಯರು ಖಚಿತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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