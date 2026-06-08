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ಟಿಎಂಸಿ ಪಕ್ಷ, ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸುಖೇಂದು ಶೇಖರ್​ ರೇ ರಾಜೀನಾಮೆ

ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿ, ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯತ್ವದಿಂದಲೂ ಕೆಳಗಿಳಿದ ಸುಖೇಂದು ಶೇಖರ್ ರೇ ಅವರು ಟಿಎಂಸಿಯ ಒಂದು ಗುಂಪಿನೊಂದಿಗಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡರು.

Trinamool MPs in huddle over possible separate grouping
ಸುಖೇಂದು ಶೇಖರ್​ ರೇ (IANS)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 8, 2026 at 4:01 PM IST

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ನವದೆಹಲಿ: ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​(ಟಿಎಂಸಿ) ಪಕ್ಷ ಮನೆಯೊಂದು ಮೂರು ಬಾಗಿಲು ಎಂಬಂತಾಗಿದೆ. ಇಂದು ಸಂಸದ ಸುಖೇಂದು ಶೇಖರ್ ರೇ ಅವರು ಪಕ್ಷ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಪಕ್ಷದ ಇತರೆ ಕೆಲವು ಸಂಸದರೂ ಹೊರಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಗೋಚರಿಸಿದೆ.

ಸುಖೇಂದು ಶೇಖರ್ ರೇ ಮತ್ತು ತೃಣಮೂಲ ಲೋಕಸಭೆಯ ಸಂಸದರಾದ ಪ್ರಸೂನ್ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ, ಶರ್ಮಿಳಾ ಸರ್ಕಾರ್, ಜಗದೀಶ್ ಚಂದ್ರ ಬಸುನಿಯಾ, ಕಲಿಪಾದ ಸರನ್ ಖೇರ್ವಾಲ್ ಮತ್ತು ಅರೂಪ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅವರು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಸಭೆ ಸೇರಿ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.

"ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸಿ.ಪಿ.ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್​ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ನಾನು ರಾಜೀನಾಮೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇನೆ. ರಾಜೀನಾಮೆಯ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರಿಗೆ ವಾಟ್ಸಾಪ್​ ಮತ್ತು ಇಮೇಲ್​ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ರೇ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

"ನಾನು ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದು ಬಂಗಾಳ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಿಂತ ಭಿನ್ನ. ಅಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರು ಇನ್ನೂ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿಲ್ಲ" ಎಂದು ರೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

"ಅವರಿಗೂ ನನಗೂ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ. ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಿಚಾರ. ನಾನು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ. ಅವರು ನೀಡಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಅವಧಿ 2029ಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಆದರೆ, ತತ್ವಾಧಾರಿತವಾಗಿ ನಾನು ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನ 60 ಶಾಸಕರು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಗುಂಪು ರಚಿಸಿದ ನಂತರ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಡೆದಿದೆ. ರಿತಬ್ರತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರು ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಟಿಎಂಸಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಸೋದರಳಿಯ, ಸಂಸದರಾಗಿರುವ ಅಭಿಷೇಕ್​ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಒಕ್ಕೂಟದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

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TAGGED:

TMC
TRINAMOOL MP RESIGNS
WEST BENGAL
TMC SEPARATE GROUPING

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