58 ಲಕ್ಷ ಮತದಾರರು ಡಿಲೀಟ್​: ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ವಿರುದ್ಧ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್​ ಮೊರೆ ಹೋದ TMC

ಪಶ್ಚಿಮಬಂಗಾಳದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ವಿಶೇಷ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯಲ್ಲಿ (ಎಸ್​ಐಆರ್​) 58 ಲಕ್ಷ ಮತದಾರರನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟಿದ್ದರ ವಿರುದ್ಧ ಟಿಎಂಸಿ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್​ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದೆ.

SUPREME COURT
ಎಸ್​ಐಆರ್​ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದ ಜನರು (PTI)
Published : January 6, 2026 at 7:02 PM IST

2 Min Read
ನವದೆಹಲಿ: ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ವಿಶೇಷ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ (ಎಸ್​ಐಆರ್​) ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ತೀವ್ರ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದ ಆಡಳಿತಾರೂಢ ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ (ಟಿಎಂಸಿ) ಪಕ್ಷವು ಇದೀಗ, ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದೆ.

ಯಾವುದೇ ಸೂಚನೆ ಮತ್ತು ವಿಚಾರಣೆ ಇಲ್ಲದೇ ಮತಪಟ್ಟಿಯಿಂದ 58 ಲಕ್ಷ ಮತದಾರರ ಹೆಸರನ್ನು ಅಳಿಸಿ ಹಾಕಿದೆ. ಇದು ಆಯೋಗದ ಏಕಾಧಿಪತ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಟಿಎಂಸಿ ಸಂಸದ ಡೆರಿಕ್ ಒಬ್ರಿನಿಯನ್​ ಅವರು ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್​ಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಆಯೋಗವು ಡಿಸೆಂಬರ್​ 16 ರಂದು ಕರಡು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ 58,20,898 ಮತದಾರರನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇದನ್ನು ಟಿಎಂಸಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಟೀಕಿಸಿದ್ದವು. ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರು ನಿನ್ನೆಯಷ್ಟೇ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್​ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ ಮರುದಿನವೇ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಟಿಎಂಸಿ ವಾದವೇನು?: "ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ 2025ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 16 ರಂದು ಕರಡು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 58,20,898 ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ. ಇಷ್ಟು ಮತದಾರರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸೂಚನೆ ನೀಡದೆ, ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸದೇ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೊರಗಿಡಲಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 7.66 ಕೋಟಿ ಮತದಾರರಿದ್ದು, ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯ ಬಳಿಕ 7.08 ಕೋಟಿಗೆ ಇಳಿದಿದೆ ಎಂದು ಟಿಎಂಸಿ ಸಂಸದ ಡೆರಿಕ್ ಒಬ್ರಿಯನ್​ ಅವರು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್​ಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

"ಇದು ಅನ್ಯಾಯ, ಆತುರ ಮತ್ತು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಕ್ರಮವಾಗಿದೆ. ದಾಖಲೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಮತದಾರರಿಗೆ ನೀಡಲಾದ ಗಡುವು ವಿಸ್ತರಿಸಬೇಕು. ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ವಾಟ್ಸ್​ಆ್ಯಪ್​ ಮೂಲಕ ಆದೇಶ, ತಾಕೀತು ಮಾಡುವ ವಿಧಾನಕ್ಕೆ ತಡೆ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಟಿಎಂಸಿ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಕೋರಿದೆ.

ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 14 ರಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವುದು. ಫೆಬ್ರವರಿ 7 ರವರೆಗೂ ಅರ್ಹ ಮತದಾರರು ಸೂಕ್ತ ದಾಖಲೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಮತಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ ಎಂದು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಸಿಎಂ ಮಮತಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 44 ಸಾವಿರ ಮತ ಡಿಲೀಟ್​: ಸಿಎಂ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ದಕ್ಷಿಣ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ಭವಾನಿಪುರದಲ್ಲಿ 44 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಮತದಾರರನ್ನು ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದಿನ ದಾಖಲೆಯಂತೆ 2,06,295 ಮತದಾರರಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ 44,787 ಮತದಾರರನ್ನು ಅಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ದತ್ತಾಂಶದಲ್ಲಿದೆ.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

