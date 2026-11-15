ರಾಮೋಜಿ ರಾವ್ ಜನ್ಮದಿನ: ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ನೆಕ್ಲೇಸ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ 'ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ವಾಕ್', ಬೈಕ್ ರ್ಯಾಲಿ
ರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್ನ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾದ ದಿವಂಗತ ರಾಮೋಜಿ ರಾವ್ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ನೆಕ್ಲೇಸ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ 'ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ವಾಕ್' ನಡೆಯಿತು.
Published : November 15, 2026 at 11:10 AM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್(ತೆಲಂಗಾಣ): ರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್ನ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾದ ದಿವಂಗತ ರಾಮೋಜಿ ರಾವ್ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನದ (ನವೆಂಬರ್ 16) ಅಂಗವಾಗಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ನೆಕ್ಲೇಸ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ 'ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ವಾಕ್' ನಡೆಯಿತು. ಜಲವಿಹಾರದಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಈ ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಕಿರಣ್, ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಶೈಲಜಾ ಕಿರಣ್ ಹಾಗೂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.
ಜಲವಿಹಾರದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಈ ನಡಿಗೆ 3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ವರೆಗೆ ಸಾಗಿತು. ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ವಾಕ್ ರಾಮೋಜಿ ರಾವ್ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಗೌರವ ಎಂದು ಶೈಲಜಾ ಕಿರಣ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲೂ ನಡೆದವು. ಸೂರ್ಯಪೇಟೆ ಮತ್ತು ನಿಜಾಮಾಬಾದ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ ರ್ಯಾಲಿಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಮತ್ತು ಈನಾಡು ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡರು.
ಭದ್ರಾದ್ರಿ ಕೊತ್ತಗೂಡೆಂ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೊತ್ತಗೂಡೆಂ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಬೈಕ್ ರ್ಯಾಲಿ ನಡೆಸಿದರು. ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಚಿಟ್ ಫಂಡ್ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಹೊರಟ ಈ ರ್ಯಾಲಿ ಪಟ್ಟಣದ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ, ವಿಜಯನಗರ ಕಾಲೊನಿ, ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಂಡು ಕ್ರಾಸ್ರೋಡ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾಗಿ, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಪಾಲವಂಚ ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ತಲುಪಿತು. ನಂತರ, ಪಾಲವಂಚದ ಪ್ರಮುಖ ಬೀದಿಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾಗಿದ ಈ ರ್ಯಾಲಿಯು, ಪುನಃ ಕಚೇರಿಗೆ ಮರಳಿತು.
ರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್ನ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ತಿರುಪತಿ, ಕಡಪ, ಕಾಕಿನಾಡ ಮತ್ತು ಗುಂಟೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ ರ್ಯಾಲಿಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದರು. ರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಈ ರ್ಯಾಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು, ರಾಮೋಜಿ ರಾವ್ ಅವರ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಅವರ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.
'ರಾಮೋಜಿ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್': ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಳಿತು ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಸಾಧಾರಣ ಪ್ರತಿಭೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿರುವ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ 'ರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್' ಸಂಸ್ಥೆಯು 'ರಾಮೋಜಿ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್' ಪ್ರದಾನ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ರಾಮೋಜಿ ರಾವ್ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನವಾದ ನವೆಂಬರ್ 16ರಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಲೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣ, ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಸಮಾಜ ಸೇವೆ, ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ, ಹಾಗೂ ಯುವ ಐಕಾನ್ ವಿಭಾಗಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಅಮಿತ್ ಶಾ: ಎರಡನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ರಾಮೋಜಿ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಸಮಾರಂಭವು ಸೋಮವಾರ ಸಂಜೆ 5:30ಕ್ಕೆ ವಿಜಯವಾಡದ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕಲಾ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಅಬ್ದುಲ್ ನಜೀರ್, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ಮತ್ತು ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅವರು ಗೌರವ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರಲಿದ್ದಾರೆ.
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