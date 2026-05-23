ಪಿಂಚಣಿ ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್​ಗೆ ಅತ್ತೆಯನ್ನು ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತು 5 ಕಿ.ಮೀ ನಡೆದು ಬಂದ ಬುಡಕಟ್ಟು ಮಹಿಳೆ

ಬುಡಕಟ್ಟು ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ತನ್ನ 90 ವರ್ಷದ ಅತ್ತೆಯ ಪಿಂಚಣಿ ಹಣ ಪಡೆಯಲು ಆಕೆಯನ್ನೇ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು 5 ಕಿ.ಮೀ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬ್ಯಾಂಕ್​ಗೆ ಬಂದ ಘಟನೆ ಜರುಗಿದೆ.

Tribal Woman Carries Elderly Mother-In-Law On Shoulders For five Km To Collect Pension
ಅತ್ತೆಯನ್ನು ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತು ತಂದ ಮಹಿಳೆ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 23, 2026 at 10:37 PM IST

ಸುರ್ಗುಜಾ(ಛತ್ತೀಸ್‌ಗಢ): ಮೃತ ಸಹೋದರಿಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಿಂದ ಹಣ ನೀಡಲು ಅಲ್ಲಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸತಾಯಿಸಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಒಡಿಶಾದ ಕಿಯೋಂಜಾರ್‌ನ ಬುಡಕಟ್ಟು ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಆಕೆಯ ಅಸ್ಥಿಪಂಜರವನ್ನೇ ಹೊತ್ತು ತಂದ ಘಟನೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಇದೀಗ, ಛತ್ತೀಸ್‌ಗಢದ ಸುರ್ಗುಜಾದ ಬುಡಕಟ್ಟು ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಪಿಂಚಣಿ ಹಣ ಪಡೆಯಲು ತನ್ನ 90 ವರ್ಷದ ಅತ್ತೆಯನ್ನು ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಬಿಸಿಲಿನ ಬೇಗೆಯಲ್ಲಿ 5 ಕಿ.ಮೀ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬ್ಯಾಂಕ್​ಗೆ ಬಂದ ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.

ಸುಖ್ಮಾನಿಯಾ ಬಾಯಿ ಎಂಬ ಮಹಿಳೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬವು ಕುನ್ವಾ ಪ್ರದೇಶದ ಜಂಗಲ್‌ಪಾರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆಯಿಂದ ಸುಮಾರು 1.5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಹೊಳೆ ಹರಿಯುವುದರಿಂದ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ವಾಹನಗಳು ತೆರಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತಲುಪಲು ಇನ್ನೂ 3.5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಮಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಬೇರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲದೇ, ಸುಖ್ಮಾನಿಯಾ ಬಾಯಿ ಅವರು ತನ್ನ ಅತ್ತೆ ಸೋನ್ವರಿಯನ್ನು ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.

ಕೊನೆಗೂ, ಸುಖ್ಮಾನಿಯಾ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲೇ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬ್ಯಾಂಕ್ ತಲುಪಿದ್ದು, ಸೋನ್ವಾರಿಯ ಅವರ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಪಿಂಚಣಿ ಮೊತ್ತವಾದ 1,500 ರೂ.ಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್​​ನಿಂದ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಬ್ಬರು (ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವರದಿಗಾರ) ಪಿಂಚಣಿ ನೀಡಲು ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದು ಕುಟುಂಬದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಕಳೆದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಅವರು ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸುಖ್ಮಾನಿಯಾ ಹೇಳಿದರು.

ಫಲಾನುಭವಿಯ KYC ಆಗಿಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ಪಿಂಚಣಿ ಪಾವತಿಯು ಹಲವಾರು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಬಾಕಿ ಇತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ, ಸುಖ್ಮಾನಿಯಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ವೃದ್ಧ ಅತ್ತೆಯನ್ನು ಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ನರ್ಮದಾಪುರ ಶಾಖೆಗೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ KYC ಅಪ್​ಡೇಟ್​ ಮಾಡಿಸಿ, ಪಿಂಚಣಿ ಮೊತ್ತ ಪಡೆಯಬೇಕಾಯಿತು. ಸುಮಾರು ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಹೋರಾಡಿದ ನಂತರ, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅತ್ತೆಯನ್ನು ಸ್ವತಃ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಬೇಕಾಯಿತು ಎಂದು ಸುಖ್ಮಾನಿಯಾ ಹೇಳಿಕೊಂಡರು.

ಕೋವಿಡ್​​-19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಖಿಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸಲಾಯಿತು. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಖಿಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ನಗದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ವಿತರಿಸಲು ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ನರ್ಮದಾಪುರ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಶಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಮಾತನಾಡಿ, ಜಂಗಲ್‌ಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಿತ್ರರು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಕುಟುಂಬವು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ ಅವರನ್ನು ಸ್ವತಃ ಶಾಖೆಗೆ ಕರೆತಂದಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಿತ್ರ (ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವರದಿಗಾರ) ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಪಿಂಚಣಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಅವರ ಮನೆಗೆ ತಲುಪಿಸಲಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧೆಯನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಕರೆತರುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಈಗ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

