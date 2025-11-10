ನಕ್ಸಲ್ ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯದ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಗೈಡ್ ಆದ ಬುಡಕಟ್ಟು ಯುವತಿಯರು; ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ನಿಂತ ಗಟ್ಟಿಗಿತ್ತಿಯರು!
ಸ್ವ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಅಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರ ಆರಂಭಿಸಿರುವ ತರಬೇತಿಯ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆದ ಯುವತಿಯರು ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಗೈಡ್ ಆಗಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಪಲಮು(ಜಾರ್ಖಂಡ್): ನಕ್ಸಲ್ ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶದ ಮೂವರು ಬುಡಕಟ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರು ಇದೀಗ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಗೈಡ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ದೇಶ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಜಾರ್ಖಂಡ್ ರಾಜ್ಯದ ಪರಿಚಯ, ಅಲ್ಲಿನ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಹುಲಿಗಳ ವರ್ತನೆಗಳ ಕುರಿತು ವಿವರಣೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಜಾರ್ಖಂಡ್ನಲ್ಲಿರುವ ಏಕೈಕ ಹುಲಿ ರಕ್ಷಣಾಧಾಮ ಎಂದರೆ ಪಲಮು ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿತಾ ಧಾಮವಾಗಿದೆ. 1973ರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಈ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಧಾಮದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಬುಡಕಟ್ಟು ಯುವತಿಯರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಯುವತಿಯರು ಪಲಮು ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಧಾಮದ ಪ್ರದೇಶದ ಬೆಟ್ಲಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದೊಳಗೆ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಒಳಹೊಕ್ಕು ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಪಿಆರ್ಟಿಯಿಂದ ತರಬೇತಿ: ಪಲಮು ಹುಲಿ ಮೀಸಲು ಪ್ರದೇಶದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಹಿಳೆಯರು ಸ್ವ-ಉದ್ಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಹಲವಾರು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹುನಾರ್ ಸೆ ರೋಜಗಾರ್ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಸಹ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಅಭಿಯಾನದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆದಿರುವ ಹಲವು ಹುಡುಗಿಯರು ಗೈಡ್ ಆಗುವ ಇಚ್ಛೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಬೆಟ್ಲಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಕೆಚ್ಕಿ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿಗಳಾದ ಸೋನಮ್ ಕುಮಾರಿ, ರಾಣಿ ಕುಮಾರಿ, ಪರಿಣಿತಾ ಕುಮಾರಿ ಮತ್ತು ರೇಖಾ ಕುಮಾರಿ ಅವರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಹೀಗೆ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಈ ಯುವತಿಯರು ಗೈಡ್ ಆದ ಬಳಿಕ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಕೂಡಾ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಅವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿನಿಂತ ಇವರು ಈ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಗೈಡ್ ಸೋನಮ್ ಕುಮಾರಿ, ಬೆಟ್ಲಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಗೈಡ್ ಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ನಾನು ಕೂಡಾ ಗೈಡ್ ಆಗುವ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡೆ, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ಈ ಸಂಬಂಧ ಅಗತ್ಯ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡೆ, ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸವಾಲುಗಳು ಮತ್ತು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದೆ. ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಕಾಡಿನ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿಸುವುದು ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಎಂದು ತಮ್ಮ ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಗೈಡ್ ಪರಿಣಿತಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಹುಲಿಗಳು, ಚಿರತೆಗಳು, ನವಿಲುಗಳು ಮತ್ತು ಜಿಂಕೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾಡಿನ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಈ ವೇಳೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಣೆ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಾವು ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲೇ ವಾಸಿಸುವುದರಿಂದ ನಮಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರುವುದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ನಕ್ಸಲ್ ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶ: ಪಲಮು ಹುಲಿ ಮೀಸಲು ಪ್ರದೇಶವು ನಕ್ಸಲ್ ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದೆ. ನಕ್ಸಲ್ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರವಾದ ಬುಧಪಹಾರ್, ಪಲಮು ಹುಲಿ ಮೀಸಲು ಪ್ರದೇಶದ ಬೆಟ್ಲಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದೆ. ಹಿಂದೆ ಹಲವಾರು ಅರಣ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ನಕ್ಸಲ್ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹುತಾತ್ಮರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹುಲಿಗಳು, ಚಿರತೆಗಳು, ಆನೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಡೆಮ್ಮೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ವನ್ಯಜೀವಿಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿನ ಅನೇಕ ಪ್ರದೇಶ ತಲುಪುವುದು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಸವಾಲಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ಈ ಯುವತಿಯರು ಈ ಸವಾಲನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಟ್ಲಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನವು 979 ಚದರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಪಿಡಿಐನ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಗಾರ್ಡ್ ನೈನಿ ಮಧು ಮಾತನಾಡಿ, ಕಾವಲುಗಾರನಾಗಲು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಕುತೂಹಲ, ಮತ್ತು ಹುಡುಗಿಯರು ಸ್ಥಳೀಯರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಕಾಡು ಮತ್ತು ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದರು.
ಪಲಮು ಹುಲಿ ಮೀಸಲು ಪ್ರದೇಶದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನ ಸಮಿತಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ಸೇರಿಸಲು ಹಲವಾರು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಗ್ರಾಮಸ್ಥರನ್ನು ಸ್ವ-ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸದ್ಯ ಪಲಮು ಹುಲಿ ಮೀಸಲು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 35 ನೋಂದಾಯಿತ ಗೈಡ್ ಗಳಿದ್ದಾರೆ.
ಪಲಮು ಹುಲಿ ಮೀಸಲು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಡಿ ಅನೇಕ ಯುವಕರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರು ಸ್ವ-ಉದ್ಯೋಗದ ಬಯಕೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೂವರೆಯಿಂದ ಎರಡು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಅವರ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಕಂಡಿದೆ ಎಂದು ಪಿಟಿಆರ್ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರಜೇಶ್ಕಾಂತ್ ಜೆನಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
