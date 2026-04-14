ಆಫ್ರಿಕನ್ ಹಂದಿ ಜ್ವರಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಲಸಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ: ಛತ್ತೀಸ್‌ಗಢದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗ

ಮಾರಕ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಹಂದಿ ಜ್ವರಕ್ಕೆ ಭೋಪಾಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾದ ಲಸಿಕೆಯ ಮೊದಲ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಸುರ್ಗುಜಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಹಂದಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡುವವರು ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 14, 2026 at 8:36 PM IST

ಸುರ್ಗುಜಾ (ಛತ್ತೀಸ್‌ಗಢ): ಜಾನುವಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಲು - ಬಾಯಿ ಜ್ವರದ ಬಳಿಕ ಹಂದಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಫ್ರಿಕನ್‌ ಹಂದಿ ಜ್ವರ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಭೋಪಾಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾದ ಲಸಿಕೆಯ ಮೊದಲ ಪ್ರಯೋಗ ಸುರ್ಗುಜಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು.

ಪಶುವೈದ್ಯರು ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಮಾರಕ ಕಾಯಿಲೆಯಾಗಿದ್ದು, ಒಂದು ಹಂದಿಗೆ ಹರಡಿದರೆ ಹಲವು ಹಂದಿಗಳಿಗೆ ಸೋಂಕು ತಗುಲುತ್ತದೆ. ಛತ್ತೀಸ್‌ಗಢದಲ್ಲಿ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಹಂದಿ ಜ್ವರದ ಏಕಾಏಕಿ ಹರಡುತ್ತಿದ್ದು, ಹಂದಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ರೈತರನ್ನು ಚಿಂತೆಗೀಡು ಮಾಡಿದೆ.

World's First African Swine Fever Vaccine Developed: Find Out Where Trials Have Begun
ಆಫ್ರಿಕನ್ ಹಂದಿ ಜ್ವರಕ್ಕೆ ಲಸಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ: ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಹಂದಿ ಜ್ವರಕ್ಕೆ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭೋಪಾಲ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಐಸಿಎಂಆರ್ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಈ ರೋಗಕ್ಕೆ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ವಿಶ್ವದ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ದೇಶವು ಈ ರೋಗಕ್ಕೆ ಲಸಿಕೆ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ.

ಆಫ್ರಿಕನ್ ಹಂದಿ ಜ್ವರ ಲಸಿಕೆ ಪ್ರಯೋಗ: ಈ ಲಸಿಕೆಯ ಮೊದಲ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಭೋಪಾಲ್‌ನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದ್ದು, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಅಂಬಿಕಾಪುರದಲ್ಲಿರುವ ಹಂದಿ ಸಾಕಣೆ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದೆ.

ಈ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಹಂದಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಅಂಬಿಕಾಪುರದ ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯ ಡಾ. ಚಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಮಿಶ್ರಾ ಅವರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಆಫ್ರಿಕನ್ ಹಂದಿ ಜ್ವರವು ಹಂದಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ವೈರಲ್ ಕಾಯಿಲೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಕೆಲವಡೆ ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಈ ರೋಗಕ್ಕೆ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಭೋಪಾಲ್‌ನ ಐಸಿಆರ್ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂಬಿಕಾಪುರದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಂದಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಲಸಿಕೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರೆ, ಹಂದಿ ಸಾಕಣೆದಾರರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. - ಡಾ. ಚಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಮಿಶ್ರಾ, ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯ

ಆಫ್ರಿಕನ್ ಹಂದಿ ಜ್ವರ ಮಾರಕ: ದುರ್ಗದ ಮುದಪರ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ರೋಗ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ. ಸೋಂಕು ಹರಡುವುದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಅಲ್ಲಿನ ಹಂದಿ ಸಾಕಣೆ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ 300ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಂದಿಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲಾಗಿದೆ. ಸೋಂಕಿತ ಹಂದಿಗಳ ರಕ್ತ, ಮಲ, ಮೂತ್ರ ಮತ್ತು ಲಾಲಾರಸದ ಮೂಲಕ ಈ ರೋಗ ಹರಡುತ್ತದೆ. ಸೋಂಕಿತ ಹಂದಿಮಾಂಸವನ್ನು ತಿನ್ನುವ ಮೂಲಕವೂ ಇದು ಹರಡುತ್ತದೆ. ಸೋಂಕಿನ 4-19 ದಿನಗಳ ನಂತರ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಇರುವ ಹಂದಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜ್ವರ, ಹಸಿವಿನ ಕೊರತೆ, ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಮತ್ತು ಆಲಸ್ಯ, ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಕೆಂಪು ಮತ್ತು ನೀಲಿ ಚುಕ್ಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಡಾ. ಮಿಶ್ರಾ ವಿವರಣೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಹಂದಿಗಳ ಮರಣದ ಬಳಿಕ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಮುದಪರ್‌ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ 21 ಗ್ರಾಮಗಳು ಮತ್ತು ಐದು ವಾರ್ಡ್‌ಗಳನ್ನು ಸೋಂಕಿತ ಮತ್ತು ಕಣ್ಗಾವಲು ವಲಯಗಳಾಗಿ ಆಡಳಿತ ಘೋಷಿಸಿದೆ.

ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ 1 ಕಿ.ಮೀ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಸೋಂಕಿತ ವಲಯ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. 1 ರಿಂದ 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡುವಿನ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಕಣ್ಗಾವಲು ವಲಯವೆಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಆದೇಶವು ಮುಂದಿನ 6 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಅಥವಾ ಮುಂದಿನ ಸೂಚನೆಗಳವರೆಗೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ನಾರ್ಧಾ, ಮೊಹಂದಿ, ಓಖ್ರಾ, ಚೆಟುವಾ, ಖೇರ್ಧಿ, ಧೌರ್, ರಿಂಗ್ನಿ ಮುರ್ಮುಡಾ, ಕಂದರ್ಕಾ, ಸೆಮಾರಿಯಾ, ನಂದೌರಿ, ಹಿಂಗ್ನಾದಿ, ಗೋಧಿ, ಧಾಬಾ, ಅಚೋಟಿ, ದಾದರ್, ಬೋರ್ಸಿ, ಲಿಮ್ತಾರಾ, ಮುರ್ರಾ, ಖೇದಮಾರಾ, ಜಮುಲ್ ಮತ್ತು ಸುರ್ದುಂಗ್ ವಾರ್ಡ್‌ಗಳನ್ನು ಸಹ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸೋಂಕಿತ ವಲಯದಿಂದ ಹಂದಿಗಳು ಮತ್ತು ಹಂದಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಸಾಗಣೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಷೇಧ ಹೇರಿದೆ. ಈ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಹಂದಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಅಂಗಡಿ ಮತ್ತು ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ವಿತರಣಾ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಲಾಗಿದೆ. ವದಂತಿಗಳನ್ನು ಹರಡುವವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಆದೇಶವನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದರೆ ಭಾರತೀಯ ದಂಡ ಸಂಹಿತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿ ರೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಯ್ದೆ 2009ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ - ಅಭಿಜೀತ್ ಸಿಂಗ್, ಕಲೆಕ್ಟರ್, ದುರ್ಗ್

