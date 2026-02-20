ಇದು ಹಣದ ಮರ: ನಾಣ್ಯಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಬಹೇದ ಟ್ರೀ: ಇಲ್ಲಿ ನಾಣ್ಯ ಅಂಟಿಸಿದರೆ ಈಡೇರುತ್ತಂತೆ ಮನದ ಬಯಕೆ!
ಬಿಹಾರದ ನಳಂದದಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಮರವು ಸಾವಿರಾರು ನಾಣ್ಯಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಮರವು ಈಗ ಹಣದ ಮರ ಎಂದೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.
Published : February 20, 2026 at 4:41 PM IST
ನಳಂದ, ಬಿಹಾರ: ಭಾರಿ ಹಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಶ್ರೀಮಂತರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಹಣದ ಮರವೊಂದು ಇದೆ. ಇಂದು ಆ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಥೆಯೊಂದನ್ನು ಹೇಳಲು ಹೊರಟಿದ್ದೇವೆ. ಜನರು ತಮ್ಮ ಮನದಿಂಗಿತಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಮರಕ್ಕೆ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಅಂಟಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯವು ತುಂಬಾ ದಿನಗಳಿಂದ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಈಗ ವಿಷಯ ಏನೆಂದರೆ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಅಂಟಿಸಲು ಜಾಗವೇ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿನ ಮರಗಳಿಗೂ ಭಕ್ತರು ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಅಂಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ನಾಣ್ಯಗಳ ಮರ ಇರುವುದು ಎಲ್ಲಿದೆ?: 'ನಾಣ್ಯಗಳ ಮರ' ಅಥವಾ 'ಹಣದ ಮರ'ವನ್ನು ನೋಡಲು ಬಿಹಾರದ ನಳಂದದಲ್ಲಿರುವ ರಾಜಗೀರ್ಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ರತ್ನಗಿರಿ ಬೆಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿರುವ ವಿಶ್ವ ಶಾಂತಿ ಸ್ತೂಪದ ಬಳಿ ಈ ವಿಶೇಷ ಮರ ಇದೆ. ಈ ಮರ ಜನರ ನಂಬಿಕೆಯ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಬಹೇದ ಮರವು ಬೌದ್ಧ ದೇವಾಲಯದ ಬಳಿ ಇರುವುದು ವಿಶೇಷ.
ಸೂರ್ಯೋದಯ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ದೃಶ್ಯ: ಭಗವಾನ್ ಬುದ್ಧನ ದರ್ಶನ ಪಡೆದ ಬಳಿಕ ಭಕ್ತರು ಜಪಾನಿನ ಬೌದ್ಧ ದೇವಾಲಯದ ಬಳಿ ಇರುವ ಬಹೇದ ಮರದ ಸಮೀಪ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮರಕ್ಕೆ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಅಂಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವ ಬಹುತೇಕ ಭಕ್ತರು ಈ ಮರಕ್ಕೆ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಅಂಟಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮರ ಪ್ರಸ್ತುತ ನಾಣ್ಯಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದು, ಹೊಸ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಅಂಟಿಸಲು ಜಾಗ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ.
ಸೂರ್ಯೋದಯ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ಮರದ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವುದರಿಂದ ನಾಣ್ಯಗಳು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿ ಹೊಳೆಯುತ್ತವೆ ಎಂದರೆ ಬಹೇದ್ ಮರದ ಕಾಂಡವು ಸ್ವತಃ ಹೊಳೆಯುತ್ತಿರುವಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೋಡಲೆಂದೇ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ತಂಡವು ರಾಜಗೀರ್ನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಿಶ್ವ ಶಾಂತಿ ಸ್ತೂಪದ ಬಳಿ ಇರುವ ರತ್ನಗಿರಿ ಪರ್ವತಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿತು. ಆಗ ಈ ದೃಶ್ಯವು ಅದ್ಭುತವಾಗಿದ್ದನ್ನು ಸ್ವತಃ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಂಡಿತು. ಒಂದು, ಎರಡು, ಐದು ಮತ್ತು ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ನಾಣ್ಯಗಳ ಸಾವಿರಾರು ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಈ ಮರಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮರದಲ್ಲಿ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಹೂಳುವ ಪ್ರೇಮಿಗಳು: ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ದಂಪತಿಗಳು, ಯುವ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನಾಣ್ಯವನ್ನು ಅಂಟಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅವರ ಆಸೆಗಳು ಈಡೇರುತ್ತವೆ ಎನ್ನುವ ನಂಬಿಕೆ ಅವರದ್ದು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅವರ ಜೀವನವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಬಹುತೇಕರ ಅನಿಸಿಕೆ. ಪ್ರವಾಸಿಗರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದಂಪತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಮರದ ಕಾಂಡಗಳಲ್ಲಿ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಹಾಕುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾರೆ ಬಿಎಂಪಿ ಸೈನಿಕ ಲಲ್ಲು ಪ್ರಸಾದ್.
ಭೂತಾನ್ ಮತ್ತು ಕೊರಿಯಾ ಸೇರಿ ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಬರುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವ ಜನರು ಆಸೆಪಟ್ಟು ಮರಕ್ಕೆ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಅಂಟಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಇದು ಮರಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಜನರು ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಅಂಟಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಇಲ್ಲಿನ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಲಲ್ಲು ಪ್ರಸಾದ್ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.
ಪರಿಸರವಾದಿಗಳು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದು ಇಷ್ಟು: ವಾರಣಾಸಿಯ ಬಲದೇವ್ ಪಿಜಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಭೂಗೋಳ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮತ್ತು ಪರಿಸರವಾದಿ ಡಾ. ಉಮಾಕಾಂತ್ ಸಿಂಗ್ ಈ ಬಗ್ಗೆ ತೀವ್ರ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಂಶೋಧನೆಗಾಗಿ 35 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ ರಾಜಗೀರ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಇದು ಶುದ್ಧ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ. ಯಾರೋ ಇದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಜನರು ಅದನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಮರದ ಕಾಂಡದೊಳಗೆ ಹಾಕುವುದರಿಂದ ಮರದ ಗ್ರಂಥಿಗಳು ನಾಶವಾಗುತ್ತವೆ, ಬೇರುಗಳಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ನೀರಿನ ಹರಿವನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮ ಈ ಅಪರೂಪದ ಮರಗಳು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸಾಯುತ್ತಿವೆ. ಇದು ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿದ್ದು, ಸರಿಪಡಿಸಲಾಗದ ಪರಿಸರ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತಿದೆ - ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಡಾ. ಉಮಾಕಾಂತ್ ಸಿಂಗ್, ಪರಿಸರವಾದಿ
ಗುಡ್ಡವೂ ಕುಸಿಯಬಹುದು: ಡಾ. ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಛೋಟಾ ನಾಗ್ಪುರ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿಯ ಉತ್ತರ ಭಾಗವಾದ ರತ್ನಗಿರಿ ಪರ್ವತವು ಈಗ ಅದರ ಅವನತಿಯ ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಸವೆತ ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಮಣ್ಣನ್ನು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಮರಗಳಿಗೆ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಅಂಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವುಗಳನ್ನು ಒಣಗುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಮರಗಳು ಬಿದ್ದರೆ ಇಡೀ ಬೆಟ್ಟವು ಕುಸಿಯುವ ಅಪಾಯವಿದೆ.
ರೇಲಿಂಗ್ಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ: ವಾರಣಾಸಿಯ ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಆಯುಷಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಕೂಡ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಅಥವಾ ಹರಕೆಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲಜನಕ ಒದಗಿಸುವ ಮರಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದು ಅವಿವೇಕತನ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮರಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಆಡಳಿತವು ರೇಲಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಮೇಲೆ ಕಠಿಣ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹರಕೆ ಹೊತ್ತುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸರಿ ಆದರೆ ಅವು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪರಿಗಣನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಈ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು. ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದು ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕ. ಈ ಮರಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವಂತೆ ನಾನು ಜನರಿಗೆ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಅವರಿಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇರಬೇಕು. ಪರಿಸರದ ಸುರಕ್ಷತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. - ಆಯುಷಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ, ವಾರಣಾಸಿ
