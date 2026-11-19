'ಹೋರಾಟವನ್ನೇ ತರಬೇತಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ': ರಾಮೋಜಿ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ದೇವೇಂದ್ರ ಗುಪ್ತಾ
ಲಾಡ್ಲಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಹಾಗೂ ರಾಮೋಜಿ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ದೇವೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಗುಪ್ತಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನ ಹಾಗೂ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ನ ಮೋನಿಕಾ ಸಿಂಗ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 19, 2026 at 8:25 AM IST|
Updated : November 19, 2026 at 8:32 AM IST
ವಿಜಯವಾಡ(ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ): ರಾಮೋಜಿ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ದೇವೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಗುಪ್ತಾ ಅವರು ಬಡತನ ಮತ್ತು ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಸಮೀಪದಿಂದ ನೋಡಿದವರು. ಸುಮಾರು ಎರಡು ವರ್ಷದವರಿದ್ದಾಗಲೇ ಇವರನ್ನು ತಂದೆ-ತಾಯಿ ತೊರೆದರು. ಮುಂದೆ, ಮೂರು ದಿನದ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವನ್ನೆತ್ತಿಕೊಂಡು ದೆಹಲಿಯ ಕೊಳೆಗೇರಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡರು. 40ರ ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ದೇವೇಂದ್ರ ಆ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನೂ ಮೆಟ್ಟಿನಿಂತು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಹುದೂರ ಸಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹೋರಾಟವನ್ನೇ ಸಮಾಜದ ದುರ್ಬಲ ವರ್ಗಗಳು, ಅದರಲ್ಲೂ ಮಹಿಳೆಯರ ರಕ್ಷಣೆಯ ಸಂಕಲ್ಪವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ತಂಗಿಗೆ ಬಾಲ್ಯವಿವಾಹದ ಭೀತಿ ಎದುರಾದಾಗ ಇವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ತಿರುವೊಂದು ಬಂತು. 2007ರಲ್ಲಿ ದೇವೇಂದ್ರ ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಒತ್ತಡಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ನಿಂತು ತಂಗಿಯನ್ನು ಬಲವಂತದ ಮದುವೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡರು. ಈ ಹೋರಾಟ ಅವರ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಿತು. 2012ರಲ್ಲಿ ಲಾಡ್ಲಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಅಗತ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು, ಹಕ್ಕುಗಳಿಂದ ವಂಚಿತರಾದ ಸಮುದಾಯಗಳ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ಮಹಿಳೆಯರ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಸಬಲೀಕರಣವೇ ಈ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಧ್ಯೇಯವಾಯಿತು.
ಟ್ರಸ್ಟ್ ತನ್ನ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳೊಂದಿಗೆ 34.9 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ(ECOSOC) ಇದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಸಲಹಾ ಸ್ಥಾನಮಾನವೂ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅಸಾಧಾರಣ ಹಾಗೂ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ಕೆಲಸಗಳಿಗಾಗಿ ದೇವೇಂದ್ರ ಗುಪ್ತಾ ಅವರಿಗೆ 2026ರ ಪ್ರತಿಷ್ಟಿತ ರಾಮೋಜಿ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅರಸಿ ಬಂದಿದೆ. 'ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯತೆ'ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಗಿದೆ.
ನವೆಂಬರ್ 16ರಂದು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ವಿಜಯವಾಡದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರಾಮೋಜಿ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ -2026ರ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ದೇವೇಂದ್ರ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ನೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
- ನಿಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಮತ್ತು ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೀರಿ?
"ಹೋರಾಟವನ್ನು ಬರೀ ಹೋರಾಟ ಎಂದೇ ಪರಿಗಣಿಸಿದರೆ ನಾವು ದುರ್ಬಲರಾಗುತ್ತೇವೆ. ಹೋರಾಟವನ್ನು ತರಬೇತಿ ಎಂದು ಹಾಗೂ ದೊಡ್ಡದೊಂದನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕೆಂದು ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಬದುಕಿನಲ್ಲೂ ಹಾಗೆಯೇ ಆಯಿತು. ಎರಡು ವರ್ಷದವನಿದ್ದಾಗ ಅಪ್ಪ-ಅಮ್ಮ ಕೊಳೆಗೇರಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದರು. ಆಗ ನನ್ನ ತೊಡೆಯ ಮೇಲೆ ಮೂರು ದಿನದ ತಂಗಿ ಇದ್ದಳು. ಆ ಎರಡು ವರ್ಷದ ದೇವೇಂದ್ರನ ನೆನಪು ನನಗೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಬೆಳೆದಂತೆ, ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯಗಳ ಚಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಬಾರದೆಂದು ನನ್ನನ್ನು ಸಾಕಿದವರು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿದರು. ನಾನು ಆಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು ಬಾಲಕಾರ್ಮಿಕನಾಗಿ. ಆದರೆ ಅದು ನನಗೆ ಆಶ್ರಯ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡಿದ ವಿಧಾನವಾಗಿತ್ತು. ಬಲೂನು ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಕಳುಹಿಸದೇ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬಹಳ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳತ್ತ ತಳ್ಳುವ ಜಾಲಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಿಲುಕುತ್ತಿದ್ದೆ. ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಬೇರೆಡೆಯೂ ಬಾಲಾಪರಾಧಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುವ ಇಂತಹ ಜಾಲಗಳಿವೆ. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸರಿದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು ಯಾವುದೇ ಪೋಷಕರಿಗೂ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು. ನನ್ನ ಕಥೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಿನ್ನ. ಏಕೆಂದರೆ ನನಗೆ ಪೋಷಕರೇ ಇರಲಿಲ್ಲ."
- ರಾಮೋಜಿ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದೊರೆತಿದ್ದು ಹೇಗನ್ನಿಸಿತು?
"ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಸಮಿತಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕರೆ ಬಂದಾಗ ನನಗೆ ಅಚ್ಚರಿಯಾಯಿತು. ಯಾರೋ ತಮಾಷೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದುಕೊಂಡೆ. ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ಕರೆ ಬಂತು. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಖಚಿತವಾಗಿದೆ, ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಅಥವಾ ಅರ್ಜಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೂ ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದೂ ಹೇಳಿದರು. ಆಗ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದವೇ ಸಿಕ್ಕಂತನ್ನಿಸಿತು."
- ಲಾಡ್ಲಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ?
"ಲಾಡ್ಲಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಈಗ ಬರೀ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲ. ಅದು ಜನರ ಆಂದೋಲನವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಸ್ವಯಂಸೇವಕರೇ ಅದರ ಶಕ್ತಿ. ದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸ್ವಯಂಸೇವಕರ ಪಡೆ ಇದು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಲ್ಲ. ಅತ್ಯಂತ ದುರ್ಬಲ ಮಹಿಳೆಯರು ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಮೌಲ್ಯಾಧಾರಿತ ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದೇ ನಮ್ಮ ಗುರಿ. ಹಿಂದುಳಿದ ಮಕ್ಕಳು, ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಲಾಗದ ಮಕ್ಕಳು, ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕೊರತೆಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಒದಗಿಸಿಕೊಡಲು ಹೆಣಗಾಡುತ್ತಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರು, ಅವರನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತುವುದರೆಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಗಮನವಿದೆ. ಸಮಾಜದ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಿಸುತ್ತಲೇ ನಾವು ಈ ಮುಖ್ಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಇಂದಿಗೂ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳಿವೆ. ಕೊಳೆಗೇರಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಹುಟ್ಟಿ ಕ್ಷಯ ಅಥವಾ ನ್ಯುಮೋನಿಯಾ ಬಂದರೆ ಅವಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ರೋಗಗಳಿಂದ ಅವಳು ಸಾಯುವುದೇ ಒಳ್ಳೆಯದೆಂದು ಜನ ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವುದು, ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿನ ಮಹತ್ವ ಹೇಳುವುದು, ಅವಳನ್ನು ಶಾಲೆಗೆ ಕಳುಹಿಸುವ ಅಗತ್ಯ ತಿಳಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ. ಅಂತಹ ಮನಸ್ಥಿತಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುವುದೇ ಲಾಡ್ಲಿಯ ಮುಖ್ಯ ಕಾಯಕ."
- ನಿಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದ ಶಿಕ್ಷಣ, ಸಹೋದರನಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲವು ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಬಹುದೇ?
"ಹಣಕಾಸಿನ ಕೊರತೆಯಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿಯ ನಂತರ ಓದಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. 11ನೇ ತರಗತಿಯ ಪುಸ್ತಕಗಳು ನನಗೆ ದುಬಾರಿಯಾಗಿದ್ದವು. ದೂರ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ಓದು ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸುವುದು ಸಮಾಜ. ಕೊರತೆಗಳಿದ್ದರೂ ಸಮಾಜದ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟರೆ, ಸಮಾಜದಿಂದಲೇ ಯಾರೋ ಬಂದು ಕೈ ಹಿಡಿದು ಮುಂದೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಹಾಗೆಯೇ ಆಯಿತು. ನನ್ನ ಸಂದರ್ಭಗಳೇ ನನಗೆ ಗುರುಗಳಾದರು. ಪ್ರತಿ ಸಂದರ್ಭವೂ ನನ್ನನ್ನು ಹೊಸದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಿತು."
"ನನ್ನ ಮೊದಲ ಹೋರಾಟ ಸುರಕ್ಷಿತ ಆಶ್ರಯಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಆಗಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರು ನೀಡಿದರು. ಮಾದಕ ವಸ್ತು ಸೇವಿಸಿದ ಹುಡುಗರು ನನಗೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆಗ ನಾನು ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರ ಸಮುದಾಯ ಪೊಲೀಸಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಹೋದೆ. ಸಂಜೆ ಅವರು ಕಬಡ್ಡಿ ಆಟ ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ವಯಂಸೇವಕನಾದೆ. ಇದರಿಂದ ನನ್ನ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿ ನಿಂತಿತು. ನನ್ನನ್ನು ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದ್ದವರೇ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರಾದರು."
"ನನ್ನ ಎರಡನೇ ಹೋರಾಟ ತಂಗಿಗೆ ಆಕೆಯ ಮೂಲ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದಾಗಿತ್ತು. ಬಾಲಕಾರ್ಮಿಕನಾಗಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಅವಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುತ್ತಿದ್ದರೆ ನಾನೂ ತಪ್ಪು ದಾರಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತಿದ್ದೆ. ಮುಂದಿನ ನನ್ನ ಹೋರಾಟ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿತ್ತು. ಎಳೆಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಚೀಟಿ ಇಲ್ಲದೇ ಔಷಧಗಳನ್ನು ಮಾರುತ್ತಿದ್ದರು. ಕೊನೆಗೆ ನಾನು ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡು ತಂಗಿಯ ಮದುವೆ ಮಾಡಿದಾಗ, ಹೆಣ್ಣಿನ ಜೀವನ ಇವೆಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆ ಎಂಬುದು ಅರ್ಥವಾಯಿತು".
"ಹುಡುಗಿಯೊಬ್ಬಳ ಜೀವನವು ಈ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗಿಂತ ಬಹಳ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾನು ಅರಿತುಕೊಂಡೆ. ಅವಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿರುವ ಕೊರತೆಗಳು ಮತ್ತು ದುರ್ಬಲತೆಗಳನ್ನು ಊಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ."
"ಆಕೆಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಶಿಕ್ಷಣದವರೆಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾದ ವಿವಿಧ ಪಾತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ತಾಯಿಯಾಗುವವರೆಗಿನ ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಒಂದು ಬಗೆಯ ದುರ್ಬಲತೆ ಅಡಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಕೊಳೆಗೇರಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹತೆ ಸಿಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಮದುವೆಯಾದ ನಂತರ ಆಕೆಗೆ ಒಬ್ಬ ವೈಯಕ್ತಿಕ ರಕ್ಷಕ (ಪತಿ) ಮತ್ತು ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಆಕೆಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನೂ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಅರಿತುಕೊಂಡೆ. ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ."
- ನೀವು ಇನ್ನೂ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತೀರಿ?
"ನನ್ನ ಮುಂದಿನ ಗುರಿ ಕೋವಿಡ್ ವೇಳೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಅಂತರವನ್ನು ಮೀರುವುದು. ಅದರಿಂದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮಕ್ಕಳು, ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಹಿಂದುಳಿದರು. ಅವರನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ತರಬೇಕು. ಕೋವಿಡ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಇದ್ದವರು ಓದು ಮುಂದುವರಿಸಿದರು, ಉಳಿದವರು ಹಿಂದೆ ಉಳಿದರು. 2022ರ ಸಿಯುಇಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಲು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕಡ್ಡಾಯ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮುಟ್ಟದ ತನ್ನ ಹೆಸರನ್ನೂ ಟೈಪ್ ಮಾಡಲಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಿಯುಇಟಿ ಹೇಗೆ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾನೆ ಹೇಳಿ?, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮುಟ್ಟದ ಹುಡುಗಿಯರು ಸಿಯುಇಟಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಬದಲು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕುಳಿತು ಮದುವೆಯಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ದೆಹಲಿಯ 200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಲ್ಯಾಬ್ಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ."
"ನಮ್ಮಿಂದ ಪ್ರೇರಣೆ ಪಡೆದ ದೆಹಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಹೆಚ್ಚುವರಿ 200 ಲ್ಯಾಬ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಹೀಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಾನತೆ ನೀಡುವ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾವು ಕಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸಮಾನತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಾನತೆಗಿಂತ ಮೊದಲು ಬರುತ್ತದೆ. ನಾವು ಪರೀಕ್ಷೆ ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರೀಕರಣದ ಮಾತುಗಳನ್ನೇ ಆಡುತ್ತೇವೆ. ನ್ಯಾಯಯುತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಣ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಆದರೆ, ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದಾಗ ಸಂಕರ (ಹೈಬ್ರಿಡ್) ಹಾಗೂ ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಣದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಯೋಚಿಸಬೇಕು. ನಾವು ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹಗಳನ್ನೂ ಆಯೋಜಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಬರೀ ಮದುವೆ ಅಲ್ಲ. ಮದುವೆಯ ನಂತರವೂ ಹುಡುಗಿಯರ ಓದು ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿದೆ. ಅವಳು ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯಾಗಬೇಕು. ಮಾನವ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ, ಬಲವಂತದ ವೇಶ್ಯಾವಾಟಿಕೆ ಅಥವಾ ನಕಲಿ ಮದುವೆಯ ಬಲಿಪಶುವಾಗಬಾರದು."
- ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂದೇಶವೇನು?
"ಸಮಾಜ ಒಂದು ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್ನಂತೆ. ಅದನ್ನು ಸುಂದರವಾಗಿ ಬಿಡಿಸುವುದು ನೀವೇ. ನಿಮಗೆ ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತವಾಗಿ ಏನೂ ಸಿಗದಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ತಾಳ್ಮೆ ಹಾಗೂ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇದ್ದರೆ, ನೀವು ಊಹಿಸಲಾಗದ್ದನ್ನು ಸಮಾಜ ನಿಮಗೆ ನೀಡಬಲ್ಲದು. ಸಮಾಜದ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಮಾಜವನ್ನೇ ಹೊಣೆಯಾಗಿಸುತ್ತೇವೆ. ಸಮಾಜವೂ ನಮ್ಮನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾವು ಹೇಳುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದರ ಕೊರತೆಗಳನ್ನೇ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಸಮಾಜ ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಸಂದರ್ಭಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದೂ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಅಂಶ."
"ಚಾರಿತ್ರ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನೂ ಸಮಾಜವೇ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕುಂಬಾರ ಮಡಿಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ಕೈ ಒಳಗೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಹೊರಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಎರಡೂ ಸೇರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಆಕಾರ ಬರುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಸಮಾಜವೇ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ನೋವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕು. ಹೂವೂ ನೋವಿನಿಂದಲೇ ಅರಳುತ್ತದೆ. ಮಗು ನೋವಿನಿಂದಲೇ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಭೂಮಿಯೇ ಹುಟ್ಟಿದಾಗಲೂ ಒಂದು ಮಹಾ ಸ್ಫೋಟವಾಯಿತು. ಅದೂ ನೋವಿನಿಂದಲೇ. ನಾವು ನೋವನ್ನು ದುರ್ಬಲತೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ನೋವು ಬರೀ ಆರಂಭ. ನೋವಿನಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸುಖದತ್ತ ಸಾಗುತ್ತೇವೆ. ಸುಖವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಒಲವಿನತ್ತ ಸಾಗುತ್ತೇವೆ. ಒಲವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಹಾಗೂ ಧ್ಯೇಯದತ್ತ ಸಾಗುತ್ತೇವೆ" ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ದೇವೇಂದ್ರ ಗುಪ್ತಾ.
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