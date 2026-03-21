ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಸೂದೆ 2026ರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟನೆ: ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಪಾಸಣೆಯಿಂದ ಘನತೆ, ಗೌರವ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ ಸಮುದಾಯ
ತೃತೀಯ ಲಿಂಗಿಗಳ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರುವ ಹೊಸ ತಿದ್ದುಪಡಿ ವಿಧೇಯಕ ವಿರುದ್ಧ ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇತ್ತ ಈ ನಿಯಮ ಜಾರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರವು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದೆ.
Published : March 21, 2026 at 7:55 PM IST
ಇಂದೋರ್(ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ): ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಿರುವ 'ತೃತೀಯ ಲಿಂಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ (ಹಕ್ಕುಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ) ತಿದ್ದುಪಡಿ ವಿಧೇಯಕ, 2026' ದೇಶಾದ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆಗೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಮಾರ್ಚ್ 13, 2026 ರಂದು ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಲಾದ ಈ ವಿದೇಯಕವು 2019ರ ಹಳೆಯ ಕಾನೂನಿಗೆ ಪ್ರಮಖ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರಲಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಲಿಂಗವನ್ನು ತಾವೇ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈಗ ಜಾರಿ ಮಾಡಿರುವ ಹೊಸ ಬಿಲ್ ಇದನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಿ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಂಡಳಿಯ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಹೊಸ ಬಿಲ್, ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಪಾಸಣೆ ಕಡ್ಡಾಯ: ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅವರು ಮುಖ್ಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಯ ನೇತೃತ್ವದ ಸಮಿತಿಯು ನೀಡುವ ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ.
ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆ: ತೃತೀಯ ಲಿಂಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಬಲವಂತವಾಗಿ ಭಿಕ್ಷಾಟನೆ ಅಥವಾ ಜೀತ ಪದ್ಧತಿಗೆ ದೂಡುವವರಿಗೆ 5 ರಿಂದ 14 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಕಠಿಣ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಭಾರ ದಂಡ ವಿಧಿಸುವ ನಿಯಮವಿದೆ.
ಇಷ್ಟಿದ್ದರೂ ಈ ಸಮುದಾಯದ ವಿರೋಧವೇಕೆ? ಸರ್ಕಾರದ ಹೊಸ ಬಿಲ್ ವಿರುದ್ಧ ದೆಹಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಸೇರಿ ಹಲವು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ತೃತೀಯ ಲಿಂಗಿಗಳ ಸಮುದಾಯ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಬೀದಿಗಿಳಿದು ಪ್ರತಿಭಟಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳು ಹೀಗಿವೆ.
ಗೌರವಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ: ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಪಾಸಣೆಯು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಖಾಸಗಿತನ ಹಾಗೂ ಘನತೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ.
ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪಿನ ಉಲ್ಲಂಘನೆ: 2014ರ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ನಾಲ್ಸಾ ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂ-ಲಿಂಗ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕು ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗಿನ ಹೊಸ ಬಿಲ್ ಆ ತೀರ್ಪನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಅಲೆದಾಟ, ಕಿರಿಕಿರಿ: ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳು ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಂಡಳಿಗಳ ಸುತ್ತ ಅಲೆಯುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂಬೂದು ಕೂಡ ಈ ಸಮುದಾಯದ ಆರೋಪ.
ಇದಲ್ಲದೆ, ಜಿಲ್ಲಾ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಂಡಳಿಯು ನಡೆಸಿದ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಗಾದ ನಂತರವೇ ಸಮುದಾಯದ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ "ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮೆನ್" ಅಥವಾ "ಟ್ರಾನ್ಸ್ ವುಮೆನ್" ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಥವಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮಹಿಳೆಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು - ಅಥವಾ ಮಾನ್ಯ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹೊಂದಿರುವವರು - ಮಾತ್ರ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿದ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮಸೂದೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಅಸಮಾಧಾನ ಮತ್ತು ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.
ಇತ್ತ ತೃತೀಯ ಲಿಂಗಿ ಸಂಧ್ಯಾ ಘವರಿ ಎಂಬುವರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಲಿಂಗವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಪಾಸಣೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವ ಬದಲು, ಶಿಕ್ಷಣ, ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವಸತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅವರ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವತ್ತ ಸರ್ಕಾರ ಗಮನಹರಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ರೀತಿಯ ಮಸೂದೆಯು ಮೂರನೇ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಜನರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಉನ್ನತಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಸರ್ಕಾರವು ಅಂತಹ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುವ ಮೊದಲು ಅದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಂತರಿಕ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅಂತಹ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಗೆ ವಿರೋಧ ಎದುರಾಗುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಹೊಸ ಬಿಲ್ನ ಸರ್ಕಾರದ ಉದ್ದೇಶ ಹೀಗಿದೆ: 2014ರ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ತೃತೀಯ ಲಿಂಗಿ ಎಂಬ ಪದದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯ ಕೊರತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಕೆಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ, ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾನೂನುಗಳ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ತೊಂದರೆಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ಹಾಗೇ, ಅಪಹರಣಕ್ಕೊಳಗಾದ ಮಕ್ಕಳು ಅಥವಾ ವಯಸ್ಕರನ್ನು ಬಲವಂತವಾಗಿ ಭಿಕ್ಷಾಟನೆಗೆ ತಳ್ಳುವ ಅಥವಾ ಶೋಷಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸುವ ದಂಧೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ತನ್ನ ಕಳವಳವನ್ನೂ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ಇನ್ನು ಬಲವಂತದ ಲಿಂಗ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಅಂದರೆ ಮೇಲೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದಂತ ದಂಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಬಲವಂತವಾಗಿ ಲಿಂಗ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಒಂದು ಬಾರಿ ಇಂತಹ ಕೃತ್ಯ ನಡೆದ ಬಳಿಕ ಅವರನ್ನು ಕಾನೂನಿನ ರಕ್ಷಣೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲೂ ತರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕಾನೂನಿನ ದುರುಪಯೋಗವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಹಾಗೂ ನಿಜವಾದ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡಲು ಈ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ತನ್ನ ಕ್ರಮವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
