ಜಲ್ಲಿಕಟ್ಟು ಎತ್ತುಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ಮಂಗಳಮುಖಿ!; ವಿಶೇಷ ಪ್ರತಿಭೆಯಿಂದಲೇ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡ ಮಧುರೈ ಕೀರ್ತನಾ
ಮಂಗಳಮುಖಿಯರಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ - ನಿಮ್ಮಂತೆ ಏನಾದರೊಂದು ವಿಶೇಷ ಪ್ರತಿಭೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ನಿದರ್ಶನ ಎಂಬಂತೆ ಕೀರ್ತನಾ ಸಾಧಿಸಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : January 13, 2026 at 11:52 AM IST
ಮಧುರೈ, ತಮಿಳುನಾಡು: ಮಂಗಳಮುಖಿಯೊಬ್ಬರು ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಜಲ್ಲಿಕಟ್ಟು ಎತ್ತು (ಗೂಳಿ)ಗಳನ್ನು ಸಾಕುವ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಜಲ್ಲಿಕಟ್ಟು ಹೋರಿಗಳನ್ನು ಸಾಕುವುದು ಭಾಗಶಃ ಯುವಕರು. ಆದರೆ, ತಿರುನಂಗೈನ ಕೀರ್ತನಾ ಎಂಬ ಮಂಗಳಮುಖಿ ಒಂದಲ್ಲ, ಎರಡಲ್ಲ, ಬರೋಬ್ಬರಿ 8 ಜಲ್ಲಿಕಟ್ಟು ಗೂಳಿಗಳನ್ನು ಸಾಕುವ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಂತೆ ತಾನೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರೆಂದು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಶೌರ್ಯದ ಸಂಕೇತ: 'ಜಲ್ಲಿಕಟ್ಟು' ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕ್ರೀಡೆ. ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸುವ ಒಂದು ಪ್ರಾಚೀನ ಕ್ರೀಡೆ ಕೂಡ ಹೌದು. 'ಏರು ಅಕಲ್ಕಲ್' ಎಂದೂ ಸಹ ಕರೆಯಲಾಗುವ ಜಲ್ಲಿಕಟ್ಟು, ತಮಿಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಕೃಷಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, 'ವಾಡಿ ವಾಸಲ್' (ಹೋರಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುವ ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರ)ದಿಂದ ಓಡೋಡಿ ಬರುವ ಕೊಬ್ಬಿದ ಗೂಳಿ ಹಿಡಿದು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಶೌರ್ಯದ ಸಂಕೇತ ಕೂಡ ಇದಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಕೀರ್ತನಾ ಅವರು ಸಾಕಿದ 8 ಜಲ್ಲಿಕಟ್ಟು ಗೂಳಿಗಳು ಈ ವರ್ಷ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಲಿವೆ ಎನ್ನುವುದು ವಿಶೇಷ!
ಇವರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ- ನಿಮ್ಮಂತೆ: ಮಂಗಳಮುಖಿಯರೆಂದರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಕಾಣುವ ದೃಷ್ಟಿಯೇ ಬೇರೆ. ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡುವುದು, ಲೈಂಗಿಕ ವೃತ್ತಿ, ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡಿಗಾಗಿ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎಸಗುವುದು ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಬರುವುದ ಸಹಜ. ಆದರೆ, ಮಂಗಳಮುಖಿಯರಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ - ನಿಮ್ಮಂತೆ ಏನಾದರೊಂದು ವಿಶೇಷ ಪ್ರತಿಭೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ನಿದರ್ಶನ ಎಂಬಂತೆ ಕೀರ್ತನಾ ಸಾಧಿಸಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಜನವರಿ 15 ರಿಂದ ಜಲ್ಲಿಕಟ್ಟು ಪ್ರಾರಂಭ: ಈಗಾಗಲೇ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು, ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ಸಿದ್ಧತೆಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ತಯಾರಿ ಕೂಡ ನಡೆದಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಭಿನ್ನ ಎನ್ನುವಂತೆ ಮಧುರೈ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪೊಂಗಲ್ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಆಚರಿಸಲು ಭರದ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆದಿದೆ. ಅವನಿಯಪುರಂ, ಪಲಮೇಡು ಮತ್ತು ಅಲಂಗನಲ್ಲೂರು ಜಲ್ಲಿಕಟ್ಟುಗಳು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದಾಳತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಕೊನೆಯ ಹಂತದ ತಯಾರಿ ಕೂಡ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಜನವರಿ 15 ರಿಂದ 17 ರವರೆಗೆ ಮಧುರೈ ಜಿಲ್ಲಾದ್ಯಂತ ಜಲ್ಲಿಕಟ್ಟು ಆಚರಣೆಗಳು ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಹಬ್ಬಕ್ಕಾಗಿ ಕೊಬ್ಬಿದ ಗೂಳಿಗಳು ಕೂಡ ಸಿದ್ಧಗೊಂಡಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತನಾ ಅವರ ಸಾಕಿರುವ ಗೂಳಿಗಳು ಕೂಡ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿವೆ.
ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಯತ್ತ ಮಂಗಳಮುಖಿಯರು: ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಹೋರಿಗಳನ್ನು ಸಾಕುವ ಯುವಕರು, ಮಹಿಳೆಯರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ವೃದ್ಧರ ಜೊತೆಗೆ, ಸಮಾಜದ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದಿರುವ ಮಂಗಳಮುಖಿಯರು ಕೂಡ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜಲ್ಲಿಕಟ್ಟು ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿತ್ತಿರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ. ವಾಡಿ ವಾಸದಲ್ಲಿ ತಾವು ಸಾಕಿದ ಜಲ್ಲಿಕಟ್ಟು ಹೋರಿಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಲು ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತಿರುವುದು ಶ್ಲಾಘನೀಯ. ಎಲ್ಲರಂತೆ ನಾವೂ ಸಾಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬದುಕಲು ಸಿದ್ಧ ಎಂಬಂತೆ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವುದರಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತನಾ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು. ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಮೇಕೆ ಮತ್ತು ಹಸುಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೆಳೆದ ಕೀರ್ತನಾ, ಸದ್ಯ 8 ಜಲ್ಲಿಕಟ್ಟು ಎತ್ತುಗಳನ್ನು ಸಾಕುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ.
ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಕೀರ್ತನಾ, "ಸರ್, ನನಗೆ ಮೇಕೆ ಮತ್ತು ಹಸುಗಳೆಂದರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ನಾನು ಅವುಗಳ ಜೊತೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಾ ಬೆಳೆದು ಬಂದ ಕಾರಣ, ಈ 8 ಜಲ್ಲಿಕಟ್ಟು ಹೋರಿಗಳನ್ನು ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮಕ್ಕಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಸಾಕುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯರ ಗ್ರಹಿಕೆ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಇನ್ನೂ ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಜಲ್ಲಿಕಟ್ಟು ಹೋರಿಗಳನ್ನು ಸಾಕುವುದನ್ನು ಸಹ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ನೋಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ನೋವಿಗೆ ಪರಿಹಾರ" ಎಂದು ಅವರು ತಮ್ಮ ವರ್ಣನಾತೀತ ದುಃಖ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
2021ರಲ್ಲಿ ಮಧುರೈ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದ ವಿನಯ್ ಎಂಬುವರು, ಮಂಗಳಮುಖಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಕೂಡ ತಾವು ಸಾಕಿದಂತಹ ಜಲ್ಲಿಕಟ್ಟು ಹೋರಿಗಳನ್ನು ಅಖಾಡದಲ್ಲಿ ಬಿಡಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ವೇಳೆ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಕೀರ್ತನಾ, "ವಿನಯ್ ಸರ್ ನಂತರ ಬಂದವರು ನಮಗೆ ಆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾವು ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಹೋರಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬಂದಿತು. ಈ ಬಾರಿ, ಸಚಿವ ಮೂರ್ತಿ ನಮಗಾಗಿ ಆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಪುಟ್ಟ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಖ್ಯಾತಿ: ಬಾಲಾ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ನಾನ್ ಕಡವುಲ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟ ಪಾತ್ರ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಕೀರ್ತನಾ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದಲ್ಲೂ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದವರು. ಪುಟ್ಟ ಪಾತ್ರವಾದರೂ ಅವರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಖ್ಯಾತಿ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿತು. ಸಿನಿಮಾದ ಪಾತ್ರವನ್ನೇ ತಮ್ಮ ನಿಜ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡ ಅವರು, ತಮ್ಮಂತೆಯೇ ಅಸಹಾಯಕ ಮಂಗಳಮುಖಿಯರನ್ನು ದತ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವರನ್ನು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಮಕ್ಕಳಂತೆ ಬೆಳೆಸಿ ಅವರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡುವುದನ್ನು ಕಂಡರೆ ಕರುಳು ಚುರುಕ್ ಅನ್ನುತ್ತದೆ;
"ಇಂದಿಗೂ, ಮಂಗಳಮುಖಿಯರು ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡುವುದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ, ನನ್ನ ಹೃದಯ ಹಿಂಡುತ್ತದೆ. ನಾನು ಅವರಿಗಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇದು ಈ ಸಮುದಾಯದ ಕರ್ತವ್ಯವೂ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾನು ಈಗ ಮಂಗಳಮುಖಿಯರ ಸಮುದಾಯದಿಂದ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅವರ ಎಲ್ಲಾ ಖರ್ಚು-ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ನಾನೇ ಭರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೂಡ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ನಾನು ಜಲ್ಲಿಕಟ್ಟು ಹೋರಿಗಳನ್ನು ಸಾಕುವುನ್ನು ಕಂಡು ಮಧುರೈ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿಯೇ 20 ಜನ ಈಗ ಹೋರಿಗಳನ್ನು ಸಾಕುವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೇ, ತಮಿಳುನಾಡಿನ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಅನೇಕ ಜನರು ಹೋರಿ ಸಾಕಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯಲು ತಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಜಾನುವಾರು ತಳಿಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚು ಎಂದು ಕೀರ್ತನಾ ತಮ್ಮ ಹವ್ಯಾಸ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
"ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರುವವರು ಇಂತಹ ಸಣ್ಣ - ಪುಟ್ಟ ಪ್ರಯತ್ನದ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನೀಡುವಂತೆಯೇ, ನಮಗೂ ಜಲ್ಲಿಕಟ್ಟು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎತ್ತುಗಳನ್ನು ಬಿಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಕೂಡ ಸಮಾಜದ ಭಾಗವಾಗಿ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ಅನ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ನನ್ನು ಮನವಿ ಅಂತಲೂ ಭಾವಿಸಿ" ಎಂದು ಅವರು ಮಾತು ಮುಗಿಸಿದರು.
ಈ ಬಾರಿ ಮಧುರೈ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಜಲ್ಲಿಕಟ್ಟು ಕಾಳಗದಲ್ಲಿ ತಾವು ಸಾಕಿದ ಎತ್ತುಗಳು ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬ ಆಶಯದೊಂದಿಗೆ ಕೀರ್ತನಾ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು, ಅವರ ಕನಸು ನನಸಾಗಲಿ' ಎಂದು ನಾವೂ ಹಾರೈಸೋಣ...
