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ರಿಡ್ಜ್ ಅನ್ನು ದೆಹಲಿಯ ಶ್ವಾಸಕೋಶವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಕೆಲಸ ಆರಂಭ: ಸಸಿ ನೆಟ್ಟು ಮಾಲಿನ್ಯ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುವ ಯೋಜನೆಗೆ ಅಮಿತ್​ ಶಾ ಚಾಲನೆ

ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಲಿನ್ಯ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ - ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಮುಂದಾಗಿವೆ. ಈ ನಡುವೆ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವರು 300 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಸ್‌ಗಳಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.

'Transforming ridge into green lungs of Delhi': Amit Shah launches tree plantation in national capital
ರಿಡ್ಜ್ ಅನ್ನು ದೆಹಲಿಯ ಶ್ವಾಸಕೋಶವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಕೆಲಸ ಆರಂಭ (IANS)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 7, 2026 at 7:05 PM IST

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ನವದೆಹಲಿ: ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ರೇಖಾ ಗುಪ್ತಾ ಮಂಗಳವಾರ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ದೆಹಲಿಯ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ರಿಡ್ಜ್ ಮತ್ತು ನಾನಕ್‌ಪುರ ರಿಡ್ಜ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮರಗಳನ್ನು ನೆಡುವ ಮೂಲಕ 'ರಿಡ್ಜ್ ಅರಣ್ಯ ಪುನಃಸ್ಥಾಪನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ' ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು.

ಮುಂದಿನ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ರಮೇಣ ಇಡೀ ರಿಡ್ಜ್‌ನಾದ್ಯಂತ ಮರಗಳನ್ನು ನೆಡುತ್ತೇವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 100 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಬದುಕಬಲ್ಲ ಪೀಪಲ್, ಆಲದ ಮರ, ಬೇವು, ಗುಲಾರ್, ಅರ್ಜುನ ಮತ್ತು ನೇರಳೆ ಸಸಿಗಳು ಇದರಲ್ಲಿವೆ. ಈ ಪ್ರಯತ್ನದೊಂದಿಗೆ ರಿಡ್ಜ್ ಅನ್ನು ದೆಹಲಿಯ ಹಸಿರು ಶ್ವಾಸಕೋಶವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಧ್ಯೇಯವನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಶಾ ಹೇಳಿದರು.

ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಅಂಗರಕ್ಷಕರಿರುವ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ರಿಡ್ಜ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಸಸಿ ನೆಟ್ಟರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಪರಿಸರ ಸಚಿವ ಭೂಪೇಂದರ್ ಯಾದವ್, ಲೋಕಸಭಾ ಸಂಸದರಾದ ಮನೋಜ್ ತಿವಾರಿ ಮತ್ತು ಯೋಗೇಂದರ್ ಚಾಂಡೋಲಿಯಾ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿ ಸಚಿವರಾದ ಪರ್ವೇಶ್ ವರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಮಂಜಿಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ಸಿರ್ಸಾ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

ಬಳಿಕ ನಡೆದ ಸಭೆಯನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅಮಿತ್​ ಶಾ, ನೆಡುತೋಪು ಅಭಿಯಾನವು ರಾಜಧಾನಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ವಿಶಾಲವಾದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್‌ನ ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಎಂದರು.

ಇಂದು ಈ ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ನರೇಲಾದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭದ್ರತೆಯ ಜೈಲಿಗೆ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ವಾಹನ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರದ ಇ - ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಹೊಸದಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಮೂರು ಡಿಪೋಗಳನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. 300 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಸ್‌ಗಳಿಗೆ ಹಸಿರು ನಿಶಾನೆ ತೋರಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ರಿಡ್ಜ್ ಅನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹಸಿರಾಗಿಸಲು ನಾವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದರು.

1994 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಅರಣ್ಯ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ರಿಡ್ಜ್‌ನ 7,784 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಇದೇ ವೇಳೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದರು. ರೇಖಾ ಗುಪ್ತಾ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಿದ ಅಮಿತ್​ ಶಾ , ಈಗ 5,000 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶವೆಂದು ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಡೀ ರಿಡ್ಜ್‌ಗೆ ಕಾನೂನು ರಕ್ಷಣೆ ಸಿಗುವುದನ್ನು ನಾವು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಈ ಉಪಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ರಿಡ್ಜ್‌ನ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು. ಅದರ ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವುದು ಮತ್ತು ದೆಹಲಿಯ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಜೀವನವನ್ನು ನೀಡುವುದು ನಮ್ಮ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದರು.

ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ 'ಏಕ್ ಪೆಡ್ ಮಾ ಕೆ ನಾಮ್' ಉಪಕ್ರಮವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ ಶಾ, ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪರಿಸರ ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಯೋಗ ಎಂದು ಕರೆದರು. ದೆಹಲಿ ಸರ್ಕಾರವು 2026-2036ರ ಕಾರ್ಯ ಯೋಜನಾ ದಾಖಲೆ, ಅಸೋಲಾ ಭಟ್ಟಿ ವನ್ಯಜೀವಿ ಅಭಯಾರಣ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪುನಃಸ್ಥಾಪನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭಾಗವಾಗಿ ದೆಹಲಿ ಬರ್ಡ್ ಅಟ್ಲಾಸ್ ಸಹ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದೆ ಎಂದು ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಇದೇ ವೇಳೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ರಿಡ್ಜ್ ಪ್ರದೇಶದೊಳಗೆ ಥೀಮ್ಡ್ ಕಾಡುಗಳು, ಕೊಳಗಳು, ಪುರಾತತ್ವ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅವರು ಘೋಷಿಸಿದರು.

ಡೈರಿಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿದಿನ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಸುಮಾರು 1,500 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ದನಗಳ ಸಗಣಿ ಯಮುನಾ ನದಿಗೆ ಹರಿಯುವ ಬದಲು ಜೈವಿಕ ಅನಿಲ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಗೊಬ್ಬರವಾಗಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಲ್ಪಡುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸರ್ಕಾರ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಡೈರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ (ಎನ್‌ಡಿಡಿಬಿ) ಯೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಲಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು ತಿಳಿಸಿದರು.

ದೆಹಲಿಯ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಪರ್ವತಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವುದು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಸರ ಸಚಿವ ಭೂಪೇಂದರ್ ಯಾದವ್ ಹೇಳಿದರು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ ಮೂರು ಹಂತದ ಅರಣ್ಯ ರಚನೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ದೆಹಲಿಯ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಇಂಗಾಲ-ವಿಸರ್ಜನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಮರ ಪ್ರಭೇದಗಳನ್ನು ನೆಡಲು ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ದೆಹಲಿಯ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ 100 ಆಮ್ಲಜನಕ ಉದ್ಯಾನವನಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಯೋಜನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ವೇಗವಾಗಿ ಕೆಲಸ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಸರ ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದರು.

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TAGGED:

PLANTATION DRIVE
AMIT SHAH LAUNCHES PLANTAION DRIVE
SHAH FLAGS OFF 300 ELECTRIC BUSES
RIDGE FOREST RESTORATION PROGRAMME
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