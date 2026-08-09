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ಅಜಿತ್​ ಪವಾರ್​ ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿದ್ದ ಬಾರಾಮತಿ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತ

ಬಾರಾಮತಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಸರಣಿ ಅಪಘಾತಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಇಂದೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೊಂದು ಖಾಸಗಿ ವಿಮಾನ ರನ್​​ವೇಯಿಂದ ಜಾರಿತು.

BARAMATI AIRSTRIP
ರನ್​ವೇಯಿಂದ ಹೊರ ಜಾರಿ ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾಗಿರುವ ಖಾಸಗಿ ವಿಮಾನ (PTI screengrab)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 9, 2026 at 4:51 PM IST

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ಪುಣೆ(ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ): ಇಲ್ಲಿನ ಬಾರಾಮತಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ ಖಾಸಗಿ ವಾಯುಯಾನ ಅಕಾಡೆಮಿಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಲ್ಪಡುವ ತರಬೇತಿ ವಿಮಾನವೊಂದು ರನ್‌ವೇಯಿಂದ ಜಾರಿದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12.30ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ಈ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಾವುನೋವುಗಳು ಸಂಭವಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕಾರ್ವರ್ ಏವಿಯೇಷನ್‌ಗೆ ಸೇರಿದ ವಿಟಿ-ಎಸ್​ಇಎಕ್ಸ್​ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಪೈಲಟ್ ಮತ್ತು ಕೆಡೆಟ್‌ ಹಾರಾಟ ಅಭ್ಯಾಸ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ವಿಮಾನವನ್ನು ರನ್​​ವೇಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅಚಾನಕ್ಕಾಗಿ ಅದು ಹೊರ ಭಾಗಕ್ಕೆ ನುಗ್ಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಅಭ್ಯಾಸದ ವೇಳೆ ರನ್‌ವೇಯಲ್ಲಿ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ವಿಮಾನವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ನಂತರ ಅದು ರನ್‌ವೇಯ ತುದಿಯಿಂದ ಸುಮಾರು 20 ಅಡಿ ಆಚೆಗೆ ಹೋಗಿ ಹುಲ್ಲಿನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಮಾನವು ತುರ್ತು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಭ್ಯಾಸ ನಡೆಸುತ್ತಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿದ್ದ ಪೈಲಟ್​ ಮತ್ತು ಕೆಡೆಟ್​ ಇಬ್ಬರೂ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಮೇ 13 ರಂದು, ಇನ್ನೊಂದು ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಯ ತರಬೇತಿ ವಿಮಾನವು ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷದಿಂದಾಗಿ ಇದೇ ನಿಲ್ದಾಣದ ಬಳಿ ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾಗಿತ್ತು. ಅಂದು ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯ ಸಂಭವಿಸಿರಲಿಲ್ಲ.

ಅಜಿತ್​ ಪವಾರ್​ ದುರ್ಮರಣ ಸಂಭವಿಸಿದ ಸ್ಥಳ: ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಡಿಸಿಎಂ ಆಗಿದ್ದ ಅಜಿತ್​ ಪವಾರ್​ ಅವರು ಇದೇ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಮಾನ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿದ್ದರು. ಇದೇ ವರ್ಷದ ಜನವರಿ 28 ರಂದು ಬಾರಾಮತಿ ವಾಯುನೆಲೆಯ ರನ್​ ವೇಯಲ್ಲಿ ಅವರಿದ್ದ ವಿಮಾನ ಇಳಿಯುವಾಗ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷಕ್ಕೀಡಾಗಿ ರನ್​​ವೇಯಿಂದ ಹೊರಗಿಳಿದು ಪತನಗೊಂಡಿತ್ತು. ವಿಮಾನವು ಧುತ್ತೆಂದು ಭೂಮಿಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡು ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಅಜಿತ್​ ಪವಾರ್​ ಸೇರಿದಂತೆ ನಾಲ್ವರು ಸುಟ್ಟು ಕರಕಲಾಗಿದ್ದರು.

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TAGGED:

AIRCRAFT SKIDS OFF RUNWAY
BARAMATI AIRCRAFT ACCIDENT
ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತ
ಬಾರಾಮತಿ ನಿಲ್ದಾಣ
BARAMATI AIRSTRIP

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