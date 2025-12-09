ಹೈ - ಟೆನ್ಷನ್ ಲೈನ್ಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ ತರಬೇತಿ ವಿಮಾನ: ಪೈಲಟ್, ತರಬೇತುದಾರನಿಗೆ ಗಾಯ, ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಪಾರು!
ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಸಿಯೋನಿಯ ಸುಕಾತ್ರ ವಾಯುನೆಲೆಯ ಬಳಿ ತರಬೇತಿ ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾಗಿದೆ. ತರಬೇತಿ ವಿಮಾನವು 33 ಕೆವಿ ಹೈ- ಟೆನ್ಷನ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದೆ.
Published : December 9, 2025 at 7:23 AM IST
ಸಿಯೋನಿ: ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಸಿಯೋನಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ರಾತ್ರಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ವಿಮಾನವೊಂದು ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾಗಿದೆ. ಸುಕಾತ್ರ ವಾಯುನೆಲೆಯ ಬಳಿಯ ಅಮ್ಗಾಂವ್ ಬಳಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ವಿಮಾನವು ಹೈಟೆನ್ಷನ್ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದು, ಅದಕ್ಕೆ ತಗುಲಿದ್ದರಿಂದ ಭಾರಿ ಶಬ್ಧದೊಂದಿಗೆ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾದ ತಕ್ಷಣ ಭಾರಿ ಶಬ್ಧವಾಗಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಶಬ್ಧವನ್ನು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕುರೈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ತರಬೇತಿ ವಿಮಾನವು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ 33 ಕೆವಿ ಹೈಟೆನ್ಷನ್ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು, ಜೋರಾಗಿ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡಿದೆ. ಅಪಘಾತದ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದ ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ತಂಡಗಳು ತಕ್ಷಣವೇ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದವು. ವಿಮಾನವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿತ್ತು, ಆದರೆ ಅದು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಸಮತೋಲನ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಕೆಳಕ್ಕೆ ಓರೆಯಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಹೈ-ಟೆನ್ಷನ್ ಲೈನ್ಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಜೋರಾದ ಸ್ಫೋಟ ಸಂಭವಿಸಿತು ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತ ಮನೀಶ್ ತಿವಾರಿ ಘಟನೆಯ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಮಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ತರಬೇತಿದಾರ ಮತ್ತು ಬೋಧಕರಿಗೆ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಗಾಯ; ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಯ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರವು ಕುರೈ ಬ್ಲಾಕ್ನಲ್ಲಿರುವ ಸುಕತ್ರ ಏರ್ಸ್ಟ್ರಿಪ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಪೈಲಟ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಬೋಧಕ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಪೈಲಟ್ ಈ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಗಾಯಗಳಾಗಿವೆ. ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ವಿಮಾನವು 33 ಕೆವಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಲೈನ್ಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ SP ಮಾಹಿತಿ: ತರಬೇತಿ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಇದ್ದರು. ತರಬೇತಿ ವಿಮಾನದ ರೆಕ್ಕೆಗಳು ಅಮ್ಗಾಂವ್ ಬಳಿ ಹೈ-ಟೆನ್ಷನ್ ತಂತಿಗೆ ತಗುಲಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ವಿಮಾನ ನೆಲಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದೆ. ತರಬೇತಿ ಪೈಲಟ್ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಗಾಯಗಳಾಗಿವೆ. ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾದ ತಕ್ಷಣ, ಸ್ಥಳೀಯರು ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸರು ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಿಯೋನಿ ಎಸ್ಪಿ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಮೆಹ್ತಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಿಷ್ಟು: ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ತರಬೇತಿ ವಿಮಾನವು ಹೈ-ಟೆನ್ಷನ್ ಲೈನ್ಗೆ ತಾಗಿ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಿತು. ಘಟನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಿಡಿಗಳು ಸಹ ಕಂಡುಬಂದವು. ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ವಿಮಾನವು ಹೈ-ಟೆನ್ಷನ್ ಲೈನ್ಗೆ ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಭೀಕರ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿರುತ್ತಿತ್ತು. ಪೊಲೀಸರ ಪ್ರಕಾರ, ರೆಡ್ ಬರ್ಡ್ ಏವಿಯೇಷನ್ ಕಂಪನಿಯ ತರಬೇತಿ ವಿಮಾನವು ಸಂಜೆ 6:30 ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಕುರೈ ಬ್ಲಾಕ್ನ ಸುಕಾತ್ರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾಯಿತು ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.
ಈ ಹಿಂದೆ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಗಿತ್ತು ಅಪಘಾತ: ಈ ವರ್ಷ ತರಬೇತಿ ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾಗಿರುವುದು ಇದು ಎರಡನೇ ಬಾರಿ. ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರದ ವಿಮಾನ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸುಕಾತ್ರ ವಾಯುನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಉರುಳಿ ಬಿದ್ದಿತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪೈಲಟ್ ಕೂದಲೆಳೆ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದರು.
ಇದನ್ನು ಓದಿ: ಶುದ್ಧ ಗಾಳಿ ಇರುವ ದೇಶದ ಟಾಂಪ್ 10 ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ 6 ನಗರಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಾನ: ಈ ನಗರದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ!