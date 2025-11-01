ಆನೆ ಹಿಂಡು ಹಳಿ ದಾಟಲು 12 ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲುಗಳ ಸಂಚಾರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸ್ಥಗಿತ! ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ಬದ್ಧತೆ ಮೆರೆದ ಇಲಾಖೆ
ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿಯನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಕಾಡಾನೆಗಳ ಹಿಂಡು ದಾಟುವವರೆಗೆ 12ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲುಗಳ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಕೆಲಕಾಲ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ಬದ್ಧತೆ ಮೆರೆದಿದೆ.
Published : November 1, 2025 at 5:05 PM IST
ಜಮ್ಶೆಡ್ಪುರ (ಜಾರ್ಖಂಡ್): ಕಾಡಾನೆಗಳ ಹಿಂಡು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹಳಿ ದಾಟುವುದಕ್ಕಾಗಿ 12 ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲುಗಳ ಸಂಚಾರವನ್ನು ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ಕೆಲಕಾಲ ತಡೆಹಿಡಿದ ಘಟನೆ ಆಗ್ನೇಯ ರೈಲ್ವೆಯ ಚಕ್ರಧರಪುರ ವಿಭಾಗದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ನಡೆದಿದೆ.
3-4 ಗಂಟೆ ರೈಲು ಸಂಚಾರ ಸ್ಥಗಿತ: ಶುಕ್ರವಾರ ತಡರಾತ್ರಿಯಿಂದ ಬಿರ್ಸಾ ಮತ್ತು ಡಿ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ವಿಭಾಗದ ನಡುವಿನ ಜಾರ್ಖಂಡ್-ಒಡಿಶಾ ಗಡಿ ಬಳಿಯ ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿಯ ಹತ್ತಿರ ಆನೆಗಳ ಚಲನವಲನದ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ನಂತರ ರೈಲ್ವೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಕ್ಷಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡು, ಶನಿವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆನೆ ಹಿಂಡು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹಳಿ ದಾಟುವವರೆಗೆ 3-4 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ರೈಲುಗಳ ಸಂಚಾರವನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದರು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಬದ್ಧತೆ: ಚಕ್ರಧರಪುರ ವಿಭಾಗವು ನವೆಂಬರ್ 1 ರಂದು 22 ಆನೆಗಳ ಹಿಂಡಿನ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಿಸ್ರಾ ಮತ್ತು ಡಿ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ವಿಭಾಗದ ನಡುವಿನ ರೈಲುಗಳ ಸಂಚಾರವನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ರೈಲ್ವೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸುರಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದೆ ಎಂದು ಆಗ್ನೇಯ ರೈಲ್ವೆಯ ಹಿರಿಯ ವಿಭಾಗೀಯ ವಾಣಿಜ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ (ಸಿಕೆಪಿ ವಿಭಾಗ) ಆದಿತ್ಯ ಕುಮಾರ್ ಚೌಧರಿ ಹೇಳಿದರು.
"ರೈಲು ಹಳಿಯ ಬಳಿ 22 ಆನೆಗಳ ಚಲನವಲನದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ವರದಿ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ, ಯಾವುದೇ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆ ನಡೆಯದಂತೆ ತಡೆಯಲು ರೈಲು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದ್ದೆವು. ವನ್ಯಜೀವಿಗಳು ಮತ್ತು ರೈಲು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ನಡುವಿನ ಸಾಮರಸ್ಯದ ಸಹಬಾಳ್ವೆಯನ್ನು ಇದು ಒತ್ತಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದ ರೈಲುಗಳು: ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 12 ಲಾಂಗ್ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲುಗಳನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. 18113 (ಟಾಟಾನಗರ-ಬಿಲಾಸ್ಪುರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್), 12810 (ಹೌರಾ-ಮುಂಬೈ ಸಿಎಸ್ಎಂಟಿ ಮೇಲ್), 12102 (ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್) ಮತ್ತು 12130 (ಆಜಾದ್ ಹಿಂದ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್). 12261 (CSMT-ಹೌರಾ AC ಡುರೊಂಟೊ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್), 12809 (ಮುಂಬೈ CSMT-ಹೌರಾ ಮೇಲ್), 08869 (NSC ಬೋಸ್ ಇಟ್ವಾರಿ-ಜಯನಗರ ವಿಶೇಷ ಶುಲ್ಕ ಉತ್ಸವ ವಿಶೇಷ), 18114 (ಬಿಲಾಸ್ಪುರ್-ಟಾಟಾನಗರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್), 13352 (ಆಲಪ್ಪುಳ-ಧನ್ಬಾದ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್), 18029 (ಲೋಕಮಾನ್ಯ ತಿಲಕ್ ಟರ್ಮಿನಸ್-ಶಾಲಿಮಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್) ಮತ್ತು 12129 (ಆಜಾದ್ ಹಿಂದ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್) ರೈಲುಗಳ ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
