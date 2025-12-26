ETV Bharat / bharat

ರೈಲು ಟಿಕೆಟ್ ದರಗಳ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ; ದೂರ ಪ್ರಯಾಣ ಇನ್ಮುಂದೆ ದುಬಾರಿ

ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೇ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಟಿಕೆಟ್‌ ದರಗಳನ್ನು ಇಂದಿನಿಂದ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದೆ. 215 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗಿನ ಪ್ರಯಾಣದ ದರ ಏರಿಕೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ದೂರ ಪ್ರಯಾಣಗಳು ದುಬಾರಿಯಾಗಲಿವೆ. ಮೇಲ್,ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರೈಲು ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : December 26, 2025 at 6:11 PM IST

2 Min Read
ನವದೆಹಲಿ: ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವಾಲಯ ಹೊರಡಿಸಿದ ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ನಂತರ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ರೈಲು ದರಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಇಂದಿನಿಂದ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ದೂರ ಪ್ರಯಾಣ ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಗಳು ಡಿಸೆಂಬರ್ 25ರ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಿಂದಲೇ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿವೆ. ಡಿ.26ರಂದು (ಇಂದು) ಅಥವಾ ನಂತರ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಈ ದರ ಅನ್ವಯ.

ಡಿ.26ರ ಮೊದಲು ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮೊತ್ತವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಚಿವಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ.

215 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗಿನ ಎರಡನೇ ದರ್ಜೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಯಾಣದ ದರಗಳು ಏರಿಕೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಇದರರ್ಥ ಪ್ರತಿದಿನ ಕಡಿಮೆ ದೂರ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಜನರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣ ಪಾವತಿಸಬೇಕಿಲ್ಲ. ಇದರ ಜತೆಗೆ, ಉಪನಗರ ರೈಲು ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತು ಸೀಸನ್ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳು, ಉಪನಗರ ಮತ್ತು ಉಪನಗರವಲ್ಲದ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ದರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊರಗಿಡಲಾಗಿದೆ.

ಇಂದಿನಿಂದ ಬದಲಾಗಿದ್ದೇನು?: ದರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘ ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ದರ್ಜೆಗಳ ದರಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಕಡಿಮೆ ದೂರ ಮತ್ತು ಆಯ್ದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ವಿಭಾಗಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಣಾಮ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ರೈಲ್ವೇ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಈ ಕುರಿತು ರೈಲ್ವೆ ಮಂಡಳಿಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕ (ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಚಾರ) ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಗಳನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವಂತೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇದೇ ವೇಳೆ, "ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಶುಲ್ಕಗಳು, ಸೂಪರ್‌ಫಾಸ್ಟ್ ರೈಲು ಶುಲ್ಕಗಳು, ತೆರಿಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶುಲ್ಕಗಳು ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತವೆ" ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸ್ಲೀಪರ್ ಮತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆರ್ಡಿನರಿ: ಇವುಗಳ ದರಗಳು ಈಗ ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಮೀಟರಿಗೆ 1 ಪೈಸೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

ಮೇಲ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲುಗಳು (ನಾನ್-ಎಸಿ ಮತ್ತು ಎಸಿ ಕ್ಲಾಸ್): ಸ್ಲೀಪರ್, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಎಸಿ ಚೇರ್ ಕಾರ್, ಎಸಿ 3-ಟೈರ್, ಎಸಿ 2-ಟೈರ್ ಮತ್ತು ಎಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್​​ಗೆ 2 ಪೈಸೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಎಸಿ ಅಲ್ಲದ ಕೋಚ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 500 ಕಿ.ಮೀ ಮೇಲ್ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಕೇವಲ 10 ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ.

ಹೊಸ ದರಗಳು ರಾಜಧಾನಿ, ಶತಾಬ್ದಿ, ಡ್ಯುರಂಟೊ, ವಂದೇ ಭಾರತ್, ತೇಜಸ್, ಹಮ್ಸಫರ್, ಅಮೃತ್ ಭಾರತ್, ಗರೀಬ್ ರಥ, ಜನ ಶತಾಬ್ದಿ, ಗತಿಮಾನ್, ಅಂತ್ಯೋದಯ, ಯುವ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ನಮೋ ಭಾರತ್ ರಾಪಿಡ್ ರೈಲ್‌ನಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ರೈಲುಗಳಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆ.

ದೂರವಾರು ಪ್ರಯಾಣ ದರ ಹೆಚ್ಚಳದ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಮಾಹಿತಿ:

ಎರಡನೇ ದರ್ಜೆ ಪ್ರಯಾಣ

ದೂರವಾರು ಪ್ರಯಾಣ ದರಹೆಚ್ಚುವರಿ ದರ
215 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆಯಾವುದೇ ದರ ಹೆಚ್ಚಳವಿಲ್ಲ
216 – 750 ಕಿ.ಮೀ.5 ರೂ.
751 – 1,250 ಕಿ.ಮೀ.10 ರೂ.
1,251 – 1,750 ಕಿ.ಮೀ.15 ರೂ.
1,751 – 2,250 ಕಿ.ಮೀ.20 ರೂ.

ಇತರ ದರ್ಜೆ ಪ್ರಯಾಣ

ವರ್ಗ ದರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ
ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಲೀಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ಪ್ರತಿ ಕಿ.ಮೀ.ಗೆ 1 ಪೈಸೆ
ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಾಮಾನ್ಯಪ್ರತಿ ಕಿ.ಮೀ.ಗೆ 1 ಪೈಸೆ
ಮೇಲ್/ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ (ನಾನ್-ಎಸಿ)ಪ್ರತಿ ಕಿ.ಮೀ.ಗೆ 2 ಪೈಸೆ
ಮೇಲ್/ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ (AC ತರಗತಿಗಳು)ಪ್ರತಿ ಕಿ.ಮೀ.ಗೆ 2 ಪೈಸೆ

ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ:

  • ಉಪನಗರ ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣ ದರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ.
  • ಸೀಸನ್ ಟಿಕೆಟ್ ದರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ.
  • ಮೀಸಲಾತಿ ಶುಲ್ಕ ಅಥವಾ ಸೂಪರ್‌ಫಾಸ್ಟ್ ಸರ್‌ಚಾರ್ಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ.
  • ಜಿಎಸ್ಟಿ ಅನ್ವಯಿಕೆ ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿದಿದೆ.

