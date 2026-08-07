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ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಹಳಿ ದಾಟುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಬಂದ ಎಕ್ಸ್​ಪ್ರೆಸ್​ ರೈಲು: ಕೂದಲೆಳೆ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿದ ಭಾರಿ ದುರಂತ

ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ರೈಲಿನಿಂದ ಇಳಿದು ಹಳಿಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ತಲುಪುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹಳಿಯಲ್ಲಿ ರೈಲು ಬಂದಿದ್ದು, ಜನ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಓಡಿದ್ದಾರೆ.

A speeding train came just as people were crossing the tracks.
ಜನರು ಹಳಿ ದಾಟುತತಿದ್ದಂತೆ ವೇಗವಾಗಿ ಬಂದ ರೈಲು (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 7, 2026 at 1:16 PM IST

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ಲಖಿಸರೈ: ಬಿಹಾರದ ಲಖಿಸರೈನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ರೈಲು ದುರಂತವೊಂದು ತಪ್ಪಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬರಹಿಯಾ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಹಳಿ ದಾಟುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ತಮ್ಮ ಜೀವ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಚೆಲ್ಲಾಪಿಲ್ಲಿಯಾಗಿ ಓಡಿದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.

ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಆತಂಕದ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್, ಯಾವುದೇ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿಲ್ಲ.

ಜನರು ಹಳಿ ದಾಟುತತಿದ್ದಂತೆ ವೇಗವಾಗಿ ಬಂದ ರೈಲು (ETV Bharat)

ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ರೈಲಿನಿಂದ ಇಳಿದು ಹಳಿಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ತಲುಪುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹಳಿಯಲ್ಲಿ ರೈಲು ಬಂದಿದೆ. ರೈಲು ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ ಕಡೆಗೆ ಓಡಿದರೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಎರಡು ರೈಲುಗಳ ನಡುವೆ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿರುವುದು ವೈರಲ್​ ಆಗಿರುವ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿದೆ.

ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ಕಿಯುಲ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ದೇವರ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು, "ಗುರುವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ರೈಲು ಬಂದು ಎರಡನೇ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿಂತ ನಂತರ ಈ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಇಳಿದು ಶಾರ್ಟ್‌ಕಟ್‌ ಆಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ತಲುಪಲು ಮುಖ್ಯ ಹಳಿಗಳನ್ನು ದಾಟಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿನಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿರುವ ರೈಲನ್ನು ನೋಡಿ ಜನರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಉದ್ರಿಕ್ತವಾಗಿ ಓಡಿದ್ದರಿಂದ ಕಾಲ್ತುಳಿತದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಯಿತು. ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಬರ್ಹಿಯಾ ನಿಲ್ದಾಣದ ಮಾರಾಟಗಾರ ಸನ್ನಿಮಾತನಾಡಿ, "ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲಿನ ವೇಗ ನೋಡಿ, ಅನೇಕ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಓಡಿ ಹೇಗೋ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಓಡಿ ಹೋಗಿ ಫ್ಲಾಟ್​ಫಾರ್ಮ್​ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಲು ಸಮಯ ಸಿಗದೆ ಎರಡು ರೈಲುಗಳ ನಡುವೆ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡರು. ಆದರೆ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆ ಅಥವಾ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿಲ್ಲ" ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.

ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್: ಈ ಇಡೀ ಘಟನೆಯ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ವಿರುಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಭಾನ್ಪುರ್ ಗ್ರಾಮದ ಯುವಕನೊಬ್ಬ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿದ್ದ ಜನಸಂದಣಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ, ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲು 'ಡೌನ್' ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಮತ್ತು ಇಡೀ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಕ್ಯಾಮರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ.

ರೈಲ್ವೆ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಎದ್ದಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು: ಈ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ನೋಡಿದ ನಂತರ, ಜನರು ರೈಲ್ವೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಭೀರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಎತ್ತುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಬರ್ಹಿಯಾ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಪಾದಚಾರಿ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ ಇದ್ದರೂ, ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ.

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BIHAR NEWS
BARHIYA STATION
TRAIN ARRIVES WHILE CROSSING TRACKS
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