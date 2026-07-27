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ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿ ನಾಲ್ವರ ಮೃತದೇಹ ಪತ್ತೆ: ಕಾರಣ ಇನ್ನೂ ನಿಗೂಢ!

ಜೈಸಲ್ಮೇರ್​ನಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿದಂತೆ ದಂಪತಿಯ ಮೃತದೇಹ ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ.

FOUR MEMBERS OF THE SAME FAMILY DIED IN RAMDEVRA LOHARKI VILLAGE
ರಾಮದೇವ್ರಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 27, 2026 at 5:40 PM IST

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ಜೈಸಲ್ಮೇರ್‌ (ರಾಜಸ್ಥಾನ): ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದ ನಾಲ್ವರು ಸದಸ್ಯರು ಮೃತಪಟ್ಟ ದಾರುಣ ಘಟನೆ ಜೈಸಲ್ಮೇರ್‌ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಮದೇವ್ರಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಲೋಹರ್ಕಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಮೃತರಲ್ಲಿ ಪತಿ, ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಇಬ್ಬರು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದ ಪೊಲೀಸರು ನಾಲ್ವರ ಶವಗಳನ್ನು ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್‌ನಿಂದ ಹೊರತೆಗೆದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸಾಗಿಸಿದರು.

ಮೃತರನ್ನು ಜಸ್ರಾಜ್ ಸುತಾರ್ (30), ಅವರ ಪತ್ನಿ ನಿರ್ಮಾ (28), ಅವರ 10 ವರ್ಷದ ಮಗ ಮತ್ತು 5 ವರ್ಷದ ಮಗಳು ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಘಟನೆ ಕುರಿತು ಮೃತ ಜಸ್ರಾಜ್ ಸಹೋದರ ಮಾತನಾಡಿ, ಭಾನುವಾರ ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಾಲ್ವರು ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್‌ ಬಳಿ ಇರುವುದನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೆ. ಆದರೆ, ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ಮರು ಕ್ಷಣವೇ ನೀರಿಗೆ ಬಿದ್ದಂತಹ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಸಿತು. ಅಕ್ಕ -ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ ಟ್ಯಾಂಕ್​ ಬಳಿ ಬಂದೆವು. ಆ ನಾಲ್ವರು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತೇಲುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿತು. ತಕ್ಷಣ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್‌ನಿಂದ ನಾಲ್ವರನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದೆವು. ಆದರೆ, ಆ ಹೊತ್ತಿಗಾಗಲೇ ಅವರ ಉಸಿರು ತಟಸ್ಥವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೂ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದೆವು. ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಿದ ವೈದ್ಯರು ಮೃತಪಟ್ಟ ಬಗ್ಗೆ ಖಚಿತಪಡಿಸಿದರು ಎಂದು ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸರು, ಎಲ್ಲ ಕೋನಗಳಿಂದಲೂ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷಾ ವರದಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ರಾಮದೇವ್ರ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹೌಸ್ ಆಫೀಸರ್ ದೇವ್ ಕಿಶನ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಮೃತ ಕುಟುಂಬವು ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ನೊಂದಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಘಟನೆಗೆ ನಿಖರ ಕಾರಣ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತನಿಖೆಯ ನಂತರವೇ ಕಾರಣ ತಿಳಿದು ಬರಲಿದೆ ಎಂದು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದೊಂದು ಸಾಮೂಹಿಕ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಎಂದು ಶಂಕೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ ಪೊಲೀಸರು ಆ ಮೂಲಕವೂ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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TAGGED:

BODY FOUND IN WATER TANK
TRAGIC INCIDENT IN JAISALMER
ಮೃತದೇಹ ಪತ್ತೆ
ನಾಲ್ವರ ಸಾವು
TRAGIC INCIDENT

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