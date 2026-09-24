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ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಹಠಾತ್​ ಕುಸಿದುಬಿದ್ದು ಉಪ ಪೊಲೀಸ್​ ಆಯುಕ್ತರ ಮಗ ಸಾವು; ತಂದೆ ಎದುರೇ ದುರಂತ

ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್​ ಆಡುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ ಹಠಾತ್​ ಕುಸಿದುಬಿದ್ದು ಉಪ ಪೊಲೀಸ್​ ಆಯುಕ್ತರ ಮಗನೋರ್ವ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವ ದುರಂತ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

Assistant Commissioner's son faints and dies
ಮೃತ ಯುವಕ ಶಿವ ಸೂರ್ಯ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 24, 2026 at 2:42 PM IST

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ಚೆನ್ನೈ (ತಮಿಳುನಾಡು): ಉಪ ಪೊಲೀಸರ ಆಯುಕ್ತರ ಮಗನೋರ್ವ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್​ ಆಡುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ ಹಠಾತ್​ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವ ದುರಂತ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

ಅಲಪಕ್ಕಮ್​ನ ಮೆಟ್ರೋ ನಗರದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಚೆನ್ನೈನ ಉಪ ಪೊಲೀಸ್​ ಆಯುಕ್ತ ಗೌತಮ್​ ಅವರ ಕಿರಿಯ ಪುತ್ರ 23 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಶಿವ ಸೂರ್ಯ ಮೃತ ಯುವಕ. ಬುಧವಾರ ತಮ್ಮ ಮನೆ ಬಳಿಯ ಒಳಾಂಗಣ​ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್​ ಆಡುತ್ತಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ದುರ್ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ.

ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ವೇಗದಿಂದ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಆಡುತ್ತಿದ್ದ ಶಿವ ಸೂರ್ಯ, ದಿಢೀರ್​ ಮೂರ್ಚೆ ತಪ್ಪಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದ. ಇದನ್ನೂ ನೋಡಿ ಆಗ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಇದ್ದ ತಂದೆ ಗೌತಮ್​ ಮತ್ತು ಇತರರಿಗೆ ಆಘಾತವಾಗಿದೆ. ಅವರು ತಕ್ಷಣ ಶಿವ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ವದಾಪಳನಿಯಲ್ಲಿನ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದಿದ್ದರು.

ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಘೋಷಿಸಿದ ವೈದ್ಯರು: ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದಾಗ ಆತನನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವೈದ್ಯರು ಶಿವ ಸೂರ್ಯ ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಪೊಲೀಸರು, ತನಿಖೆ ಬಳಿಕ ಸಾವಿಗೆ ನಿಖರ ಕಾರಣ ತಿಳಿಯಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಜಿಮ್​ನಲ್ಲಿ ಕಸರತ್ತು ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಅಥವಾ ಆಟ ಆಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ವರದಿಯಾಗುತ್ತಿವೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ವೈದ್ಯರು, ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬಿಡುವಿಲ್ಲದೆ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವಾಗ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಯಾಮ ಅಥವಾ ದೈಹಿಕ ಕರಸತ್ತು ಮಾಡುವ ವೇಳೆ ಹೃದಯಾಘಾತ ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

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TAGGED:

ಉಪ ಪೊಲೀಸ್​ ಆಯುಕ್ತರ ಮಗ ಸಾವು
CHENNAI
ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್
ASSISTANT COMMISSIONER SON DEATH

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