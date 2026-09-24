ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಹಠಾತ್ ಕುಸಿದುಬಿದ್ದು ಉಪ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರ ಮಗ ಸಾವು; ತಂದೆ ಎದುರೇ ದುರಂತ
ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಆಡುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ ಹಠಾತ್ ಕುಸಿದುಬಿದ್ದು ಉಪ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರ ಮಗನೋರ್ವ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವ ದುರಂತ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.
Published : September 24, 2026 at 2:42 PM IST
ಚೆನ್ನೈ (ತಮಿಳುನಾಡು): ಉಪ ಪೊಲೀಸರ ಆಯುಕ್ತರ ಮಗನೋರ್ವ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಆಡುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ ಹಠಾತ್ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವ ದುರಂತ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.
ಅಲಪಕ್ಕಮ್ನ ಮೆಟ್ರೋ ನಗರದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಚೆನ್ನೈನ ಉಪ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಗೌತಮ್ ಅವರ ಕಿರಿಯ ಪುತ್ರ 23 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಶಿವ ಸೂರ್ಯ ಮೃತ ಯುವಕ. ಬುಧವಾರ ತಮ್ಮ ಮನೆ ಬಳಿಯ ಒಳಾಂಗಣ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಆಡುತ್ತಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ದುರ್ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ.
ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ವೇಗದಿಂದ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಆಡುತ್ತಿದ್ದ ಶಿವ ಸೂರ್ಯ, ದಿಢೀರ್ ಮೂರ್ಚೆ ತಪ್ಪಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದ. ಇದನ್ನೂ ನೋಡಿ ಆಗ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಇದ್ದ ತಂದೆ ಗೌತಮ್ ಮತ್ತು ಇತರರಿಗೆ ಆಘಾತವಾಗಿದೆ. ಅವರು ತಕ್ಷಣ ಶಿವ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ವದಾಪಳನಿಯಲ್ಲಿನ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದಿದ್ದರು.
ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಘೋಷಿಸಿದ ವೈದ್ಯರು: ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದಾಗ ಆತನನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವೈದ್ಯರು ಶಿವ ಸೂರ್ಯ ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಪೊಲೀಸರು, ತನಿಖೆ ಬಳಿಕ ಸಾವಿಗೆ ನಿಖರ ಕಾರಣ ತಿಳಿಯಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಜಿಮ್ನಲ್ಲಿ ಕಸರತ್ತು ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಅಥವಾ ಆಟ ಆಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ವರದಿಯಾಗುತ್ತಿವೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ವೈದ್ಯರು, ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬಿಡುವಿಲ್ಲದೆ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವಾಗ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಯಾಮ ಅಥವಾ ದೈಹಿಕ ಕರಸತ್ತು ಮಾಡುವ ವೇಳೆ ಹೃದಯಾಘಾತ ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
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