ವಿನಾಯಕ ವಿಸರ್ಜನೆ ವೇಳೆ ಅತಿದೊಡ್ಡ ದುರಂತ: ಆರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಜಲಸಮಾಧಿ!
ವಿನಾಯಕ ವಿಸರ್ಜನೆ ವೇಳೆ ದುರಂತ - ಆರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಜಲಸಮಾಧಿ: ಸಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪೆದ್ದಕಂಜರ್ಲದ ನೆರೆಡು ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಘಟನೆ
Published : September 17, 2026 at 8:30 AM IST
ಪಟಂಚೆರು, ತೆಲಂಗಾಣ: ವಿನಾಯಕ ವಿಸರ್ಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇಳೆ ದುರಂತವೊಂದು ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಮೂರ್ತಿಯು ಓರೆಯಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದ ಪರಿಣಾಮ ಆರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಥಳೀಯರು ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸರ ಪ್ರಕಾರ, ಸಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪಟಂಚೆರು ಮಂಡಲದ ಇಂದ್ರೇಶಂ ಪುರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ 'ಶಿರೀಷಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆಶ್ರಮ'ದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬುಧವಾರ ಸಂಜೆ ಪೆದ್ದಕಂಜರ್ಲದ ನೆರೆಡು ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ವಿನಾಯಕ ಮೂರ್ತಿ ವಿಸರ್ಜಿಸಲು ಮುಂದಾದಾಗ, ಮೂರ್ತಿಯು ಸಮತೋಲನ ತಪ್ಪಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದೆ.
ಮೃತರನ್ನು ನರಸಿಂಹ ರಾಜು (22, ವೇಮಾವರಂ, ಪೂರ್ವ ಗೋದಾವರಿ), ಸುಮಂತ್ ರೆಡ್ಡಿ (17, ಖಮ್ಮಂ), ಗಣೇಶ್ (18, ಗೀಸುಕೊಂಡ, ವಾರಂಗಲ್), ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ (17, ವರಂಗಲ್), ಶ್ಯಾಮ್ ಕುಮಾರ್ (17, ಬಿಎಚ್ಇಎಲ್ ಟೌನ್ಶಿಪ್) ಮತ್ತು ಉದಯ್ ಕಿರಣ್ (17, ವಿದ್ಯಾನಗರ, ಸಂಗಾರೆಡ್ಡಿ) ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಸರ್ಜನೆಗಾಗಿ ಎಂಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಕೆರೆಯ ಆಳವಾದ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಈ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ವರ್ಷಿತ್ ಮತ್ತು ಅಖಿಲ್ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈಜಿಕೊಂಡು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ದಡ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ.
ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇದೇ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ವಿನಾಯಕ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ವಿಸರ್ಜಿಸುತ್ತಾ ಬರಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಕೆರೆಯ ಆಳವಾದ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗದಂತೆ ವಾರ್ಡನ್ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಿಸರ್ಜನೆಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ತೆರಳಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಮೂರ್ತಿಯು ಒಂದು ಬದಿಗೆ ಓರೆಯಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದೆ.
ಸ್ಥಳೀಯರು ಮತ್ತು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯವರು ಅವರನ್ನು ಪಟಂಚೆರುವಿನ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದರು. ವೈದ್ಯರು ಆರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಿಪಿಆರ್ (CPR) ನೀಡಿ ಜೀವ ಉಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಮೂಲದ ಕೃಷ್ಣಂ ರಾಜು ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಗಳು ಶಿರೀಷಾಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ನೀಡಲು ಈ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆಶ್ರಯ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ಈ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಈಗ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಾವಿಗೆ ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸಿದ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು; ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಶಿವ ಪ್ರತಾಪ್ ಶುಕ್ಲಾ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ರೇವಂತ್ ರೆಡ್ಡಿ, ಸಚಿವ ಪೊನ್ನಂ ಪ್ರಭಾಕರ್, ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಹರೀಶ್ ರಾವ್, ಶಾಸಕ ಗುಡೆಂ ಮಹಿಪಾಲ್ ರೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಇತರರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಾವಿನ ಕುರಿತು ಸಂತಾಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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