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ಎರಡು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ 6 ಮಂದಿ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್​ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನೀರುಪಾಲು

ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಎರಡು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ 6 ಮಂದಿ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್​ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ.

ENGINEERING STUDENTS DIED
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 17, 2026 at 4:02 PM IST

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ಅಮರಾವತಿ (ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ): ಒಂದೇ ದಿನ ನಡೆದ ಎರಡು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ 6 ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನೀರು ಪಾಲಾಗಿ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಶೋಧ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.

ಮೊದಲ ದುರಂತ: ಪೂರ್ವ ಗೋದಾವರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪೆರಾವಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಪಶ್ಚಿಮ ಗೋದಾವರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನರಸಪುರಂನಿಂದ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್​ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಗುಂಪೊಂದು ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಅವರು ವಾಪಸ್ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದರು.

ಐತಂಪುಡಿ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ತಿರುವೊಂದರಲ್ಲಿ ಕಾರು ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿ ಕಾಲುವೆಗೆ ಉರುಳಿ ಬಿದ್ದಿದೆ. ನೀರು ರಭಸವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಕಾರು ಸುಮಾರು 100 ಮೀಟರ್ ದೂರದವರೆಗೆ ಕೊಚ್ಚಿಹೋಗಿದೆ. ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದ 6 ಯುವಕರ ಪೈಕಿ ಓರ್ವ ಮಾತ್ರ ಹೇಗೋ ಬದುಕುಳಿದು ದಡ ಸೇರಿದ್ದಾನೆ. ಐವರು ನೀರುಪಾಲಾಗಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವರ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಭಾನುವಾರದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ ಹೊರತೆಗೆಯಲಾಗಿದೆ.

ಮೃತರನ್ನು ಡಾ. ಬಿ. ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕೊನಸೀಮಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಾಲಿಕಿಪುರಂ ತಾಲೂಕಿನ ಮೋರಿಕಿಯ ಪೋತುಲ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಭಾನು ವಿಕಾಸ್ (18) ಮತ್ತು ನಾಗಿರೆಡ್ಡಿ ದುಷ್ಯಂತ್ ಸಾಯಿ (18), ಅಮಲಪುರಂ ತಾಲೂಕಿನ ಸಕುರ್ರುವಿನ ನಾಗಬತುಲ ಸಾಯಿ ಸೂರ್ಯ ತೇಜ (19), ಪಶ್ಚಿಮ ಗೋದಾವರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪಾಲಕೊಲ್ಲು ಮಂಡಲದ ಚಿಂತಪರ್ರುವಿನ ವೀರಮಲ್ಲು ಸಾಯಿ ವೆಂಕಟ ಕಿರಣ್ (18) ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.

ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವ ಮೋರಿಕಿಯ 16 ವರ್ಷದ ಚೆರುಕುರಿ ರಾಜಾ ರಾಮ್ ಚರಣ್‌ಗಾಗಿ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅಚಂತವಲ್ಲೂರಿನ ಮಟ್ಟಾ ಸಂತೋಷ್ ಕಾಲುವೆಗೆ ಬಿದ್ದರೂ ಬದುಕುಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಚರಣ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಉಳಿದವರೆಲ್ಲರೂ ನರಸಪುರದ ಖಾಸಗಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಇನ್ನೊಂದು ಘಟನೆ: ಭೀಮಾವರಂನ ಖಾಸಗಿ ಕಾಲೇಜಿನ ನಾಲ್ವರು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪಾಲಕೊಡೇರು ಮಂಡಲದ ವೆಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ನೀರಾವರಿ ಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಈಜಲು ಹೋಗಿದ್ದರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಕಾಲುವೆಗೆ ಇಳಿದು ಈಜಾಡುವಾಗ ಇಬ್ಬರು ನೀರಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ, ಭೀಮಾವರಂನ ಗುಣುಪುಡಿಯ ಪೆರುಮಲ್ಲ ವಿಘ್ನೇಶ್ (22) ಮತ್ತು ಪಾರ್ವತಿಪುರಂ ಮಾನ್ಯಂ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶ್ರೀತು ರಾಹುಲ್ (21) ಅವರ ಮೃತದೇಹಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

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TAGGED:

STUDENTS DROWNING
ANDHRA PRADESH
SWIM TRAGEDY
ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್​ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು
ENGINEERING STUDENTS DIED

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