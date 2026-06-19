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ಗುಜರಾತ್​ನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆ: ಬಂಡೆಗಳ ಕೆಳಗೆ ಸಿಲುಕಿದ ನಾಲ್ವರು ಯಾತ್ರಿಕರು, ಇಬ್ಬರು ಸಾವು

ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಉರುಳಿಬಿದ್ದ ಬಂಡೆಗಳ ಕೆಳಗೆ ಸಿಲುಕಿ ಇಬ್ಬರು ಯಾತ್ರಿಕರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

Tragedy at Pavagadh 4 Pilgrims Trapped Under Falling Rocks Amid Heavy Rain 2 Dead
ಸಂಗ್ರಹ ಚಿತ್ರ (IANS)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 19, 2026 at 2:49 PM IST

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ಪಂಚಮಹಲ್‌ (ಗುಜರಾತ್‌): ಪಂಚಮಹಲ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಕ್ತಿಪೀಠವಾದ ಪಾವಗಡ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸುರಿದ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಬೃಹತ್ ಬಂಡೆಯೊಂದು ಏಕಾಏಕಿ ಉರುಳಿ ಬಿದ್ದ ಪರಿಣಾಮ ಆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ ನಾಲ್ವರು ಯಾತ್ರಿಕರು ಅದರಡಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದು, ಇಬ್ಬರು ಅಸುನೀಗಿದ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಅವರ ಶವಗಳನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಲಾಗಿದೆ. ಅವಶೇಷಗಳಡಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದ ಇತರರನ್ನು ಹಲೋಲ್ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ರಕ್ಷಿಸಿ ಆಸ್ಪತ್ರಗೆ ದಾಖಲಿಸಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಪಾವಗಡ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದು, ಪರ್ವತ ಪ್ರದೇಶವಾದ್ದರಿಂದ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿಂದ ಭಾರಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನೀರು ಹರಿದು ಬಂದಿದೆ. ಮಳೆ ನೀರಿನ ಜೊತೆಗೆ ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಕಲ್ಲುಗಳು ಕೂಡ ಹರಿದು ಬಂದಿವೆ. ಪಟಿಯಾಪುಲ್ ಬಳಿ ಬೃಹತ್​ ಬಂಡೆಯೊಂದು ಉರುಳಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್, ಆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹಾದುಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ನಾಲ್ವರು ಯಾತ್ರಿಕರು ಅವಶೇಷಗಳಡಿ ಸಿಲಿಕಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಘಟಣಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ದೌಡಾಯಿಸಿ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದ್ದರು. ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿದ್ದ ರೋಪ್‌ವೇ ರಕ್ಷಣಾ ತಂಡ ಕೂಡ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಬಂಡೆಯ ಕೆಳಗೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದ ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಕೈಜೋಡಿಸಿತು. ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿದು ಪಾವಗಡ ಪೊಲೀಸ ತಂಡವೂ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿತು. ಭಾರಿ ಮಳೆ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಯಿತು. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅವಶೇಷಗಳಡಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದ ಯಾತ್ರಿಕರನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹೊರ ತರಲು ಇನ್ನಿಲ್ಲದ ಹರಸಾಹಸ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು. ಶತಾಯಗತಾಯ ಪ್ರಯತ್ನದ ಬಳಿಕ ಎರಡು ಶವಗಳನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಲಾಯಿತು. ಆದರೆ, ಇನ್ನುಳಿದ ಯಾತ್ರಿಕರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿಗಳ ಹೇಳಿಕೆ: ಬೆಳಗ್ಗೆ 5:00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಭಾರಿ ಮಳೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಯಾತ್ರಿಕರು ಹತ್ತಿರದ ಗುಡಿಸಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿನಿಂದ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬಂಡೆಗಳು ಉರುಳಿಕೊಂಡು ಬಂದವು. ಬಂಡೆಗಳ ಕೆಳಗೆ ನಾಲ್ಕು ಜನರು ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ರಕ್ಷಣಾ ತಂಡ ಇಬ್ಬರ ಜೀವ ಉಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿಗಳು ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಪಾವಗಡದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಗಾಯಗೊಂಡ ಭಕ್ತರು ಬೇಗ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಮರಳಲಿ ಎಂದು ನಾನು ಮಹಾಕಾಳಿ ದೇವಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವೆ. ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಅಗಲಿದ ಆತ್ಮಗಳಿಗೆ ನಾನು ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಮೃತ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ಸಂತಾಪಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುವೆ" ಎಂದು ವಡೋದರಾ ಸಂಸದ ಹೇಮಾಂಗ್ ಜೋಶಿ ಎಕ್ಸ್​ ಪೋಸ್ಟ್​ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

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TAGGED:

HEAVY RAIN
TRAGEDY AT PAVAGADH
PILGRIMS TRAPPED IN PAVAGADH
ಯಾತ್ರಿಕರ ಸಾವು
PILGRIMS TRAPPED

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