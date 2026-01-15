ETV Bharat / bharat

ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಸಂಭ್ರಮ: ಸುಗ್ಗಿ ಹಬ್ಬದ ಮೆರುಗು ಇಮ್ಮಡಿಗೊಳಿಸಿದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಟಗರು ಕಾಳಗ

ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯು ರೈತರಿಗೆ ಕೇವಲ ಸುಗ್ಗಿಯ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲ. ಅನ್ನದಾತರು ಅಗತ್ಯ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಲು ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ಸಂಭ್ರಮ ಆಚರಿಸಲು ಸಿಗುವ ಒಂದು ಅಮೂಲ್ಯ ಸಮಯವಾಗಿದೆ.

ಟಗರು ಕಾಳಗ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : January 15, 2026 at 1:24 PM IST

ಬಾಪಟ್ಲಾ (ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ): ನೆರೆಯ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಆಚರಣೆಗಳ ಸಂಭ್ರಮ ಮನೆಮಾಡಿದ್ದು, ಸಂಪ್ರದಾಯ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಕ್ರೀಡೆಗಳು ಹಬ್ಬದ ರೋಮಾಂಚಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಬಾಪಟ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪರ್ಚೂರ್ ತಾಲೂಕಿನ ಅನ್ನಂಬೋಟ್ಲವರಿಪಲೆಂ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಟಗರು ಕಾಳಗವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನಸಮೂಹವನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿತು.

ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ವಿವಿಧ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ಉತ್ತಮ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಟಗರುಗಳೊಂದಿಗೆ ಜನರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಪಂದ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಟಗರುಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅಖಾಡದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಹೋರಾಟದ ಕೌಶಲ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಟಗರುಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಮಾಲೀಕರು ಹೆಮ್ಮೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ತೆರೆದ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರೋಮಾಂಚಕ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನರು ಸೇರಿದ್ದರು.

ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಟಗರು ಕಾಳಗ (ETV Bharat)

ತೀವ್ರ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದ ಟಗರು ಕಾಳಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಸಹ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಜೋರಾದ ಹರ್ಷೋದ್ಗಾರಗಳು ಮತ್ತು ಕೂಗು ವ್ಯಕ್ತವಾಯಿತು. ನೆರೆದಿದ್ದ ಜನಸಮೂಹವು ಕಾಳಗ ಹಾಗೂ ಹಬ್ಬದ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಇಮ್ಮಡಿಗೊಳಿಸಿತು. ಟಗರು ಕಾಳಗವು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಆಚರಣೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ಟಗರುಗಳು ಕೊಂಬುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಚುರುಕುತನವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವುದನ್ನು ಜನರು ಕುತೂಹಲದಿಂದ ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು.

ಸಂಘಟಕರ ಪ್ರಕಾರ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕ್ರೀಡೆಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇವು ತಲೆಮಾರುಗಳಿಂದ ಹಳ್ಳಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದು, ಹಳೆಯ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿಡುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಸುಗ್ಗಿ ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ನಡುವಿನ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತವೆ.

ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಟಗರು ಕಾಳಗ (ETV Bharat)

ರೈತರು, ಕ್ರೀಡಾ ಉತ್ಸಾಹಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಮರಳಿದ್ದ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಸೇರಿದಂತೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಜನರು ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದರು. ಇಂತಹ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಹಬ್ಬವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಮತ್ತು ಆನಂದದಾಯಕವಾಗಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹಲವರು ಹೇಳಿದರು.

ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಟಗರು ಕಾಳಗ (ETV Bharat)

ರೈತರಿಗೆ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯು ಕೇವಲ ಸುಗ್ಗಿಯ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲ. ಅವರು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಲು ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಲು ಮತ್ತು ಹಳ್ಳಿಯ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಆನಂದಿಸಲು ಒಂದು ಅಮೂಲ್ಯ ಸಮಯವಾಗಿದೆ. ಟಗರು ಕಾಳಗದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ತಮ್ಮ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಇಂದಿನ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ರವಾನಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.

ಅನ್ನಂಭೋಟ್ಲವರಿಪಲೆಂ ಟಗರು ಕಾಳಗಗಳು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ವಿಶೇಷ ಆಚರಣೆಗಳಾಗಿವೆ. ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ, ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಮುಂಬರುವ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುವುದಾಗಿ ಸಂಘಟಕರು ಆಶಿಸುತ್ತಾರೆ.

ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಆಚರಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜನೆಗೊಂಡಿರುವ ಇಂತಹ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕ್ರೀಡೆಗಳು ಹಬ್ಬವು ಕೇವಲ ಆಧುನಿಕ ಮನರಂಜನೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಲ್ಲ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಸಮುದಾಯ ಮನೋಭಾವ ಮತ್ತು ಕಾಲಾತೀತ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಜನರಿಗೆ ನೆನಪಿಸುತ್ತವೆ.

