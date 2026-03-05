ETV Bharat / bharat

ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಮುಷ್ಟಿ ಕಾಳಗ: 10 ನಿಮಿಷ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಹೊಡೆದಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು

ಈ ಆಚರಣೆ ತೆಲಂಗಾಣದ ಜಿಲ್ಲೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಈ ಆಟದಲ್ಲಿ ಗಾಯಗೊಂಡರೇ ಅಲ್ಲಿನ ಮಣ್ಣೇ ಮದ್ದು.

TRADITIONAL FISTFIGHTS CELEBARTION ON HOLI IN TELANGANA'S NIZAMABAD DISTRICT
ಮುಷ್ಟಿ ಕಾಳಗ ಆಚರಣೆ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 5, 2026 at 7:27 PM IST

ನಿಜಾಮಾಬಾದ್​, ತೆಲಂಗಾಣ: ದೇಶದೆಲ್ಲೆಡೆ ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಆದರೆ, ತೆಲಂಗಾಣದ ಜಿಲ್ಲೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ರಂಗಿನಾಟವಲ್ಲದೇ ಮುಷ್ಟಿ ಕಾಳಗವೂ ನಡೆದಿದೆ.

ಹೌದು, ತೆಲಂಗಾಣದ ನಿಜಾಮಾಬಾದ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಲೂರ ಮಂಡಲದ ಹುನ್ಸಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬದ ದಿನದಂದು ಸಂಜೆ ಮುಷ್ಟಿ ಕಾಳಗವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವುದು ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಈ ಬಾರಿಯೂ ಮುಷ್ಟಿ ಕಾಳಗವನ್ನು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಪರಸ್ಪರ ಮುಖಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಮುಷ್ಟಿ ಮೂಲಕ ಗುದ್ದಾಡಿಕೊಂಡರು.

ಇದು ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವ ಸಂಪ್ರದಾಯ: ಈ ಹುನ್ಸಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬದ ದಿನದಂದು ಮುಷ್ಟಿ ಕಾಳಗ ಕಡ್ಡಾಯ. ಇದು ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವ ಹಿರಿಯರ ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಮುಷ್ಟಿ ಕಾಳಗವನ್ನು ಆಡದಿದ್ದರೆ ಬೆಳೆಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ದುರದೃಷ್ಟ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಗ್ರಾಮದ ಹಿರಿಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ನಿನ್ನೆ ಈ ಆಟವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದಲೂ ಜನರು ಬಂದಿದ್ದರು.

ಆಚರಣೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ, ನಿನ್ನೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೋಳಿ ಆಚರಿಸಿದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಸಂಜೆ ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ ಮೊದಲು ಕುಸ್ತಿ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದರು. ನಂತರ, ಹನುಮಾನ್ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮುಷ್ಟಿ ಕಾಳಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರೆಲ್ಲರೂ ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹಗ್ಗವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದರು. ಬಳಿಕ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಸುಮಾರು 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಹೊಡೆದಾಡಿಕೊಂಡರು. ಈ ಆಟದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಗಾಯಗಳಿಗೆ ಔಷಧದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿನ ಮಣ್ಣನ್ನು ಗಾಯಗಳಿಗೆ ಹಚ್ಚಿದರೆ ಅವು ಗುಣವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ಅಲ್ಲಿಯ ಜನರ ನಂಬಿಕೆ.

ಮುಷ್ಟಿಯುದ್ಧದ ನಂತರ, ಪರಸ್ಪರ ಹೋಳಿ ಶುಭಾಶಯವನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೋರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಆಚರಣೆಗೆ ಪೊಲೀಸರು ತಡೆಯೊಡ್ಡಿದರೂ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಕೇಳಲ್ಲ. ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸದಿದ್ದರೆ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದೂ ಅವರು ಗಟ್ಟಿ ನಂಬಿಕೆ.

ಇದು ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಇಲ್ಲ. ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬದ ಭಾಗವಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಇದನ್ನು ಮಾಡದಿದ್ದರೆ, ಅದು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ದುರದೃಷ್ಟ. ಬೆಳೆಗಳು ಬೆಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಾವು ನಂಬುತ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತೇವೆ. ಯಾರಾದರೂ ಗಾಯಗೊಂಡರೂ, ನಾವು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಗ್ರಾಮದ ಹಿರಿಯ ಹನುಮಂತು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹೋಳಿಯಲ್ಲಿ ಗನ್, ಗುಂಡು, ಪಟಾಕಿ! ಮೊಘಲ್ ಸೇನೆಯ ಮಣಿಸಿದ ಪರಾಕ್ರಮದ ಸ್ಮರಣೆ; 450 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯ ಆಚರಣೆ

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

