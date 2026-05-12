“Track Her Shoe” ಮಹಿಳೆಯರ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ವಿನೂತನ ಸಾಧನ ಕಂಡುಹಿಡಿದ ಯುವಕರು
ಮಹಿಳೆಯರ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಈಗ ಅವರು ಧರಿಸುವ ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳೇ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿವೆ. Track Her Shoe ಎಂಬ ಸಾಧನ ಮಹಿಳೆಯರು ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ತುರ್ತು ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಮಾಹಿತಿ ರವಾನೆಯಾಗಲಿದೆ.
Published : May 12, 2026 at 4:17 PM IST
ವಿಜಯವಾಡ (ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ): ಯಾವುದೇ ರಾಜ್ಯ, ಪ್ರದೇಶವಾಗಿರಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತೆಯೇ ವಿಜಯವಾಡ ಯುವ ಸಂಶೋಧಕರು ಮಹಿಳೆಯರ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಡಿವೈಸ್ವೊಂದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಮಹಿಳೆಯರು ಧರಿಸುವ ಶೂನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಬಹುದಾಗಿದ್ದು, ಅಪಾಯದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದು ಅವರಿಗೆ ನೆರವಾಗಲಿದೆ.
ಹೌದು, “Track Her Shoe,” ಎಂಬ ಸಾಧನವನ್ನು ವಿ. ಧನುಷ್ ಮತ್ತು ಇ. ಜಾನ್ ವೆಸ್ಲಿ ಎಂಬ ಯುವಕರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅತ್ಯವಸರ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಉಪಯೋಗವಾಗಲಿದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಬರಲಿದೆ. ಇದು ಏಕೀಕೃತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಲಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಇದನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿರುವ ಯುವಕರು ಹೇಳುವಂತೆ, ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಆಯ್ದ ತುರ್ತು ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಮೊದಲೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮಹಿಳೆಯರು ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ತಮ್ಮ ಶೂ ಅನ್ನು ನೆಲಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಬಲವಾಗಿ ಒತ್ತಿದರೆ ಸಾಕು. ಆಗ ಸಾಧನವನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿನ ಸಂವೇದಕವು ತಕ್ಷಣವೇ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲದೆ, ಬಳಕೆದಾರರು ಇರುವ ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಅವರ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿತ ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಇದು ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ರವಾನಿಸುತ್ತದೆ.
ತ್ವರಿತ-ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಮಯವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಅಥವಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಂತ್ರಸ್ತರು ಇರುವ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಶೀಘ್ರ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು.
"ಆತಂಕದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸರಳ, ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಮತ್ತು ಬಳಸಲು ಸುಲಭವಾದದ್ದನ್ನು ರಚಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಯಾಗಿತ್ತು. ನಾವು ಹೊರಗಿದ್ದಾಗ ಶೂಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ, ಇದು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಸುರಕ್ಷತಾ ಸಾಧನವಾಗಬಹುದು" ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ಸಾಧನವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತ ಅದರ ಕಾರ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ವಿಜಯವಾಡದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾದ "ಟೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ಸ್ 2026" ಎಂಬ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋದಲ್ಲಿ ಈ ನಾವೀನ್ಯತೆ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ಧರಿಸಬಹುದಾದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಭದ್ರತೆಯೊಂದಿಗೆ ವೆಚ್ಚ-ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜಿಸುವ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಂದರ್ಶಕರು ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಉತ್ಸಾಹಿಗಳು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಮಹಿಳೆಯರ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಇಂತಹ ನಾವೀನ್ಯತೆಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ತಜ್ಞರು ಗಮನಿಸಿದರು.
ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಧನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬಳಕೆಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿಸಲು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುಧಾರಣೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಯುವ ಡೆವಲಪರ್ಗಳು ಹೇಳಿದರು.
