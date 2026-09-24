3 ಲಕ್ಷ ವರ್ಷಗಳ ಹಳೆಯ ಶಿಲಾ ವಸ್ತುಗಳು ಪತ್ತೆ: ಹೈದರಾಬಾದ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಆದಿವಾಸಿಗಳು ನೆಲೆಸಿದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಸುಳಿವು
3 ಲಕ್ಷ ವರ್ಷಗಳ ಹಳೆಯ ಎರಡು ಶಿಲಾ ವಸ್ತುಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ. ಇವು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಆದಿವಾಸಿಗಳು ನೆಲೆಸಿದ್ದರು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸುಳಿವು ನೀಡುತ್ತಿವೆ.
Published : September 24, 2026 at 4:20 PM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್ (ತೆಲಂಗಾಣ): ರಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೊಂಗರ ಖುರ್ದ್ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಶಿಲಾ ವಸ್ತುಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ. ಇವು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಗೈತಿಹಾಸಿಕ ಕಾಲದ ಮಾನವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಇದ್ದವು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಾಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕೊಂಗರ್ ಖುರ್ದ್ ಬಿ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಾರ್ಟ್ಜ್ ಕೈಗೊಡಲಿ ಮತ್ತು ಕವಣೆಯ ಕಲ್ಲು ಎನ್ನಲಾದ ದುಂಡಗಿನ ಕಲ್ಲು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೊತ್ತ ತೆಲಂಗಾಣ ಚರಿತ್ರ ಬೃಂದಂ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಮೋಜು ಹರಗೋಪಾಲ್, ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಫ್ರಂಟ್ ತೆಲಂಗಾಣದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮೀರ್ ಒಮರ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂರಕ್ಷಕ ಶ್ರೀಪತಿ ವೈಷ್ಣವ್ ಅವರು ಬುಧವಾರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಜಂಟಿ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
3 ಲಕ್ಷ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ವಸ್ತುಗಳು: ಪತ್ತೆಯಾದ ಈ ವಸ್ತುಗಳು ಪುರಾತನ ಶಿಲಾಯುಗಕ್ಕೆ (Paleolithic Age) ಸೇರಿದವು ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರ ತಂಡವು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದೆ. ಕೊಂಗರ ಖುರ್ದ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆದಿಮಾನವರು ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇವು ಬಲವಾದ ಪುರಾವೆಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ಹರಗೋಪಾಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಚಟುವಟಿಕೆಯು ಸುಮಾರು 3,00,000 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಪತ್ತೆಯಾದ ಎರಡು ವಸ್ತುಗಳ ಪೈಕಿ ಕೈಗೊಡಲಿಯು ಅತ್ಯಂತ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಇದು ಅಂದಿನ ನಿವಾಸಿಗಳು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದ ಉಪಕರಣ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ, ಇಂದಿನ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಭೂಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಅಂದಿನ ನಿವಾಸಿಗಳು ಹೇಗೆ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಇದು ಸುಳಿವು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು, ದುಂಡಗಿನ ಕಲ್ಲನ್ನು ಕವಣೆಯ ಕಲ್ಲಾಗಿ ಬಳಸಿರಬಹುದು ಎಂಬ ವಾದಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಧ್ಯಯನದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಜಾಗವು ದಟ್ಟ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದ ಒಳಗಿದ್ದರೂ, ಇವುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಪರಿಸರ ಹೇಗಿದ್ದಿರಬಹುದು ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇಂತಹ ಮತ್ತಷ್ಟು ಪುರಾವೆಗಳು ಸಿಗಬಹುದೇ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿದೆ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಶೋಧನೆ ಬೇಕಿದೆ: ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ವಸ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಉತ್ಖನನ ಅಥವಾ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ವಿವಗಳನ್ನು ತಂಡ ಇನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಅವು ಪತ್ತೆಯಾದ ಸ್ಥಳದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆದರೆ ಮಾತ್ರ ಇವುಗಳ ನಿಖರವಾದ ವಯಸ್ಸು ಮತ್ತು ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ 3 ಲಕ್ಷ ವರ್ಷಗಳ ಹಳೆಯ ಇತಿಹಾಸ ಎಂಬ ಸಂಶೋಧಕರ ವಾದವನ್ನು ಒಂದು ಅಂದಾಜು ಎಂದಷ್ಟೇ ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಏನೇ ಇರಲಿ, ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿ ಆದಿಮಾನವರ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುಳಿವುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದಾದ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಳವಾಗಿ ಕೊಂಗರ ಖುರ್ದ್ ಪ್ರದೇಶವು ತಜ್ಞರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.
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