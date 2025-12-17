ಹಿಮಾಚಲದ ಬೆಟ್ಟದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಮ್ಮುಖ ಚಲಿಸಿದ ವಾಹನ; ಅಚ್ಚರಿ ರೀತಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಪಾರು- ಸಿಸಿಟಿವಿ ವಿಡಿಯೋ
ಕಡಿದಾದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿದ್ದ ವಾಹನವೊಂದು ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗಿ ಚಲಿಸಿ ಕೊನೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಂಡ ಘಟನೆ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಡಾಲ್ಹೌಸಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ನಡೆಯಿತು. ಹಲವು ಯುವತಿಯರೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ವಾಹನದಿಂದ ಹಾರಿ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಗಾಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
December 17, 2025
ಶಿಮ್ಲಾ(ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ): ಹರಿಯಾಣದಿಂದ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದ ವಾಹನವೊಂದು ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗಿ ಉರುಳಿದ ಘಟನೆ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಡಾಲ್ಹೌಸಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದು (ಬುಧವಾರ) ಸಂಭವಿಸಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ತಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ವಾಹನದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹಾರಿದ್ದಾರೆ. ಘಟನೆಯ ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ.
ಬೆಟ್ಟದ ಕಡಿದಾದ ಇಳಿಜಾರಿನ ಕಿರಿದಾದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಪ್ರವಾಸಿ ವಾಹನವನ್ನು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಹತ್ತುತ್ತಿದ್ದರು. ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳ ನಂತರ ವಾಹನ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಚಲಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಪಾಯ ಅರಿತ ಯುವತಿಯರು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ಭಯದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹಾರಿದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆಗೆ ವಾಹನ ರಸ್ತೆಯ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಭಾರೀ ಅನಾಹುತ ತಪ್ಪಿದೆ.
ಕೆಲವರು ರಸ್ತೆಬದಿ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಹೆಚ್ಚು ಆಳವಿಲ್ಲದ ಕಂದಕಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಥಳೀಯರು ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಕೂಡಲೇ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿ ಗಾಯಾಳುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ನೆರವಾದರು.
ಯಾರಿಗೂ ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಗಾಯಗಳಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು. ಚಾಲಕನ ಕಡೆಯಿಂದ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಕಂಡುಬಂದರೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
