ಕಠಿಣ ದಿನಗಳು ಮುಂದಿವೆ, ಯುವಜನತೆ, ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ತೊಂದರೆ: ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ

ಮುಂದೆ ಕಠಿಣ ದಿನಗಳ ಬರಲಿವೆ. ಯುವಜನತೆ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಭಾರಿ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಹೇಳಿದರು.

ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ (ANI)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 19, 2026 at 3:20 PM IST

ರಾಯ್‌ಬರೇಲಿ(ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ): ದೇಶಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕ ಆಘಾತ ಕಾದಿದೆ. ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಅದಾನಿ, ಅಂಬಾನಿ ಅಥವಾ ಮೋದಿಗೆ ತಟ್ಟಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ದೇಶದ ಯುವಜನತೆ, ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ತೀವ್ರ ತೊಂದರೆ ಎದುರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಲೋಕಸಭೆ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇಂದು ಲಕ್ನೋ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಬಂದಿಳಿದ ಅವರು ಅಲ್ಲಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಾಯ್‌ಬರೇಲಿಗೆ ತೆರಳಿದರು.

ಯುಪಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಅಜಯ್ ರೈ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕಾಂಗ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕಿ ಆರಾಧನಾ ಮಿಶ್ರಾ ಅವರು ರಾಹುಲ್ ಅವರನ್ನು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡರು.

ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ರಾಹುಲ್, "ಬಹಳ, ಬಹಳ ಕಠಿಣ ಸಮಯಗಳು ಮುಂದೆ ಬರಲಿವೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಾಣದೇ ಇರುವ ಬಹು ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕ ಆಘಾತ ಮುಂದೆ ಕಾದಿದೆ ಎಂದು ಗಾಂಧಿ ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದರು.

ಪ್ರಧಾನಿ ದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ನೀಡಿರುವ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮಗಳ ಕರೆಯನ್ನು ತಾವೇ ಪಾಲಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಟೀಕಿಸಿದರು.

ಆರ್ಥಿಕ ಹೊಡೆತಗಳಿಂದ ಪಾರಾಗಲು ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಬದಲು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ, ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಎಂದು ದೇಶವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಅವರು ಮಾತ್ರ ಪ್ರಪಂಚ ಸುತ್ತುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿದರು.

ರಾಯ್ ಬರೇಲಿ ಮತ್ತು ಅಮೇಥಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಭದ್ರಕೋಟೆಗಳಾಗಿದ್ದು ಗಾಂಧಿ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

