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ಪಟಾಕಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಷೇಧದಿಂದ ಜನರ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗಬಹುದು; ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್​

ಪಟಾಕಿ ನಿಷೇಧ ಕುರಿತು ನಾವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೇ ದಿನದ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಒಟ್ಟಾರೆ ನಿರ್ಬಂಧವು ಜನರ ಭಾವನೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತರಲಿದೆ ಎಂದು ಪೀಠ ತಿಳಿಸಿತು.

Total Ban Will Affect Sentiments Supreme Court For A Middle Path On Firecrackers
ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್​ (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 30, 2026 at 5:23 PM IST

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ನವದೆಹಲಿ: ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಟಾಕಿ ನಿಷೇಧ ಕುರಿತು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್​ ಮಹತ್ವದ ಆದೇಶ ನೀಡಿದ್ದು, ಪಟಾಕಿಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಷೇಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ನಿರ್ಬಂಧ ರಹಿತವಾಗಿ ಸಿಡಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ಎಂ.ಎಂ. ಸುಂದರೇಶ್ ಮತ್ತು ಪಿ. ಬಿ. ವರಾಲೆ ಅವರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಪೀಠವು ಈ ವಿಷಯದ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿತು. ಪಟಾಕಿ ನಿಷೇಧವು ದೀಪಾವಳಿ ಆಚರಿಸುವ ಜನರ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ, ದಿನವಿಡೀ ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸಲು ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನೂ ಪೀಠ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿತು.

ಈ ಕುರಿತು ನಾವು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ಪಟಾಕಿ ನಿಷೇಧ ಕುರಿತು ನಾವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೇ ದಿನದ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಒಟ್ಟಾರೆ ನಿರ್ಬಂಧವು ಜನರ ಭಾವನೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತರಲಿದೆ ಎಂದು ಪೀಠ ತಿಳಿಸಿತು.

ದಿನವೀಡಿ ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸುವುದು ಜನರ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಿರಿಯರು, ರೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಯವನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಈ ಕುರಿತು ನಾವು ಪರಿಹಾರ ಹುಡುಕಬೇಕಿದೆ ಎಂದರು.

ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಾಲಿಸಿಟರ್ ಜನರಲ್ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಭಾಟಿ ಅವರು, ಬೇರಿಯಂ ಆಧಾರಿತ ಪಟಾಕಿಗಳ ಬಳಕೆಯ ಕುರಿತು ಕೇಂದ್ರ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ದಾಖಲೆಗೆ ಒದಗಿಸಲು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 15 ರವರೆಗೆ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಕೋರಿದರು. ಬೇರಿಯಂ ಆಧಾರಿತ ಪಟಾಕಿಗಳ ಹೊರಾಂಗಣ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ನಡೆಸಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಒಂದೇ ಬತ್ತಿಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪಟಾಕಿಗಳ ಸರಮಾಲೆಯಂತಿರುವ ಪಟಾಕಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಷರತ್ತುಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಬಳಸಲು ಅನುಮತಿಸಬಹುದೆಂಬ ಸಲಹೆಯನ್ನೂ ಎಎಸ್​ಜಿ ನೀಡಿದರು. ಈ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವುದಾಗಿ ನ್ಯಾಯಪೀಠವು ಹೇಳಿತು.

ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯದ ವಿಷಯವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ ವಕೀಲರೊಬ್ಬರು, ದೀಪಾವಳಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಗಳ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಸುಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯೂ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಾದಿಸಿದರು.

ಪಟಾಕಿಗಳ ಅನಿಯಂತ್ರಿತ ಬಳಕೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ, ಹಬ್ಬದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಬಳಕೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವ ಕುರಿತು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದಾಗಿಯೂ ತಿಳಿಸಿತು.

ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ನಿಂದ ಜನವರಿ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯದಿಂದ ಬಾಧಿತವಾಗಿರುವ ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪಟಾಕಿಗಳ ಬಳಕೆಯ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸುವ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿರುವ 2015ರ ಪ್ರಕರಣವೊಂದರ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಈ ಪೀಠವು ನಡೆಸುತ್ತಿತ್ತು. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025ರಲ್ಲಿ, ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕಾಗಿ ದೆಹಲಿ-ಎನ್‌ಸಿಆರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ಪಟಾಕಿ ನಿಷೇಧವನ್ನು ಸಡಿಲಗೊಳಿಸಿತು. ದೀಪಾವಳಿ ದಿನದಂದು ಹಸಿರು ಪಟಾಕಿಗಳ ಬಳಕೆಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿತು.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: ಹಸಿರು ಪಟಾಕಿ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜಾಗೃತಿ: ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಇದು ಅಗತ್ಯ!

TAGGED:

AIR POLLUTION
SC HEARING ON FIRECRACKER USE
ಪಟಾಕಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಷೇಧ
ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್​
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