ಟೋರಿ ಹತ್ರಿ: 600 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯ ಈ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದದ್ದು ಬಾಲಕಿಯರೇ!

ಛತ್ತೀಸ್‌ಗಢ ರಾಜಧಾನಿ ರಾಯ್‌ಪುರನಲ್ಲಿ ಕಲಚೂರಿ ರಾಜರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಸುಮಾರು 600 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಇದ್ದು, ಅಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 12 ರಿಂದ 15 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಬಾಲಕಿಯರೇ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.

TORI HATRI MARKET
ಟೋರಿ ಹತ್ರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ (ETV Bharat)
November 1, 2025 at 7:21 PM IST

ರಾಯ್‌ಪುರ(ಛತ್ತೀಸ್‌ಗಢ): ರಾಜಧಾನಿ ರಾಯ್‌ಪುರನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 600 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾದ ಟೋರಿ ಹತ್ರಿ ಎಂಬ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಕಲಚೂರಿ ರಾಜರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕುರಿತ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಇತಿಹಾಸಕಾರ ಡಾ. ರಾಮೇಂದ್ರನಾಥ್ ಮಿಶ್ರಾ ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, "ಟೋರಿ ಹತ್ರಿಯ ಈ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸುಮಾರು 600 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದು. 12 ರಿಂದ 15 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಬಾಲಕಿಯರು ಈ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

TORI HATRI MARKET
ಟೋರಿ ಹತ್ರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ (ETV Bharat)

ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಟೋರಿ ಹತ್ರಿ ಹೆಸರು ಬಂದಿದ್ದೇಗೆ? ಛತ್ತೀಸ್‌ಗಢದಲ್ಲಿ, ಬಾಲಕಿಯರಿಗೆ ಟೋರಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಟೋರಿ ಎಂದರೆ ಬಾಲಕಿ ಮತ್ತು ಹತ್ರಿ ಎಂದರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಟೋರಿ ಹತ್ರಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಾಲಕಿಯರೇ ತರಕಾರಿ ಅಂಗಡಿಗಳು, ಪಾನ್ ಅಂಗಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಧಾನ್ಯದ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಟಿನ್ ಶೆಡ್‌ಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ, ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಡಾ. ಮಿಶ್ರಾ ವಿವರಿಸಿದರು.

ಈ ಟೋರಿ ಹತ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿರುವ ಸುಮಾರು 500 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾದ ಆಲದ, ಅಶ್ವತ್ಥ ಮರಗಳು ಮತ್ತು ಜಗನ್ನಾಥ ದೇವಾಲಯ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಾಗಿವೆ. ಕಲಚೂರಿ ರಾಜರ ಆಳ್ವಿಕೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ವರ್ಗದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಮಾರಾರ್ ಮತ್ತು ಪಟೇಲ್ ಸಮುದಾಯದವರು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ತಂಬೋಲಿ (ಬರೈ) ಸಮುದಾಯದವರು ಪಾನ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಕಾಲ ಬದಲಾದಂತೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಬೇರೆಡೆಯಿಂದ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ತಂದು ಇಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸ್ಥಳ ಬದಲಾಗದೆ ಉಳಿದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

TORI HATRI MARKET
ಟೋರಿ ಹತ್ರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಜಗನ್ನಾಥ ದೇವಾಲಯ (ETV Bharat)

ಛತ್ತೀಸ್‌ಗಢದಲ್ಲಿ 14 ರಾಜಪ್ರಭುತ್ವದ ರಾಜ್ಯಗಳು, 36 ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳು ಇದ್ದವು. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದವು. ಮರಾಠರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಗೋಲ್ ಬಜಾರ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು, ಅದನ್ನು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹತ್ರಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ರಾಯ್‌ಪುರದ ಟೋರಿ ಹತ್ರಿ ಇಂದಿಗೂ ಅದೇ ಹೆಸರಿನಿಂದಲೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

TORI HATRI MARKET
ಟೋರಿ ಹತ್ರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ (ETV Bharat)

ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಎಂಟ್ರಿ: "ಟೋರಿ ಹತ್ರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಲಕಿಯರು ತರಕಾರಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಮಹಿಳೆಯರು ಸಹ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದರು. ಈ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಮಹಿಳೆಯರು ಮಾತ್ರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರಬೇಕಿತ್ತು" ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಝಾ ತಿಳಿಸಿದರು.

TORI HATRI MARKET
ಟೋರಿ ಹತ್ರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ (ETV Bharat)

ಟೋರಿ ಹತ್ರಿ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ಎಲ್ಲರೂ ಸಾಮರಸ್ಯದಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಟೋರಿ ಹತ್ರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ತರಕಾರಿ ಮತ್ತು ಆಭರಣ ಅಂಗಡಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ, ಜವಳಿ, ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಗೆ ಬಳಸುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

