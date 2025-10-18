ಜಿಎಸ್ಟಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಬಳಿಕ ಜನರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೇನು?: ಮೂವರು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರಿಂದ ಜಂಟಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ
ಮೂವರು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು ಜಂಟಿ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸಿಗುವ ಪರಿಹಾರ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಹೇಗೆ ಉತ್ತೇಜನಕಾರಿ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.
Published : October 18, 2025 at 7:53 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರಾದ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್, ಪಿಯೂಷ್ ಗೋಯಲ್ ಮತ್ತು ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್ ಅವರು ಇಂದು ಜಂಟಿ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿ, ಜಿಎಸ್ಟಿ ಉಳಿಕೆ ಉತ್ಸವದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. ಜಿಎಸ್ಟಿ ದರ ಕಡಿತಗಳು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ತೆರಿಗೆ ಸುಧಾರಣೆಗಳಿಂದ ಅಗತ್ಯ ಸರಕುಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಮೇಲಿನ ವೆಚ್ಚ ಹೇಗೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ವೇಗ, ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಹೇಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಈ ಕ್ರಮವು ದೇಶದ ಸುಧಾರಣೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಆವೇಗಕ್ಕೆ ಬಲವಾದ ವಿಶ್ವಾಸ ತುಂಬಿದೆ. ಈ ಸುಧಾರಣೆಗಳು 20 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಅಂದಾಜಿಸಿದೆ.
ಜಿಎಸ್ಟಿ ದರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳ ಟೀಕೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು, ಜಿಎಸ್ಟಿ ರೂಪಿಸಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ತಂದವರು ನಾವೇ. ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಜಿಎಸ್ಟಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವ ಧೈರ್ಯವನ್ನೂ ಹೊಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಇಂದು ಮಾಡಿದ್ದು ಬರಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯಲ್ಲ. ಯೋಜಿತ ನಿರ್ಧಾರ. ಜನರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ರವಾನಿಸುವ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಜಿಎಸ್ಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ನಡುವಿನ ಸಹಕಾರದ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಇದು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದರು.
ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಒಳಿತು: ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ತೆರಿಗೆ ದರಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22 ರಿಂದ, ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ವಲಯ ಮಟ್ಟಗಳಿಂದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪರಿಷ್ಕೃತ ತೆರಿಗೆ ರಚನೆಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಅಂತಿಮ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ತಲುಪುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾವು 54 ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಾ 54 ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯದ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ದ 54 ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
GST ಕಡಿತ ಮಾಡದ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ 3169 ದೂರು: ಜಿಎಸ್ಟಿ ಕಡಿತಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡದ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗ್ರಾಹಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಇಲಾಖೆಗೆ ಒಟ್ಟು 3169 ದೂರುಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಈ ಪೈಕಿ 3,075 ದೂರುಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಪರೋಕ್ಷ ತೆರಿಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಮಂಡಳಿಯ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ರವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. 94 ದೂರುಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಪರಿಹರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಗುರಿ: ಜಿಎಸ್ಟಿ ಸುಧಾರಣೆಯು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅದರ ಬಳಕೆ ಹೇಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ಬೇಡಿಕೆ ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಅನೇಕ ಅಂದಾಜುಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ರೈಲ್ವೆ, ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾರ ಸಚಿವ ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್ ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ನಮ್ಮ ಜಿಡಿಪಿ 335 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ 202 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ. ಬಳಕೆಯಿಂದ ಬಂದರೆ, 98 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ. ಹೂಡಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು. ಜಿಎಸ್ಟಿ ಸುಧಾರಣೆಯ ಬಳಿಕ ಬಳಕೆಯು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಬಳಕೆ ಶೇಕಡಾ 10 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಅಂದರೆ, ಸುಮಾರು 20 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಏರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದರು.
ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಚಿವ ಪಿಯೂಷ್ ಗೋಯಲ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಈ ವರ್ಷ ಫೆಬ್ರವರಿ 1 ರಂದು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಲಾದ ಪ್ರಮುಖ ಪರಿಹಾರವು ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಮತ್ತು ಜನರ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರು ಕಳೆದ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದಿಂದ ಸಮಗ್ರ ತೆರಿಗೆ ಸುಧಾರಣೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 3, 2025 ರಂದು ಘೋಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು ಎಂದರು.
ಹಬ್ಬದಂತೆ ಸಂಭ್ರಮಿಸಬೇಕಾದ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳು
- ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನದ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಸುಧಾರಣೆ ಘೋಷಿಸಿದರು. ಹಬ್ಬದ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ತರಲು ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಯಿತು.
- ಜಿಎಸ್ಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ತನ್ನ 56ನೇ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿತು. ತೆರಿಗೆ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಎರಡಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿತು. 5 ಪ್ರತಿಶತ ಮತ್ತು 18 ಪ್ರತಿಶತ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಮಾತ್ರ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿತು.
- ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು, ಸೋಪುಗಳು, ಶಾಂಪೂಗಳು, ಔಷಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಶಾಲಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳಂತಹ ದೈನಂದಿನ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಈಗ 5 ಪ್ರತಿಶತ ಅಥವಾ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಮನೆಯ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
- ಟಿವಿಗಳು, ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ಗಳು, ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳು, ಸಣ್ಣ ಕಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಡಿಶ್ವಾಶರ್ಗಳಂತಹ ಗ್ರಾಹಕ ಬಾಳಿಕೆಯ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆಗಳು 28% ರಿಂದ 18% ಸ್ತರದ ಜಿಎಸ್ಟಿಗೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
- ಉಪಕರಣಗಳು, ಜೈವಿಕ ಕೀಟನಾಶಕಗಳು ಮತ್ತು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಭಾಗಗಳ ಮೇಲಿನ ಕಡಿಮೆ ಜಿಎಸ್ಟಿಯಿಂದ ರೈತರು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಜವಳಿ ಮತ್ತು ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳಂತಹ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಸುಂಕ ರಚನೆಗಳಲ್ಲಿನ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳಿಂದ ಲಾಭ ಗಳಿಸಿವೆ.
- ಆಟೋ, ಎಫ್ಎಂಸಿಜಿ, ಜವಳಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವ ವಸ್ತುಗಳಂತಹ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಆರಂಭಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ.
- ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಗಳು ಅನೇಕ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಬಲವಾದ ಮಾರಾಟವನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿವೆ.
