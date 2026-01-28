ETV Bharat / bharat

ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರು- ಗಣ್ಯರು!

ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಅನೇಕ ವಿಮಾನ ದುರಂತಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಗಣ್ಯರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು, ಈ ದುರಂತಗಳ ಕುರಿತ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ನೋಟ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ವಿಮಾನ ದುರಂತ (ANI)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : January 28, 2026 at 3:29 PM IST

Updated : January 28, 2026 at 3:52 PM IST

ಮುಂಬೈ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ): ವಿಮಾನ ದುರಂತದಲ್ಲಿಂದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಡಿಸಿಎಂ ಅಜಿತ್​ ಪವಾರ್​ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ವಿಮಾನ ದುರಂತಗಳಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಅಜಿತ್​ ಪವಾರ್​: ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಡಿಸಿಎಂ ಮತ್ತು ಎನ್​ಸಿಪಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರುವ 66 ವರ್ಷದ ಅಜಿತ್​ ಪವಾರ್​ ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಾರಾಮತಿ ಬಳಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ವಿಮಾನ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಜೊತೆಗಿದ್ದ ಇನ್ನೂ ಐವರು ಕೂಡ ದುರಂತ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಜಯ್​ ರೂಪಾನಿ: 2025ರ ಕಳೆದ ಜೂನ್​ 12ರಂದು ನಡೆದ ಅಹಮದಾಬಾದ್​ ವಿಮಾನ ದುರಂತದ ನೆನಪು ಇನ್ನೂ ಹಸಿಯಾಯೇ ಇದೆ. ಗುಜರಾತ್​ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ವಿಜಯ್​ ರೂಪಾನಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿದ್ದ 241 ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಏರ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಬೋಯಿಂಗ್​ ವಿಮಾನ ಪತನದಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರು. ಲಂಡನ್​ಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದ ವಿಮಾನ, ಟೇಕ್​ ಆಫ್​ ಆದ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಘಟಿಸಿದ್ದ ಈ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿದೇಶಿ ಪ್ರಜೆಗಳು ಜೀವ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.

ಜ. ಬಿಪಿನ್​ ರಾವತ್​: ಭಾರತದ ಮೊದಲ ರಕ್ಷಣಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ( ಸಿಡಿಎಸ್​) ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿದ್ದ ಜನರಲ್​ ಬಿಪಿನ್​ ರಾವತ್​ ಹಾಗೂ ಇತರ 12 ಜನರಿದ್ದ ಸೇನಾ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್​ 2021ರ ಡಿಸೆಂಬರ್​ 8ರಂದು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಕೂನೂರಿನ ರಕ್ಷಣಾ ಸೇವೆಗಳ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಾಲೇಜು ಬಳಿ ಪತನಗೊಂಡಿತ್ತು. ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೋರ್ಸ್‌ಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಲು ಡಿಎಸ್​ಎಸ್​ಸಿಗೆ ರಾವತ್​ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಈ ದುರಂತ ಸಂಭವಿಸಿ, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರು.

ದೋರ್ಜಿ ಖಂಡು: 2011ರ ಏಪ್ರಿಲ್​ 30ರಂದು ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ದೋರ್ಜಿ ಖಂಡು ಮತ್ತು ಇತರ ನಾಲ್ವರು ತವಾಂಗ್‌ನಿಂದ ಇಟಾನಗರಕ್ಕೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾಗಿ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿದ್ದವರೆಲ್ಲಾ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರು. ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಆದ ಸುಮಾರು 20 ನಿಮಿಷಗಳ ಬಳಿಕ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್​ ರಾಡಾರ್​​ ಸಂಪರ್ಕ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಖಂಡು ಅವರ ಮೃತದೇಹವು ಚೀನಾದ ಗಡಿಗೆ ಸಮೀಪವಿರುವ ಸೆಲಾ ಪಾಸ್ ಬಳಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು.

ವೈಎಸ್​ ರಾಜಶೇಖರ ರೆಡ್ಡಿ: 2009ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್​ 3ರಂದು ಚಿತ್ತೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ್ದ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಆಗಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದ ವೈ.ಎಸ್. ರಾಜಶೇಖರ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಇದ್ದ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್​ ಬೆಲ್ 430 ದಟ್ಟವಾದ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅಪಘಾತಗೊಂಡು ರೆಡ್ಡಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರು.

ಓ.ಪಿ. ಜಿಂದಾಲ್: 2005ರ ಮಾರ್ಚ್​ 31ರಂದು ಹರಿಯಾಣ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದ ಓಪಿ ಜಿಂದಾಲ್​ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್​ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಸಹರಾನ್‌ಪುರ ಬಳಿ ಪತನಗೊಂಡಿತ್ತು. ಈ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತ ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮಿಯೂ ಆಗಿದ್ದ ಓ.ಪಿ. ಜಿಂದಾಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಸುರೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರು.

ನಟಿ ಸೌಂದರ್ಯ: ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಸೌಂದರ್ಯ 2004ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 17 ರಂದು ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಪತನದಿಂದ ಅಸುನೀಗಿದ್ದರು.

ಸಿ ಸಂಗ್ಮಾ: 2004ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಆಗಿನ ಮೇಘಾಲಯ ಸಮುದಾಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದ ಸಿ ಸಂಗ್ಮಾ, ಮೂವರು ಶಾಸಕರು ಮತ್ತು ಇತರ ಆರು ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರು

ಜಿಎಂಸಿ ಬಾಲಯೋಗಿ: ಲೋಕಸಭಾ ಸ್ಪೀಕರ್ ಮತ್ತು ತೆಲುಗು ದೇಶಂ ನಾಯಕ ಜಿಎಂಸಿ ಬಾಲಯೋಗಿ 2002ರ ಮಾರ್ಚ್ 3ರಂದು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರು.

ಮಾಧವರಾವ್ ಸಿಂಧಿಯಾ: ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ರಾಜಮನೆತನದ ವಂಶಸ್ಥರು ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದ ಮಾಧವರಾವ್ ಸಿಂಧಿಯಾ 2001ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30ರಂದು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಕಾನ್ಪುರಕ್ಕೆ ಪ್ರಚಾರ ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಲು ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದರು .

ಡೇರಾ ನಟುಂಗ್: 2001ರ ಮೇಯಲ್ಲಿ ಪವನ್​ ಹನ್ಸ್​ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್​ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿದ್ದ ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಡೇರಾ ನಟುಂಗ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಐವರು ತವಾಂಗ್​ ಬಳಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರು. ಕಳಪೆ ಗೋಚರತೆಯೇ ಈ ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು.

ಎನ್.ವಿ.ಎನ್. ಸೋಮು: 1997ರ ನವೆಂಬರ್​ 14ರಂದು ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ತವಾಂಗ್​ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್​ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ರಕ್ಷಣಾ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಎನ್.ವಿ.ಎನ್. ಸೋಮು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರು.

ಸುರೇಂದ್ರ ನಾಥ್: 1994ರ ಜುಲೈ 9ರಂದು ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ವಿಮಾನ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್​ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಾಗಿದ್ದ ಸುರೇಂದ್ರ ನಾಥ್​ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಸೇರಿದಂತೆ 12 ಜನರು ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರು.

ಸಂಜಯ್​ ಗಾಂಧಿ: 1980ರ ಜೂನ್​ 23ರಂದು ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯವರ ಕಿರಿಯ ಪುತ್ರ ಸಂಜಯ್ ಗಾಂಧಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಗ್ಲೈಡರ್ ದೆಹಲಿಯ ಸಫ್ದರ್ಜಂಗ್ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಆದ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೇ ಅಪಘಾತಗೊಂಡು ಅವರು ಅಸುನೀಗಿದ್ದರು.

ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರಮಂಗಲಂ: ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಉಕ್ಕು ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದ ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರಮಂಗಲಂ 1970ರ ಮೇ 30 ರಂದು ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದರು.

ನೇತಾಜಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್:1945 ಆಗಸ್ಟ್ 18ರಂದು ತೈವಾನ್‌ನ ಫಾರ್ಮೋಸಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಸುಟ್ಟಗಾಯಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾದ ಅವರು ಅದೇ ರಾತ್ರಿ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದರು.

