ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರು- ಗಣ್ಯರು!
ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಅನೇಕ ವಿಮಾನ ದುರಂತಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಗಣ್ಯರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು, ಈ ದುರಂತಗಳ ಕುರಿತ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ನೋಟ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : January 28, 2026 at 3:29 PM IST|
Updated : January 28, 2026 at 3:52 PM IST
ಮುಂಬೈ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ): ವಿಮಾನ ದುರಂತದಲ್ಲಿಂದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಡಿಸಿಎಂ ಅಜಿತ್ ಪವಾರ್ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ವಿಮಾನ ದುರಂತಗಳಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಅಜಿತ್ ಪವಾರ್: ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಡಿಸಿಎಂ ಮತ್ತು ಎನ್ಸಿಪಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರುವ 66 ವರ್ಷದ ಅಜಿತ್ ಪವಾರ್ ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಾರಾಮತಿ ಬಳಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ವಿಮಾನ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಜೊತೆಗಿದ್ದ ಇನ್ನೂ ಐವರು ಕೂಡ ದುರಂತ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಜಯ್ ರೂಪಾನಿ: 2025ರ ಕಳೆದ ಜೂನ್ 12ರಂದು ನಡೆದ ಅಹಮದಾಬಾದ್ ವಿಮಾನ ದುರಂತದ ನೆನಪು ಇನ್ನೂ ಹಸಿಯಾಯೇ ಇದೆ. ಗುಜರಾತ್ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ವಿಜಯ್ ರೂಪಾನಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿದ್ದ 241 ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬೋಯಿಂಗ್ ವಿಮಾನ ಪತನದಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರು. ಲಂಡನ್ಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದ ವಿಮಾನ, ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಆದ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಘಟಿಸಿದ್ದ ಈ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿದೇಶಿ ಪ್ರಜೆಗಳು ಜೀವ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಜ. ಬಿಪಿನ್ ರಾವತ್: ಭಾರತದ ಮೊದಲ ರಕ್ಷಣಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ( ಸಿಡಿಎಸ್) ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿದ್ದ ಜನರಲ್ ಬಿಪಿನ್ ರಾವತ್ ಹಾಗೂ ಇತರ 12 ಜನರಿದ್ದ ಸೇನಾ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ 2021ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 8ರಂದು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಕೂನೂರಿನ ರಕ್ಷಣಾ ಸೇವೆಗಳ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಾಲೇಜು ಬಳಿ ಪತನಗೊಂಡಿತ್ತು. ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಲು ಡಿಎಸ್ಎಸ್ಸಿಗೆ ರಾವತ್ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಈ ದುರಂತ ಸಂಭವಿಸಿ, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರು.
ದೋರ್ಜಿ ಖಂಡು: 2011ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 30ರಂದು ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ದೋರ್ಜಿ ಖಂಡು ಮತ್ತು ಇತರ ನಾಲ್ವರು ತವಾಂಗ್ನಿಂದ ಇಟಾನಗರಕ್ಕೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾಗಿ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿದ್ದವರೆಲ್ಲಾ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರು. ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಆದ ಸುಮಾರು 20 ನಿಮಿಷಗಳ ಬಳಿಕ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ರಾಡಾರ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಖಂಡು ಅವರ ಮೃತದೇಹವು ಚೀನಾದ ಗಡಿಗೆ ಸಮೀಪವಿರುವ ಸೆಲಾ ಪಾಸ್ ಬಳಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು.
ವೈಎಸ್ ರಾಜಶೇಖರ ರೆಡ್ಡಿ: 2009ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 3ರಂದು ಚಿತ್ತೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ್ದ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಆಗಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದ ವೈ.ಎಸ್. ರಾಜಶೇಖರ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಇದ್ದ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಬೆಲ್ 430 ದಟ್ಟವಾದ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅಪಘಾತಗೊಂಡು ರೆಡ್ಡಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರು.
ಓ.ಪಿ. ಜಿಂದಾಲ್: 2005ರ ಮಾರ್ಚ್ 31ರಂದು ಹರಿಯಾಣ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದ ಓಪಿ ಜಿಂದಾಲ್ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಸಹರಾನ್ಪುರ ಬಳಿ ಪತನಗೊಂಡಿತ್ತು. ಈ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತ ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮಿಯೂ ಆಗಿದ್ದ ಓ.ಪಿ. ಜಿಂದಾಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಸುರೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರು.
ನಟಿ ಸೌಂದರ್ಯ: ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಸೌಂದರ್ಯ 2004ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 17 ರಂದು ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಪತನದಿಂದ ಅಸುನೀಗಿದ್ದರು.
ಸಿ ಸಂಗ್ಮಾ: 2004ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಆಗಿನ ಮೇಘಾಲಯ ಸಮುದಾಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದ ಸಿ ಸಂಗ್ಮಾ, ಮೂವರು ಶಾಸಕರು ಮತ್ತು ಇತರ ಆರು ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರು
ಜಿಎಂಸಿ ಬಾಲಯೋಗಿ: ಲೋಕಸಭಾ ಸ್ಪೀಕರ್ ಮತ್ತು ತೆಲುಗು ದೇಶಂ ನಾಯಕ ಜಿಎಂಸಿ ಬಾಲಯೋಗಿ 2002ರ ಮಾರ್ಚ್ 3ರಂದು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರು.
ಮಾಧವರಾವ್ ಸಿಂಧಿಯಾ: ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ರಾಜಮನೆತನದ ವಂಶಸ್ಥರು ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದ ಮಾಧವರಾವ್ ಸಿಂಧಿಯಾ 2001ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30ರಂದು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಕಾನ್ಪುರಕ್ಕೆ ಪ್ರಚಾರ ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಲು ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದರು .
ಡೇರಾ ನಟುಂಗ್: 2001ರ ಮೇಯಲ್ಲಿ ಪವನ್ ಹನ್ಸ್ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿದ್ದ ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಡೇರಾ ನಟುಂಗ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಐವರು ತವಾಂಗ್ ಬಳಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರು. ಕಳಪೆ ಗೋಚರತೆಯೇ ಈ ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು.
ಎನ್.ವಿ.ಎನ್. ಸೋಮು: 1997ರ ನವೆಂಬರ್ 14ರಂದು ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ತವಾಂಗ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ರಕ್ಷಣಾ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಎನ್.ವಿ.ಎನ್. ಸೋಮು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರು.
ಸುರೇಂದ್ರ ನಾಥ್: 1994ರ ಜುಲೈ 9ರಂದು ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ವಿಮಾನ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಾಗಿದ್ದ ಸುರೇಂದ್ರ ನಾಥ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಸೇರಿದಂತೆ 12 ಜನರು ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರು.
ಸಂಜಯ್ ಗಾಂಧಿ: 1980ರ ಜೂನ್ 23ರಂದು ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯವರ ಕಿರಿಯ ಪುತ್ರ ಸಂಜಯ್ ಗಾಂಧಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಗ್ಲೈಡರ್ ದೆಹಲಿಯ ಸಫ್ದರ್ಜಂಗ್ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಆದ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೇ ಅಪಘಾತಗೊಂಡು ಅವರು ಅಸುನೀಗಿದ್ದರು.
ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರಮಂಗಲಂ: ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಉಕ್ಕು ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದ ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರಮಂಗಲಂ 1970ರ ಮೇ 30 ರಂದು ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದರು.
ನೇತಾಜಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್:1945 ಆಗಸ್ಟ್ 18ರಂದು ತೈವಾನ್ನ ಫಾರ್ಮೋಸಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಸುಟ್ಟಗಾಯಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾದ ಅವರು ಅದೇ ರಾತ್ರಿ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದರು.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:
ಬಾರಾಮತಿಯಲ್ಲಿ ಭೀಕರ ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತ; ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಡಿಸಿಎಂ ಅಜಿತ್ ಪವಾರ್ ಸೇರಿ ಐದು ಜನ ಸಾವು
'ವಿಮಾನ ನೆಲಕ್ಕಪ್ಪಳಿಸಿದ ಬಳಿಕ 4ರಿಂದ 5 ಬಾರಿ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡಿತು, ಅವಶೇಷಗಳು ಮನೆವರೆಗೂ ಬಂದು ಬಿದ್ದವು': ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿಗಳ ಮಾತು